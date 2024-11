Le champ lexical de Gustin, le candidat suisse: manger, protéine, bouffe, nourriture, faim, manger, manger. twitter

«Il est timbré!» Eliminé de Koh-Lanta, le Suisse fait encore parler de lui

Même évincé du jeu, Gustin, le controversé candidat yverdonnois, continue de faire jaser sur les réseaux sociaux.

Il a marqué Koh-Lanta: l'île maudite d'abord avec son accent suisse tout droit sorti d'une pub Ovomaltine. Puis, c'est son talent de cuisinier qui a séduit les aventuriers sur le camp et les internautes. Gustin aura été le premier candidat de l'histoire du jeu à faire bouillir de l'eau pour en récupérer le sel.

On se souviendra aussi de Gustin pour son comportement discutable et ses choix tout au long de son aventure, toujours faits avec un mélange de naïveté et de provocation. Les autres joueurs et les internautes lui reprochaient notamment d'avoir dramatisé sa faim. Il n'a pas hésité à dire que ses coéquipiers ne lui donnaient pas à manger et que c'était «un comportement de lâche» de leur part. On n'a toujours pas compris le rapport, mais Gustin était assez sûr de lui en utilisant ce mot.

La semaine dernière, dans l'épisode 12, les candidats de Koh-Lanta: l'île maudite ont éliminé le Romand, qui, pour rappel, est sous le coup d'une enquête pour agression sur agents à Yverdon.

Mais même sorti du jeu, monsieur «j'ai-faim-en-permanence», continue d'agacer sur les réseaux sociaux. Car au début de l'épisode de ce mardi soir, on le voit arriver à la maison du jury final, là où normalement un buffet Flunch l'attend. Un moment presque plus intéressant que l'aventure et qui mériterait sa propre télé-réalité, comme le proposent certains fans de l'émission.

Sur Twitter, une internaute a posé une question à Gustin «sans jugement»: «Avec le recul et en te regardant à la télé, t'es d'accord avec ce que les filles te reprochaient ou rien n'a changé?»

La réponse de Gustin:

«Elles m'ont laissé mourir de faim, jamais je changerai d'avis» Gustin, toujours dans la modération pour parler bouffe.

Sur Twitter, l'Yverdonnois est en roues libres. S'adressant à Cécile, l'une des aventurières l'ayant éliminé, il fait du sarcasme:

Un tweet qui a fait mouche. En réponse, un internaute lui a écrit ceci:

«Pour toi pour arriver sur les poteaux, voici la recette:

Respecter les autres

Ne pas la jouer personnelle

Éviter de trahir ses anciens coéquipiers

Voilà, mais quand on est un looser on ne va jamais bien loin» La recette que Gustin aurait dû suivre pour gagner Koh-Lanta selon un internaute.

Aussi discutable soit le comportement de Gustin, il n'en reste pas moins un très bon chef cuistot. La preuve:

Autant sur Twitter que sur Instagram, le Suisse est comme un pitbull. Quand il mord, il ne lâche pas:

Une provocation de plus qui a fait réagir:

On a eu des candidats « inexistants» à chaque saison, j’suis la première à joke sur Twitter. Par contre, j’ai quasi jamais vu un aventurier de KL se permettre d’en dénigrer un autre en 4K comme ça. Une internaute sur Twitter

Aussi énervant soit-il, Gustin fait partie de ces candidats qu'on adore détester grâce à ses sorties improbables:

«J’ai pas peur de la mort mais voir mon assiette vide est ma pire angoisse» Gustin, 2024

Il le sait et il en joue. Il fait carrément des vidéos pour remercier ses haters. Par contre, pour le jeu d'actors studio, on repassera.

