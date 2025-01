Cheeeeeeese! instagram topchefm6

Top Chef revient et il y a de grandes nouveautés

Pour la 16e saison de l'émission culinaire sur M6, les candidats vont collaborer avec le Guide Michelin.

La force de Top Chef? Sa capacité à se renouveler chaque année. Pour sa 16e saison, le concours culinaire s'associe au Guide Michelin. Ceux qu'on appelle les inspecteurs et inspectrices, ces mystérieuses personnes qui jugent les restaurants du monde sous couvert d'anonymat, vont goûter les plats des candidats tout au long du concours.

Après la fameuse épreuve de la guerre des restos, le vainqueur de Top Chef pourra se voir immédiatement attribuer une Étoile Michelin et ouvrir ses portes dès le lendemain de la diffusion.

Faut-il encore qu'il réponde aux exigences du guide. Elles sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire: «la qualité des ingrédients, la maîtrise des techniques culinaires, l’harmonie des saveurs, la personnalité que le chef ou la cheffe exprime à travers sa cuisine et la régularité entre chaque visite et entre chaque plat de la carte», peut-on lire sur le site.

Comme le rappelle BFM TV, 27 anciens participants à l'émission ont au moins une étoile, qu'ils ont reçue après leur participation: 24 en ont décroché une et trois en ont remporté deux.

Une boîte noire améliorée

L'épreuve, qui consiste à deviner dans le noir complet les ingrédients d'un plat complexe réalisé par un chef invité, puis de reproduire ce plat à l'identique, est déjà assez casse-gueule comme ça. Elle va devenir encore plus difficile pour les candidats qui, aveuglés, sont capables de confondre de la tomate avec du hareng.

Cette année, l'assiette à deviner a été cuisinée par les cinq chefs jurés, c'est-à-dire Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Paul Pairet, Glenn Viel et Stéphanie Le Quellec. La cheffe Dominique Crenn, plutôt effacée la saison dernière, ne sera pas de la partie.

Le Huffpost, qui a assisté à la conférence de presse ce mercredi 29 janvier, cite Paul Pairet:

«Une assiette à la cohérence discutable»

«On s’est demandé si on n’était pas allés trop loin, on s’est un peu sentis mal» Hélène Darroze

Et pour complexifier encore plus le processus, les cinq chefs ne seront pas autorisés à intervenir dans la boîte noire, ce qui fait sens, puisque c'est eux qui ont créé le plat. D'habitude, leur passage change la donne et les deux équipes s'affrontant finissent par sortir un plat qui ressemble beaucoup à l'original. Philipe Etchebest, avec toute la modestie qui le caractérise, a affirmé:

«On leur donne un bon coup de main quand on y va, on peut le dire humblement et là, ils étaient livrés à eux-mêmes» Il parle au passé, car tout a déjà été filmé.

Attendez, c'est pas fini

C'est à la mode depuis plusieurs saisons maintenant: la brigade cachée revient. Mais pas pour réintégrer le concours. Cette fois-ci, elle interviendra lors de la guerre des restos. Trois anciens participants devenus chefs vont tenter de battre les petits nouveaux. Deux d'entre eux ont gagné la guerre des restos: Mallory Gabsi (saison 11) et Matthias Marc (saison 12). Le troisième n'est autre que Norbert Tarayre (saison 3) devenu connu pour ses programmes télé culinaires plus humoristiques que techniques.

En dessert

La célèbre épreuve «Qui peut battre Philippe Etchebest?» se fera sans Philippe Etchebest. Pas parce qu'il cède son tablier à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas son genre. «Je me suis fait opérer du genou et je n’étais pas en mesure de faire cette épreuve.» Pour le remplacer: le chef Yoann Conte, qu'on a pu voir dans l'émission M6 La Meilleure Cuisine régionale, c'est chez moi!.

N'oubliez pas les mignardises!

Un nouveau défi s'inscrit dans ce marathon culinaire: «24 heures dans la vie d’un palace». Les candidats devront assurer le service du petit-déjeuner et du lunch dans un palace parisien. Du coup, ça aurait plutôt dû s'appeler 12 heures dans la vie d'un palace. On ignore à quel niveau de la compétition cette épreuve se déroulera.

Du côté des chefs invités, il y aura les traditionnels Pierre Gagnaire, Alain Ducasse, Alexandre Mazzia, Arnaud Donckele, Arnaud Lallement, Jérôme Banctel ou encore Rasmus Munk.

Parmi les nouveaux, citons le chef italien triplement étoilé Niko Romito, Alvin Leung, chef 3 étoiles à Hong-Kong et Karen Torosyan, chef doublement étoilé installé en Belgique. Anne Coruble, la cheffe pâtissière du Peninsula Paris, élue pâtissière de l’année 2024, participera aussi pour la première fois.

La saison 16 de Top Chef sera diffusée dans les prochains mois. La date n'a pas encore été dévoilée.

