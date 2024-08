Un détail bien suisse s'est incrusté dans Koh-Lanta

Dans ce premier épisode, Gustin a montré qu'il était doué en natation, point crucial pour certaines épreuves de Koh-Lanta et qu'il se débrouillait en survie en aidant à faire le feu. Il s'est bien intégré à son équipe rouge créée par Ugo, ancien gagnant de Koh-Lanta. Face à eux, l'équipe des jaunes, créée par Frédéric, également ancien gagnant de Koh-Lanta. Parmi eux, un autre suisse, Michel, bien que plus discret que Gustin, mais qui a quand même réussi à se faire une place dans sa tribu.

Ok, les internautes aiment se moquer de l'accent de Gustin, mais personne sur X n'a relevé l'incroyable gros plan sur la saucisse du Romand lors de son portrait. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle saucisse! C'est une saucisse noble qui mérite toute notre attention. On voit le maître-nageur, en montagne, en train de se faire griller un cervelas sur un bout de bois. La séquence est rapide, mais marquante et son cervelas, ouvert comme une fleur, a l'air absolument délicieux.

Mardi soir, pour le premier épisode de Koh-Lanta La Tribu Maudite, Gustin, candidat romand de 26 ans, s'est fait remarquer dès les premières minutes de l'émission grâce à ses compétences en natation. L'Yverdonnois s'est aussi fait remarquer à cause cette fois-ci de son accent qu'il a l'air d'avoir volé au Palmashow ou à la voix off des pubs suisses... vous savez, celui qui parle avec le nez bouché?

Grâce à Gustin, le candidat suisse de l'émission, on a vu la saucisse préférée des Helvètes à l'écran et c'est aussi émouvant que de regarder son enfant aller à son premier jour d'école.

J'ai regardé «Emily in Paris» pour que vous n'ayez pas à le faire

L'Américaine qui porte des bérets est de retour pour nous faire saigner des yeux et des oreilles. Dans cette première partie de saison 4, on nous avait promis un triangle amoureux so French... eh ben. On vous résume cette infamie avec toute la mauvaise foi nécessaire.

Ils nous avaient quittés, à la fin de la saison 3, sur du bon gros drama. Camille, en robe blanche, qui plante Gabriel devant l'autel parce qu'Emily et lui seraient amoureux, c'est vrai que ça la fout mal. Encore plus quand le beau gosse annonce à l'Américaine que c'est quand même vachement con, tout ça, puisqu'en plus, sa dulcinée est... enceinte. Comme moi, vous vous étiez peut-être dit, en voyant cette scène, «Oh myyy, cette série pétée va-t-elle enfin décoller?! Vivement la saison 4!».