ciel couvert20°
DE | FR
burger
Divertissement
Lifestyle

Totally Spies x Martine Cosmetics: un pop-up chez Manor à Genève

Alerte nostalgie: les Totally Spies sont au coeur de cette collaboration avec la marque de maquillage Martine Cosmetics.Vidéo: watson

Cette collection va faire hurler les fans des Totally Spies

Sam, Clover et Alex reprennent du service! Une collection de maquillage signée Martine Cosmetics et inspirée des gadgets des célèbres héroïnes débarque en Suisse à l'occasion d'un pop-up à Genève. Voici ce que l'on sait.
18.09.2026, 15:0218.09.2026, 15:02

Si vous avez grandi en rêvant de recevoir un appel de Jerry sur votre Compoudrier, cette nouvelle risque de réveiller quelques tendres souvenirs. Les Totally Spies! s’invitent dans les rayons de Manor avec une collection signée Martine Cosmetics, la marque belge fondée par la créatrice de contenu Gaëlle Garcia Diaz.

Les Totally Spies débarquent chez Manor avec leurs gadgets beauté
Les héroïnes ont marqué une génération de jeunes téléspectatrices.image: licenseglobal

Le principe: transformer les gadgets des trois espionnes en produits de beauté. La collaboration officielle, en édition limitée, sera lancée le 26 septembre dans tous les grands magasins Manor et sur manor.ch, annonce l’enseigne, qui en détient l’exclusivité suisse.

Le Compoudrier passe au blush

Dans cette version, le Compoudrier sert à se donner bonne mine: il contient un duo de blush, vendu 29,95 francs. La Palette Ordinateur réunit, elle, 24 fards aux finis mats, irisés et duochromes, pour 55,95 francs.

Dans cette version, le Compoudrier sert à se donner bonne mine: il contient un duo de blush, vendu 29,95 francs. La Palette Ordinateur réunit, elle, 24 fards aux finis mats, irisés et duochromes, pour ...
Allo? Jerry?image: @martinecosmetics
Les Totally Spies! s’invitent dans les rayons de Manor avec une collection signée Martine Cosmetics, la marque belge fondée par la créatrice de contenu Gaëlle Garcia Diaz.
Admettez que le résultat est fabuleux.image: @martinecosmetics

La collection comprend aussi les Laser Lip Duos, associant un rouge à lèvres velours et un crayon à lèvres, proposés respectivement à 23,95 et 17,95 francs. S’y ajoutent le Mascara Ejecto-Filet et le parfum Reine des Glaces, décliné en trois fragrances inspirées de Sam, Clover et Alex, à 39,95 francs.

De quoi retrouver les codes visuels de la série lancée en 2001 jusque dans sa trousse de maquillage. Pour les missions secrètes, par contre, il faudra encore se débrouiller.

9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne
9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne

Un pop-up à Genève

La collection s’accompagne d’un pop-up Martine Cosmetics à Manor Genève, du 21 septembre au 3 octobre. Attention au calendrier: l’espace ouvre quelques jours avant le lancement de la collaboration Totally Spies!, prévu le 26 septembre. Ce samedi-là, Gaëlle Garcia Diaz sera présente dès 15 heures pour une rencontre avec le public.

Fondatrice de Martine Cosmetics en 2018, l’entrepreneuse belge cumule plus de 3,6 millions d’abonnés sur YouTube et Instagram.
Fondatrice de Martine Cosmetics en 2018, l’entrepreneuse belge cumule plus de 3,6 millions d’abonnés sur YouTube et Instagram.image: @martinecosmetics

Le pop-up prendra place au rez-de-chaussée du magasin, dans l’espace Parfumerie–Beauté, à la rue Cornavin 6. Les produits phares de Martine Cosmetics sont également disponibles chez Manor Genève et Lausanne ainsi que sur le site de l’enseigne. La collection des trois espionnes bénéficiera, elle, d’un lancement dans l’ensemble des grands magasins Manor. (mbr)

Vidéo: watson
La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
Voici les 10 marques les plus populaires du moment
Voici les 10 marques les plus populaires du moment
de Kendra Kotas
Rihanna vole presque la vedette à Céline Dion à Paris
Rihanna vole presque la vedette à Céline Dion à Paris
Voici les looks les plus fous de la Fashion Week de New York
Voici les looks les plus fous de la Fashion Week de New York
de Kendra Kotas
Les pires looks des Emmys
Les pires looks des Emmys
de Marine Brunner
9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne
9 tendances qui vont dominer tous nos looks cet automne
Vidéo: watson

Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance

1 / 16
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ils se précipitent sur des cartes Pokémon inédites
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Brad Pitt se lâche sur le mariage de Taylor Swift
Alors que de nombreuses questions subsistent encore sur les noces aussi secrètes que démesurées de Taylor Swift et Travis Kelce, cet été à New York, un invité inattendu s'est répandu en commentaires sur l'évènement.
Imaginez un monde où croiser Paul McCartney, Tom Cruise ou Jennifer Lopez au détour d’un couloir ne surprend rigoureusement personne. On ne parle ni des Oscars ni des Grammys, mais bien du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce, célébré le 3 juillet dernier au Madison Square Garden, à New York.
L’article