«Où sont les taulards?» Secret Story se fait défoncer pour son retour

Mardi 23 avril, TF1 a diffusé le premier prime de son légendaire programme Secret Story après sept ans d'absence. Les fans attendaient ce moment avec impatience, mais la déception a été grande.

Plus de «Divertissement»

Les fans de Secret Story ont veillé tard hier soir pour regarder le retour de l'émission de télé-réalité qui a fait le succès de TF1 dans les années 2000. Le prime a commencé après Koh-Lanta (chut! ne dites rien, on n'a pas encore regardé) et s'est terminé vers 2 heures du matin. Le jeu en valait-il la chandelle? Non. Des secrets en carton, des candidats ramassés sur TikTok... on comprend pourquoi la chaîne a placé Secret Story en bout de table.

La cuvée de cette année 2024 ressemble à celle de n'importe quel Beaujolais nouveau: râpeuse. Elle se compose de 15 candidats. Le secret le plus insolite et probablement le plus vrai, c'est celui de Kelyan Blanc, 36 ans, voix française de Harry Potter au cinéma, un secret mal gardé puisque d'après Twitter, tout le monde était déjà au courant avant qu'il l'annonce durant le prime.

«Le truc c'est que je ne parle pas comme lui. Lui, il a tout le malheur du monde sur les épaules alors que moi, finalement, ça va dans ma vie, donc je ne parle pas comme lui» Kelyan Blanc, la voix de Harry Potter en français.

Tous sur TikTok

Les mécontents se sont donnés rendez-vous sur X (anciennement Twitter), la Mecque des gens qui regardent la tèlè, pour pester à l'unisson. Et la première chose qui agace les fans c'est qu'une grande partie des candidats vient de TikTok (Cameron, Alexis, Francesca, Charlene, Zoé, Lou et Leo). Selon eux, peu de chances qu'ils ne se connaissent pas.

Parmi les candidats, il y a Charlène et Francesca dont le secret est qu'elles sont en couple. Pas de quoi se taper le cul par terre. Comme le rappellent les internautes, on préférait quand Nadège tombait amoureuse de son faux frère, Thomas (accessoirement le mari de Nabilla). La belle époque.

Les fans de Secret Story regrettent également le temps où les secrets des candidats étaient terriblement farfelus ou trash (même si on savait qu'ils étaient faux). A l'époque, on avait le droit à un candidat qui affirmait être le petit-fils du père des Schtroumpfs ou à un autre qui prétendait être le «Dom Juan au féminin» ou encore un qui disait être «le premier homme enceint». Cette année, il y a Cameron, un candidat dont le secret est: «Je suis le créateur de Quoicoubeh». En gros, c'est le «Quoi? Feur» de la gen Z. Et dire que cette personne a été sélectionnée parmi 22 000 candidats.

Une chose est sûre, ceux qui ont regardé l'émission mardi soir sont déçus du casting qu'ils trouvent fade. Plusieurs d'entre eux rigolent (à moitié) en affirmant préférer voir des tueurs en série dans la maison des secrets que des tiktokteurs. Mais qui sait, les deux ne sont pas incompatibles.

La surprise de la soirée

Malgré des secrets sans saveur, TF1 a quand même réussi à surprendre ses téléspectateurs (enfin, ceux qui ne sont pas allés se coucher avant). En effet, La Voix derrière laquelle se cache un certain Dominique Duforest a fait ses adieux au public avant de présenter la nouvelle Voix, qui est, pour le coup, féminine:

«C’est avec une grande fierté et avec le cœur chargé d’émotion que la Voix a décidé de passer le flambeau» La Voix

Mais à 2h16 du matin, on se réveille là-dedans! Les téléspectateurs apprennent que c'était une farce et que La Voix est bel et bien de retour, mais surtout, que les candidats ont intégré une fausse maison. Elle l'annonce aux deux candidats Zoé et Maxence:

Cette nouvelle Voix est en fait la fausse Voix. Sans le savoir, lors de votre entrée, vous avez intégré la fausse maison, sous les ordres de cette fausse Voix. Le secret commun de tous les habitants est donc: Nous sommes les habitants de la fausse maison» La Voix

On ne sait pas si cela signifie qu'il y a une autre maison avec d'autres candidats (vrais cette fois-ci?), néanmoins, cette annonce tardive a eu le mérite d'avoir son petit effet wow.

Une chose est sûre, il y a le Secret Story des années 2000 où Cindy prenait sa douche à poil devant les caméras et TF1 diffusaient ça dans le plus grand des calmes et il y a le Secret Story de 2024 où les secrets de tous les candidats sont connus dès le premier soir et où tous les candidats semblent se connaître.

Pour tout savoir de cette captivante saison 12, il faudra suivre la quotidienne de 17h30.

Voici tous les secrets des candidats

Je suis athlète aux prochains Jeux: Bruno

Je suis champion international de magie: Maxime

Nous sommes en couple: Charlène et Francesca

Le public m’a découvert dans la saison 1 de Secret Story: Ulysse

Je suis la voix française du plus célèbre sorcier du monde: Kelyan

Nous sommes les voleurs de la maison: Perrine et Maxence

Je suis le créateur de "Quoicoubeh": Cameron

J'ai été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans: Alexis

Nous ne sommes pas jumeaux: Lou et Léo

Je suis rentrée dans la maison le deuxième jour: Justine

Je suis championne de France de danse latine: Cassandra

J'ai participé à Miss Univers: Zoé

Plus de télé-réalité👇

Un Youtubeur accusé de vouloir ruiner une startup Vidéo: watson