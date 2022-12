Khloé Kardashian se pavane et montre enfin le visage de son bébé

Tel un miracle de Noël (c'est faux), Khloé Kardashian a posté un milliard de photos d'elle dans une robe rouge satinée et des poses gratinées. Et une photo où on entraperçoit un bout de son baby boy.

Ça y est, l'événement que tout le monde attendait (non, j'déconne) s'est produit. Khloé Kardashian a enfin partagé des photos de son fils. Le petit garçon, né d'une mère porteuse en août 2022, a enfin un visage. Enfin, il en avait déjà un, disons que le public peut enfin l'apercevoir.

C'est devant un sapin de Noël que la star de télé-réalité, connue aussi pour ses placements de produits pour des shakers laxatifs sur les réseaux sociaux, a choisi d'honorer sa commu. Entendez par là «c'est devant un sapin de Noël que Khloé a choisi de donner des miettes à ses fans qui sirotent des boissons douteuses pour partager une photo où on aperçoit l'enfant de profil». Au cas où c'était pas clair, des fois qu'on soit trop débiles pour reconnaître un sapin de Noël, la dame en rouge a accompagné son post d'un «❤️ Merry Christmas ❤️».

Khloé a accessoirisé sa tenue d'une autre enfant, sa fille True. Image: instagram

Tout ça pour ça, yay! instagram

Généreuse, la vendeuse de shakers a partagé une seconde photo. Où on voit l'arrière de la tête du bébé. A-MA-ZING.

Merry Xanax! Euh, X-mas! Image: instagram

HELP. Image: instagram

Si ses amis et ses sœurs ne se privent pas de commenter des niaiseries sous son post, comme des avalanches d'emojis cœurs, les internautes sont plus sceptiques sur le but de la dame en rouge avec ses photos. Certains soulignent un paradoxe...

«Elle n'a pas l'air aussi connectée à son fils. Je sais que ce n'est qu'une photo, mais avec True, tout tournait autour d'elle sans problème. Pareil pour [sa sœur] Kylie. Les garçons [de la famille] ne reçoivent aucune attention. Curieux.»

«Je ne veux pas paraître négatif, mais True semble si déconnecté et triste ici.... Autre chose: pourquoi montrer ta fille mais cacher ton fils? Ça n'a aucun sens. Protège-les tous les deux.»

«Ils adorent montrer les filles de la famille, mais les garçons ne sont jamais mis en avant 👀🙄 faites attention...»

Tandis que d'autres semblent trouver les intentions de la vendeuse de shakers limite malhonnêtes:

«Elle a choisi les meilleures photos d'elle et non des enfants 😂😂😂»

Car oui, après avoir tapé la pose avec ses kids, Khloé a posté une série de photos d'elle, seule, devant son scintillant sapin. EN FAISANT DU PLACEMENT DE PRODUITS. La shakeuse a balancé la marque de sa robe, sa quincaillerie ses bijoux, sa maquilleuse, son coiffeur, son salon de bronzage artificiel (c'est comme ça qu'on dit?) et ses talons.

Image: instagram

Après la pose «j'ai l'oreille qui gratte», la dame satinée a opté pour la pose «je ne sais pas quoi faire de mes mains».

Image: instagram

Elle a ensuite volé le Père Noël de sa fille, pour occuper l'une de ses mains, tout en profitant d'un excès de satin pour cacher l'autre.

Image: instagram

Voici la pose «j'ai dealé avec mon bijoutier une photo de près et je fais semblant de réfléchir alors que je regarde le néant droit dans les yeux».

Image: instagram

Enfin, Khloé nous a gratifiés d'une variante de la pose «je ne sais pas quoi faire de mes mains», tout en nous offrant un close-up sur ses griffes. Pratique pour ouvrir les cadeaux. Ou pour déchiqueter la dinde à mains nues.

image: instagram

Mais, tel un miracle de Noël, la dame aux griffes a ensuite posté une série de photos avec sa fille, comme une nouvelle occasion de montrer sa jolie famille, sa belle robe rouge et sa quincaillerie qui shine bright like a diamond. Oui, les photos se ressemblent (il fallait rentabiliser le photographe). C'est un peu comme un jeu des sept différences.

Saurez-vous les trouver?

Le pouce de Khloé. Image: instagram

C'est subtil, hein? Image: instagram

L'angle de la photo, oui, voilà. Image: instagram

Celle-là, c'était la plus facile. Image: instagram

Le Père Noël de la fillette. Image: instagram

Sinon, tout pareil, même les plis. image: instagram

Idem, mais en photos:

