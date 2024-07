Mmmhhh, cette photo contient du sucre, de l'amour et du gras. Image: watson / dr

Cette enseigne à Lausanne organise un concours de mangeurs de donuts

Krispy Kreme, à Lausanne, vous invite à participer à un concours de mangeurs de donuts pour fêter son premier anniversaire en Suisse.

Vous aimez les donuts? Vous aimez manger en quantités industrielles? Vous aimez frôler le food coma? Merveilleux, on vous a dégoté un défi à la hauteur de vos talents et de votre appétit.

Pour fêter son premier anniversaire à Lausanne, Krispy Kreme organise un grand concours de mangeurs de donuts. L'enseigne américaine défie ses adeptes dans ses «Hungry Games», et attention, il y aura plusieurs rounds...

Lors des qualifications, les affamés devront tout d'abord terminer le plus rapidement possible une boîte de douze original glazed donuts.

Ceux qui seront qualifiés participeront ensuite à la finale, et il faudra avoir l'estomac bien accroché: ils devront engloutir le plus de donuts possible en trois minutes.

Une interminable récompense

Sacrifier son six-pack (on s'en fout, de toute façon, on a un été pourri) permettra au vainqueur de gagner... un an de donuts. Oh wow.

Vous voulez tenter votre chance? Foncez sur votre téléphone et tapotez de vos doigts plein de sucre un message à Krispy Kreme Swiss sur les réseaux sociaux. Les «Hungry Games» auront lieu le samedi 13 juillet à partir de 11 heures à Lausanne.

Pour les donuts lovers qui souhaitent s'entraîner d'ici là et qui ne viendraient pas de la capitale vaudoise (booh!), l'enseigne a plusieurs stands ailleurs en Suisse romande. Notamment un au Takeaway Migros dans le centre métropole à Yverdon, un autre dans le centre commercial de Migros Crissier, et un à Manor Genève.

Bon app' (et bonne chance)!

On était allés voir ces «donuts faits en vitrine» à l'ouverture du shop lausannois:

Vidéo: watson

(max)