C'est quoi le «slay», ce mot entendu pendant la Fashion Week?

C'est quoi le «slay», ce mot qui fait le buzz à la Fashion Week?

Une séquence de Quotidien fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit une jeune femme à la Fashion Week de Paris apprendre un nouveau mot à l'équipe de Yann Barthès.

On dirait une parodie de la Fashion Week et pourtant, c'est bel et bien réel. Dans une séquence de Quotidien, une jeune femme visiblement avec beaucoup de second degré, répond au micro du journaliste: «Comment je choisis mes vêtements le matin? Toujours avec audace, culot et slay.» «Et slay?», interroge le journaliste qui sent qu'il est tombé sur une bonne cliente:

«Ouais, slay. Vous ne connaissez pas le slay?» Avec un ton super condescendant, très Fashion Week.

«Je ne peux pas vous dire, c'est un mot de la Fashion. Soit on connait soit on ne connait pas» En gros: dégagez les ploucs, y a rien à voir!

Mais alors qu'est-ce que le slay pour nous autres, les gens qui ne sont pas de la fashion? La traduction littérale serait «tuer quelqu'un ou un animal d'une manière violente». Dans le contexte de la fashion week où personne ne s'entretue si ce n'est à coups de parapluie comme on peut le voir dans la vidéo, «slay» signifie «parler de quelqu'un ou quelque chose qui étonne, qui laisse sans voix», qui tue si l'on veut.

En effet, dans l'argot, la mort a une connotation positive. On dit de quelque chose «qu'il tue» ou que «c'est mortel». Dire donc de quelqu'un ou de quelque chose qu'elle slay, c'est exprimer son admiration. Bref, si vous êtes un peu vieux, mais pas trop quand même, le slay est le swag de 2024.

Cette séquence publiée ce jeudi 3 octobre sur le compte Instagram de Quotidien a fait le buzz avec près de 4 millions de vues, c'est plus de 3 millions de plus que d'ordinaire.

Preuve de la viralité de la séquence, je reçois le même jour un message d'un ami qui me parle de ses vacances en Suède et qui tente comme Brad Pitt de s'accrocher aux tendances des gens qui ont 30 ans moins que lui:

«Franchement, les pays nordiques me slayent (lol) à chaque fois. Les gens sont tellement sympas. Ils viennent te parler, sourient, te touchent (berk). Des inconnus m'ont invité à un lunch demain. Ca me slay (relol)» Mon ami qui essaie d'être jeune et qui utilise le mot slay et «lol» dans la même phrase.

La jeune femme dans la vidéo de Quotidien avait déjà été croisée plus tôt durant la Fashion Week par l'équipe de l'émission avec comme couvre-chef, un tiroir. Oui, un tiroir. C'est pas commode.

«Hyper confortable, à porter tous les jours»

Qui est la femme-tiroir?

Pour ceux qui se demandent qui est ce drôle de personnage qui ressuscite le mot «slay», elle s'appelle Amélie Diaz. Elle n'est pas juste passionnée de mode (ou humoriste) elle crée des vêtements et tente de percer dans le milieu. L'une de ses créations a été portée par Alicia Aylies, Miss France 2017, lors d'une soirée au Festival de Cannes cette année. Elle a également participé à la TikTok Fashion Competition, un concours organisé par le réseau social depuis 2023. Son passage dans Quotidien lui a peut-être permis de prendre son envol. En tout cas, si elle échoue dans le milieu de la mode, peut-être aura-t-elle plus de succès dans celui de l'ameublement.

