Koh-Lanta: ces trois candidats iront sur les poteaux

Hier soir, sur TF1, c'était l'épreuve d'orientation. Thibault, Ilyesse et Charlotte ont trouvé les trois poignards leur permettant d'accéder à la mythique épreuve des poteaux.

Ce mardi 26 novembre, les cinq derniers aventuriers de Koh-Lanta: l'île maudite se sont disputé les trois places de l'épreuve d'orientation. Après 40 jours d'aventure, Jacques, Ilyesse, Charlotte, Cécile et Thibault ont ratissé la cambrousse philippine pour trouver l'un des trois poignards cachés, des aiguilles dans des bottes de foin.

C'est Thibault, Ilyesse et Charlotte qui iront sur les poteaux, épreuve mythique de Koh-Lanta, pour tenter de remporter les 100 000 euros promis au vainqueur.

Au menu de la semaine prochaine:

Mais il faudra encore avoir les votes du jury final composé d'une partie des anciens candidats. Les téléspectateurs apprendront le nom du gagnant lors d'une cérémonie en direct, avec décor façon aventure Disney et durant laquelle les 24 aventuriers de cette saison entreront dans un nuage de fumigène, pomponnés comme des camions volés.

Sur Twitter, il ne fait pas de doute qu'Ilyesse a une fan base très solide. Celui qui avait commencé sur l'île maudite et donc, qui n'appartenait à aucune équipe, a finalement réussi à se faire une place, à gagner des épreuves et à se montrer droit et juste.

Par contre, Cécile, candidate médiocre sur les épreuves et moins bonne cuisinière que Gustin, le candidat suisse, n'a pas trouvé de poignard et pas la peine d'avoir regarder l'épisode de ce 26 novembre pour le comprendre, c'est écrit sur son visage:

Jacques non plus n'a pas trouvé la précieuse arme, sésame pour l'épreuve finale. Dans une interview pour Voici, il raconte:

«J'allais à cette course d'orientation sans me mettre de pression car je n'y connaissais rien. J'y suis allé à la cool mais j'ai quand même trouvé l'endroit remarquable et la balise. La fatigue a fait que j'ai compté les pas au mauvais endroit»

Très confiant, il a ajouté:

«Je suis persuadé que j'aurais gagné les poteaux»

Charlotte, l'unique femme qui disputera l'épreuve des poteaux, n'est pas appréciée de tous sur Twitter. Elle s'est montrée pourtant vaillante sur certaines épreuves, mais son comportement de victime ne lui a pas forcément apporté la sympathie des téléspectateurs.

Si cette épreuve a été disputée assez loyalement par les candidats, ça n'a pas été le cas chaque année. L'orientation peut être un jeu cruel où les candidats perdent tout sens de moralité.

Sur Twitter, les internautes aiment fouiner dans les archives et dégoter d'anciens moments cultes. Le plus fameux reste probablement celui où Phil, en 2012, vole la victoire à Vanessa. La séquence ci-dessous ne le montre pas, mais il finira par lui rendre le poignard, de peur de passer pour un sale type auprès de ses enfants.

Il y a également eu de beaux moments, comme en 2010 où un aventurier s'est sacrifié pour un autre.

Et comment parler de l'orientation sans citer le Goat absolu, Claude, quadruple champion de cette épreuve, à tel point qu'il aurait pu ouvrir une coutellerie.

La semaine prochaine, ce sera donc le dernier épisode de la saison. On saura qui de Ilyesse, Charlotte et Thibault remportera l'épreuve des poteaux et qui le gagnant emmènera avec lui en finale.

