«Fermez vos gueules»: la réaction de cette candidate de Koh-Lanta choque

Dans l'épisode de ce mardi 15 avril, Joana a pété un plomb face à la victoire de l'équipe adverse... pour la cinquième fois d'affilée. Les pizzas qui lui sont passées sous le nez ont eu raison de son self-control.

Rarement dans l'histoire de Koh-Lanta, une candidate se sera autant tiré une balle dans le pied à quelques heures de la réunification.

Plantons le décor: une équipe rouge qui gagne toutes les épreuves, immunité et confort. Ça signifie qu'en plus d'être soudés, les rouges ont la peau du ventre bien tendue. De l'autre côté, une équipe jaune qui enchaîne les défaites et qui crève la faim. Forcément, ça crée des tensions après 20 jours de privation.

Face à ce gouffre entre les deux équipes, il y a une candidate qui n'arrive pas à garder son sang-froid, c'est Joana. Au moment où les rouges ont remporté leur énième victoire, leur promettant une pizza aux quatre fromages, ils se sont mis à crier, à faire une danse de la joie et à se réjouir de manger. Tout ça devant une équipe jaune déconfite. Face à tant d'euphorie, Joana n'a pas pu contenir sa frustration.

«Ça serait cool d'en parler après! S'il vous plaît, vous allez bouffer gras. Etre humble, ça, ils ne savent pas! Faut toujours dégoûter les autres... Ça, ils savent le faire»

Elle s'est tout de suite fait calmer par Frédéric, de l'équipe rouge:

«Joana, ça reste un jeu»

Et surtout, ça reste une pizza surgelée de chez Carrefour.

Mais l'ancienne gymnaste est comme un pitbull: quand elle mord, elle ne lâche pas.

«Je ne sais pas où on puise notre énergie. On bouffe trois grains de riz alors fermez vos gueules en fait»

Sur X, certains internautes sont choqués de sa réaction quand d'autres la comprennent après 20 jours de privation.

«Joana est folle dingue!»

«Elle a entièrement raison. Elle a eu ZÉRO confort depuis le début, ils pourraient se contenir»

«Le "ferme ta gueule" est de trop»

Des remarques qui auraient pu lui coûter sa place lors de la réunification. En effet, dans l'épisode de cette semaine, il y a eu le fameux moment des ambassadeurs. Un jeu de dupe où un aventurier de chaque tribu doit faire le choix de balancer le nom de quelqu'un de son équipe ou de risquer sa propre place.

Mais c'est Maxime de l'équipe jaune qui a été désigné pour quitter l'aventure. Pour rappel, Maxime avait affirmé la semaine passée que les hommes devraient avoir plus de nourriture les femmes parce qu'ils sont plus grands et plus lourds.

Selon un twitto, sa tignasse en aurait intimidé plus d'un:

«Il slay trop avec ses cheveux ça fragilise la masculinité des autres»

Maxime qui était pourtant émerveillé par les arbres à son arrivée s'est finalement fâché avec eux au moment de son départ, la preuve avec la séquence ci-dessous.

Preuve que dans Koh-Lanta, personne n'est épargné, même pas les troncs morts.

