Koh-Lanta: on n'entendra plus Martin le Genevois dire «Les gars» ni «aïe!»😥

Hier soir, sur TF1, Martin a été contraint d'abandonner le jeu à cause d'une vilaine cheville. En larmes, le fromager genevois a dit adieu à ses camarades et par extension, à nous.

Triste nouvelle pour les fans de Martin, le fromager. Le candidat genevois a été forcé de quitter Koh-Lanta sur avis médical après s'être tordu la cheville lors de l'épreuve de confort.

C'est en larmes qu'il a dit au revoir à ses camarades, un moment émotion qui a également touché les fans de Koh-Lanta chez watson:

«J'suis dépitée, c'est comme si on apprenait qu'il n'irait finalement pas aux JO» Mélissa, fan numéro 1 de Martin et responsable SEO chez watson

Martin, petit oiseau parti trop tôt, aura marqué le jeu pour crier «aïïïïïe!» mieux que personne. Le Genevois qui n'aura donc été à l'écran que dans 6 épisodes, s'est blessé deux fois: une première fois au pied, une deuxième fois (fatale cette fois-ci) à la cheville.

«C'était une bonne entorse avec déchirure du ligament […] Ma cheville a tourné mais je n'ai pas lâché mon équipe parce que je rêvais de faire ce confort […]» Martin pour 20 minutes.fr

Comme rétorque un autre internaute, si c'était Neymar, il ne se serait pas relevé. Or Martin, vaillant comme Dora l'exploratrice, a poursuit l'épreuve jusqu'à la victoire. En même temps, il n'avait pas trop le choix...

Tiens, en parlant de foot...

Seuls ceux qui ont vu la dernière saison de Lol comprendront le tweet ci-dessous.

Martin le fromager a tout de même su tirer son épingle du jeu en faisant du feu et en étant un candidat redoutable.

On retiendra également son fameux «Hey, les gars!» qui ferait un super slogan à imprimer sur des T-shirts et des tasses.

Pour les fans absolus, séchez vos larmes, car vous retrouverez Martin tous les samedis soirs sur TF1. Ouf!

On perd Martin et on récupère... Rudy

Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de perdre l'unique candidat suisse, on récupère Rudy (oui, je dis «on» comme les gens qui parlent de foot). Dans Koh-Lanta, quand un aventurier est contraint d'abandonner pour raison médicale, il est remplacé par le dernier éliminé. TF1 a été sympa avec nous et a décidé de nous laisser un peu de répit en ne montrant l'ex-rouge que dans le teaser de la semaine prochaine.

Comme dirait So Foot:

«Il a troqué sa casquette de conducteur de métro contre celle du mec bourré qui s’endort avant le terminus, se retrouve au dépôt des rames, puis repart dans l’autre sens et ouvre les yeux, tout feu tout flamme, au début de la ligne. Prêt à croquer dans cette nouvelle chance.»

