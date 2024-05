Un fast-food légendaire veut conquérir la Suisse

L'entreprise de restauration américaine, connue pour ses burritos et quesadillas, veut faire son entrée sur le marché helvétique.

Benjamin Weinmann / ch media

Taco Bell se vante de servir ça.

En matière de gastronomie américaine, la clientèle suisse n'a pas à se plaindre: les géants du burger McDonald's et Burger King sont établis depuis longtemps déjà. Mais ces dernières années, plusieurs chaînes ont osé faire leur entrée sur le marché local.

«Dunkin' Donuts» a ouvert sa première filiale pour ses pâtisseries sucrées en 2016, son concurrent «Krispy Kreme» a suivi l'été dernier. «Kentucky Fried Chicken» (KFC) a fait son retour en Suisse en 2017 après une interruption de plusieurs années. «Five Guys» vend ses burgers à Genève depuis 2018, puis à Lausanne, et a récemment ouvert son premier établissement de Suisse alémanique à Landquart. Firehouse Subs fait concurrence à Subway avec ses sandwichs depuis juin. Et «Carl's Jr.» a démarré en décembre à Schaffhouse.

Un géant du fast-food

Aujourd'hui, un autre géant américain de la restauration rapide s'apprête à conquérir les goûts des clients suisses.

«Nous confirmons que la Suisse fait également partie de la stratégie d'expansion de Taco Bell» Une porte-parole de la société turque IS Holding, interrogée par nos soins.

IS Holding est détentrice de la licence de la marque Taco Bell, qui fait partie du groupe américain Yum! Brands, dont font également partie les chaînes KFC et Pizza Hut. Il s'agit du plus grand groupe d'entreprises de ce que l'on appelle la restauration collective au monde, avec près de 60 000 restaurants dans environ 150 pays.

Voici leurs Tacos.

Le menu de Taco Bell propose en premier lieu du Tex-Mex bon marché – un mélange de cuisine mexicaine et américaine. Cela comprend des tacos, des burritos et des quesadillas ou des bowls et des nachos. La chaîne a été fondée en 1962 par l'entrepreneur californien Glen Bell. Aujourd'hui, elle compte environ 7200 points de vente aux Etats-Unis et 1000 dans une trentaine de pays. En 2022, son chiffre d'affaires s'élevait à 2,4 milliards de dollars.

Selon la porte-parole d'IS Holding, il n'est pas encore possible de donner des dates d'ouverture et des emplacements précis pour les restaurants en Suisse. En revanche, les projets pour l'Allemagne sont déjà plus clairs. Et ils sont importants. Le premier restaurant devrait ouvrir ses portes à Berlin dès cet été, comme l'a récemment rapporté le magazine spécialisé «Foodservice». Cette année encore, il devrait y avoir 25 succursales dans tout le pays, et même jusqu'à 150 à long terme.

En Suisse, la règle de la branche veut qu'une vingtaine de sites soient nécessaires pour obtenir un succès éclatant. Mais au vu de l'augmentation récente de la concurrence dans le domaine de la restauration rapide, la recherche du meilleur emplacement devrait également être une entreprise difficile pour Taco Bell.