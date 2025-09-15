Astérix et Obélix se rendent au Portugal. Image: Albert-René

Voici la couverture du prochain album d'Astérix

Visiblement heureux de vivre l'aventure au Portugal, Astérix, Obélix et Idéfix remontent une rue de Lisbonne sur la couverture du 41ème album du plus célèbre des Gaulois, qui paraîtra le 23 octobre.

Dévoilée dimanche, la couverture d'Astérix en Lusitanie se veut «lumineuse et colorée, à l'image du Portugal» selon Céleste Surugue, le directeur-général des Editions Albert René, qui publie l'album.

Sur ce 41e album, on peut voir le héros gaulois marchant avec Obélix, qui porte Idéfix dans la main, dans une ruelle pavée de la capitale portugaise. A l'horizon, une galère rappelle que Lisbonne était un grand port à l'époque romaine.

Image: Albert-René

«Il s'agit de montrer le plaisir des Gaulois à se retrouver enfin au Portugal, une destination prisée des Français pour les vacances, alors que cela fait plusieurs décennies qu'on nous réclame un album dans ce pays» Céleste Surugue, le directeur-général des Editions Albert René

L'album sortira le 23 octobre dans 19 langues et environ 25 pays. Il sera tiré à cinq millions d'exemplaires, dont deux millions pour la France, la Suisse, la Belgique et le Canada. L'album coûtera 17,90 CHF.

Au Portugal, un pays où «Astérix est très populaire», le tirage sera le double de celui des albums précédents et des événements sont prévus pour le lancement, selon Céleste Surugue.

L'éditeur d'Astérix, qui appartient au groupe Hachette Livre, est passé fin 2023 sous le contrôle du milliardaire français Vincent Bolloré.

sbo avec l'AFP