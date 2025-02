Incroyable, mais vrai: Denis Brogniart présentera cette nouvelle saison de Koh-Lanta. dr

Koh-Lanta revient avec plusieurs nouveautés

L'émission dans laquelle on se bat pour un coquillage de riz est de retour sur TF1. Fans de survie depuis le canapé, préparez-vous car, c'est demain.

Ce n'est pas vraiment demain, mais c'est une expression pour dire que c'est là, dans les jours qui suivent. TF1 l'a annoncé ce mardi 4 février: Koh-Lanta revient le 25 février. «Déjà?» comme on peut lire sur Instagram. Car la finale de la dernière édition a eu lieu il y a seulement deux mois.

Cette 84 450e saison a été baptisée avec un titre qui sonne comme une suite des Avengers: «La revanche des 4 Terres.»

Les fans de Koh-Lanta l'auront tout de suite remarqué: cette saison fait écho à l'édition de 2020, Koh-Lanta: les 4 Terres, qui voyait s'affronter quatre équipes des quatre grandes régions de France, autrement dit le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Cinq ans plus tard, on recommence, mais on ne prend pas les mêmes. 24 nouveaux candidats viendront s'affronter et seront au départ divisés en équipes de six, même si l'un d'entre eux, Allan, est le fils d'une ancienne aventurière, Marjorie, présente en 2017 au Cambodge, à l'époque où Koh-Lanta se déroulait dans un autre pays que les Philippines.

Côtés règles, comme il y a cinq ans, Denis Brogniart proposera à l'équipe gagnante lors des épreuves de confort de choisir entre deux récompenses. L'équipe perdante sera confinée jusqu’au lendemain sur l'île de l'exil, avec une plage inconfortable présentée sur TF1 avec un filtre sépia, pour bien montrer que l'île est hostile.

Malheureusement, on ne verra pas de candidat suisse griller un cervelas au feu de bois dans sa présentation, puisque les 4 Terres fait honneur au patrimoine français. Par contre, on entendra probablement l'accent chantant des candidats du sud ou encore l'accent des gens du Nord qui donne l'impression qu'ils parlent du nez.

Pour faire monter la sauce, le directeur des programmes de TF1, Rézmi Faur a affirmé en conférence de presse:

«le plus grand coup de bluff de Koh-Lanta»

«C’est très fort et ça dure longtemps, ne m’en demandez pas plus», a-t-il poursuivi. Un bluff plus long que celui de Bob Sinclar? On attend de voir.

Côtés nouveautés, pas grand-chose à part l'affichage à l'écran de la température et du taux d'humidité. L'idée étant de faire ressentir au mieux les conditions de vie des candidats et se dire: «Ohh, 70% d'humidité? Ça va, franchement!»

Autre nouveauté pour celles et ceux qui veulent faire durer le plaisir: à partir de la réunification, TF1 promet de nous montrer les coulisses de l'émission. L'aventurier éliminé rejoindra d’anciens candidats pour une table ronde avec l’animateur ainsi que de «fins connaisseurs du format» selon le Huffpost (on ne sait pas ce que ça veut dire). Bref, une émission de seconde partie de soirée qui fait moyennement rêver.

