Alerte nostalgie: les Totally Spies sont au coeur de cette collaboration avec la marque de maquillage Martine Cosmetics. Vidéo: watson

Cette collection va faire hurler les fans des Totally Spies

Sam, Clover et Alex reprennent du service! Une collection de maquillage signée Martine Cosmetics et inspirée des gadgets des célèbres héroïnes débarque en Suisse à l'occasion d'un pop-up à Genève. Voici ce que l'on sait.

Plus de «Divertissement»

Si vous avez grandi en rêvant de recevoir un appel de Jerry sur votre Compoudrier, cette nouvelle risque de réveiller quelques tendres souvenirs. Les Totally Spies! s’invitent dans les rayons de Manor avec une collection signée Martine Cosmetics, la marque belge fondée par la créatrice de contenu Gaëlle Garcia Diaz.

Les héroïnes ont marqué une génération de jeunes téléspectatrices. image: licenseglobal

Le principe: transformer les gadgets des trois espionnes en produits de beauté. La collaboration officielle, en édition limitée, sera lancée le 26 septembre dans tous les grands magasins Manor et sur manor.ch, annonce l’enseigne, qui en détient l’exclusivité suisse.

Le Compoudrier passe au blush

Dans cette version, le Compoudrier sert à se donner bonne mine: il contient un duo de blush, vendu 29,95 francs. La Palette Ordinateur réunit, elle, 24 fards aux finis mats, irisés et duochromes, pour 55,95 francs.

Allo? Jerry? image: @martinecosmetics

Admettez que le résultat est fabuleux. image: @martinecosmetics

La collection comprend aussi les Laser Lip Duos, associant un rouge à lèvres velours et un crayon à lèvres, proposés respectivement à 23,95 et 17,95 francs. S’y ajoutent le Mascara Ejecto-Filet et le parfum Reine des Glaces, décliné en trois fragrances inspirées de Sam, Clover et Alex, à 39,95 francs.

De quoi retrouver les codes visuels de la série lancée en 2001 jusque dans sa trousse de maquillage. Pour les missions secrètes, par contre, il faudra encore se débrouiller.

Un pop-up à Genève

La collection s’accompagne d’un pop-up Martine Cosmetics à Manor Genève, du 21 septembre au 3 octobre. Attention au calendrier: l’espace ouvre quelques jours avant le lancement de la collaboration Totally Spies!, prévu le 26 septembre. Ce samedi-là, Gaëlle Garcia Diaz sera présente dès 15 heures pour une rencontre avec le public.

Fondatrice de Martine Cosmetics en 2018, l’entrepreneuse belge cumule plus de 3,6 millions d’abonnés sur YouTube et Instagram. image: @martinecosmetics

Le pop-up prendra place au rez-de-chaussée du magasin, dans l’espace Parfumerie–Beauté, à la rue Cornavin 6. Les produits phares de Martine Cosmetics sont également disponibles chez Manor Genève et Lausanne ainsi que sur le site de l’enseigne. La collection des trois espionnes bénéficiera, elle, d’un lancement dans l’ensemble des grands magasins Manor. (mbr)

Vidéo: watson

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