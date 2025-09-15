bien ensoleillé20°
DE | FR
burger
Divertissement
Livre

La couverture d'«Astérix en Lusitanie» se dévoile

La couverture d&#039;Asterix en Lustanie.
Astérix et Obélix se rendent au Portugal.Image: Albert-René

Voici la couverture du prochain album d'Astérix

Visiblement heureux de vivre l'aventure au Portugal, Astérix, Obélix et Idéfix remontent une rue de Lisbonne sur la couverture du 41ème album du plus célèbre des Gaulois, qui paraîtra le 23 octobre.
15.09.2025, 10:0415.09.2025, 10:07
Plus de «Divertissement»

Dévoilée dimanche, la couverture d'Astérix en Lusitanie se veut «lumineuse et colorée, à l'image du Portugal» selon Céleste Surugue, le directeur-général des Editions Albert René, qui publie l'album.

Ce personnage de BD culte fête ses 50 ans avec une surprise

Sur ce 41e album, on peut voir le héros gaulois marchant avec Obélix, qui porte Idéfix dans la main, dans une ruelle pavée de la capitale portugaise. A l'horizon, une galère rappelle que Lisbonne était un grand port à l'époque romaine.

La couverture d&#039;Asterix en Lustanie.
Image: Albert-René
«Il s'agit de montrer le plaisir des Gaulois à se retrouver enfin au Portugal, une destination prisée des Français pour les vacances, alors que cela fait plusieurs décennies qu'on nous réclame un album dans ce pays»
Céleste Surugue, le directeur-général des Editions Albert René

L'album sortira le 23 octobre dans 19 langues et environ 25 pays. Il sera tiré à cinq millions d'exemplaires, dont deux millions pour la France, la Suisse, la Belgique et le Canada. L'album coûtera 17,90 CHF.

Au Portugal, un pays où «Astérix est très populaire», le tirage sera le double de celui des albums précédents et des événements sont prévus pour le lancement, selon Céleste Surugue.

L'éditeur d'Astérix, qui appartient au groupe Hachette Livre, est passé fin 2023 sous le contrôle du milliardaire français Vincent Bolloré.

sbo avec l'AFP

Plus de sujets culturels ici:
Voici l’histoire derrière la chanson de Friends
Voici l’histoire derrière la chanson de Friends
de Sainath Bovay
«Certains disent que ces femmes ont un dessein diabolique»
1
«Certains disent que ces femmes ont un dessein diabolique»
de Alyssa Garcia
Après le scandale des objets volés, le British Museum lance un appel désespéré
1
Après le scandale des objets volés, le British Museum lance un appel désespéré
Une créatrice romande investit pour la première fois la Fashion Week de Paris
Une créatrice romande investit pour la première fois la Fashion Week de Paris
de Melissa N'Dila
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
C'est quoi «Numéro inconnu», le documentaire Netflix dont tout le monde parle?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
31 images qui prouvent que les employés sont des abrutis
Si vous avez le sentiment que tous vos collègues de travail sont des idiots, voici quelques photos de travaux - terminés - où quelqu'un n'a manifestement pas pris sa tâche au sérieux.
Ne nous remerciez pas: vous pourriez être tentés de trouver vos collègues de travail travailleurs, compétents et sympathiques après la lecture de cet article.
L’article