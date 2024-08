Denis Brogniart toujours aussi motivé à animer Koh-Lanta. instagram/montage watson

Koh-Lanta revient déjà et il y a une grosse surprise

D'habitude, l'émission rallume son flambeau au mois de février. Mais le programme de survie sera de retour le 20 août avec une nouveauté.

«Quelque part au bout du monde, deux héros se préparent...» Ta-ta! Musique de suspense. C'est ainsi que démarre la bande-annonce de la prochaine saison de Koh-Lanta baptisée «La Tribu maudite» (ça fait peur). Déjà un Koh-Lanta alors que la dernière saison vient de se terminer?

Oui, déjà. Deux mois seulement après la finale des Chasseurs d'immunité qui avait sacré Léa gagnante, TF1 annonce une nouvelle édition et les fans ne sont pas prêts, car cette émission «INEDITE» comme aime bien le dire Denis Brogniart, démarrera... le 20 août

Les deux héros s'appellent Ugo, gagnant en 2012 et candidat incroyablement talentueux dans Koh-Lanta, la légende en 2021 et Frédéric, gagnant en 2023, surtout connu pour son T-shirt à fleurs.

La bande-annonce avec la musique de suspense 👇 Vidéo: twitter

Pourquoi ces deux candidats?

Le Parisien a posé la question à Julien Magne, directeur général d’Adventure Line Productions qui produit le programme:

«On voulait des aventuriers emblématiques qui avaient abordé et vécu leurs Koh-Lanta de manière différente. Ugo plus sur le côté survie et Frédéric avec l’aspect stratégie. On leur a donné un seul rôle différent des autres, c’est celui de composer leur tribu. Après, ils n’ont pas plus de protection ou de pouvoir.»

Il y aura donc l'équipe des rouges, l'équipe des jaunes et une troisième équipe formée par quatre candidats, les deux dernières femmes et les deux derniers hommes de la première épreuve, qui se retrouveront dans un «lieu hostile et sombre», détaille Denis Brogniart dans une vidéo explicative sur Instagram. Une tribu maudite qui peut faire penser à l'île des bannis en 2021, mais vu que Denis le raconte avec beaucoup de passion dans la voix, ça ne peut qu'être inédit et vachement bien.

Photo partagée sur Instagram par Denis Brogniart qui rempile pour une 8345e saison de Koh-Lanta.

À intervalles réguliers, ils vont avoir la possibilité de tenter leur chance pour s’évader. Ils vont devoir trouver dans une rivière, un petit Anito, une figurine symbole de protection. Cela leur donnera le droit d’affronter dans un duel l’un des membres de la tribu qui aura perdu le jeu de confort pour gagner sa place dans la tribu en question. Le perdant sera envoyé sur l’île maudite. » Julien Magne

Sinon, rien ne change. Denis Brogniart sera toujours celui qui remuera le couteau dans la plaie, il y aura 22 candidats (plus les deux héros) et ça se passera aux Philippines. Quand on doit trouver des plages désertes pour un tournage, un pays de plus de 7000 îles, ça aide.

Des candidats débrouillards

Pour vous donner une idée de ce qu’ils sont capables de faire, pour la première fois sur un camp, une équipe aura tellement de potentiel que la cuisine en bois n’existera plus et sera transformée par une cuisine en pierre! Propos de Denis Brogniart recueillis pour Le Parisien.

Et parmi les aventuriers, Fabrice, un candidat qui postule depuis 23 ans. Espérons pour lui qu'il dépasse le premier conseil. Souvent, les personnes ayant attendu plusieurs années pour être sélectionnées sont très vite éliminées.

