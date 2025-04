Andréa, 24 ans, a confondu Koh-Lanta avec Les Apprentis Aventuriers sur W9.

«La stagiaire d'observation» de Koh-Lanta a fumé tout le monde

Andréa, candidate peu appréciée sur son camp comme sur les réseaux sociaux, a surpris son équipe ce mardi 1er avril dans Koh-Lanta: La Revanche des 4 Terres.

Plus de «Divertissement»

Dans Koh-Lanta, les colliers d'immunité donnent le pouvoir aux aventuriers de se protéger s'ils se sentent menacés d'élimination. Andréa a joué le sien ce mardi 1er avril, dans Koh-Lanta: La revanche des 4 Terres sur TF1. Et elle a bien fait, car ses coéquipiers voulaient l'éjecter.

Normal, Andréa est un mollusque sur son camp. Elle n'aide pas, elle boude dans sa chambre, c'est-à-dire la cabane, bref, on dirait une adolescente en pleine crise de puberté. Un comportement qui tape sur le système des autres candidats.

Au moment du vote, son équipe, les jaunes (on n'arrive pas à retenir le nom des tribus), a voté à l’unanimité contre elle. A la surprise générale, Andréa a brandi son collier et un deuxième vote a donc eu lieu. C’est Pauline qui en a fait les frais, sept des neuf aventuriers ont décidé de l’éliminer. Si Andréa n'est pas très bavarde, ce n'est pas le cas de Pauline, véritable moulin à parole, l'une des raisons qui a mené à son éjection.

«Ça ne leur traverse pas l’esprit que je pourrais avoir une arme aussi puissante qu’un collier (…) J’ai cherché de manière intelligente, j’ai été futée, j’ai été meilleure que les autres, je l’ai trouvé» La modeste Andréa.

Ca n'était pas gagné, car Andréa a failli ne jamais retrouver son collier. Elle l'avait d'abord enterré sur le premier camp, quelque part dans la jungle. Puis, elle et son équipe ont dû quitter l'île à cause d'une tempête et Andréa a finalement atterri sur une nouvelle plage à la suite de la recomposition des tribus.

TF1 a fait durer le suspense en faisant presque croire aux téléspectateurs que des singes étaient prêts à voler le collier d'Andréa. Mais la jeune femme de 24 ans n'est pas complètement idiote et avait sécurisé la précieuse arme protectrice dans son sac à dos, à l'abri des regards.

Problème: Andréa n'a plus de collier d'immunité et aux dernières nouvelles, elle est toujours aussi détestée sur son camp, ce qui risque de la pénaliser au prochain conseil. A moins qu'elle trouve un second collier, ce qui pourrait être le plus gros coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta, dont Denis Brogniart parle depuis le début de l'émission, elle a peu de chance de sauver sa peau au prochain conseil.

Il y a quelques semaines, c'était lui le plus détesté de la saison:

Envie de découvrir le Japon? 1 / 38 Envie de découvrir le Japon? source: instagram

On a posé toutes les questions que vous vous posez à cet ancien candidat: