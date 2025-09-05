Ce personnage de BD culte fête ses 50 ans avec une surprise

Tant qu'il s'amusera, le dessinateur Turk continuera de publier des albums de Léonard. Image: AFP

Léonard, le personnage de BD qui a bercé notre enfance, fête ses 50 ans. Le dessinateur Philippe Liégeois, alias Turk, publie un 56e album de son personnage de génie comique et parfois cruel...

Le dessinateur de BD Turk accompagne depuis 50 ans les aventures de Léonard. Et c'est toujours avec le même plaisir qu'il dessine ce héros créé pour faire rire «les lecteurs de 7 à 77 ans».

Avec la sortie d'un 56e album, Léonard est l'une des rares séries de la BD familiale de la fin du 20e siècle à rester populaire, même si elle n'atteint pas la notoriété de héros comme Astérix ou Lucky Luke.

Un antihéros inspiré par de Vinci

Son succès n'allait toutefois pas de soi. Philippe Liégeois, alias Turk, le reconnaît:

«Léonard a tout d'un antihéros. Il est âgé, pas très sympathique et mégalomane»

Très librement inspiré de Léonard de Vinci, ce vieillard à la longue barbe blanche passe ses journées à imaginer de nouvelles inventions parfois ingénieuses, souvent loufoques. Inévitablement, elles dégénèrent, pour le malheur de son disciple et souffre-douleur, le très maladroit Basile.

A 78 ans, Turk ne veut surtout pas se prendre au sérieux, et résume:

«L'unique objectif est de faire rire avec des gags, des jeux de mots et des anachronismes»

Il s'est inspiré des cartoons

Lorsqu'ils inventent Léonard en 1975, Turk et le scénariste Bob de Groot, lui aussi belge, s'inspirent de l'esprit burlesque et bouffon des dessins animés de Tex Avery et des films de Laurel et Hardy. En appliquant les principes du slapstick, un genre basé sur l'exagération et l'aspect comique de la violence.

50 ans après, l'esprit de Léonard, scénarisé par Zidrou depuis 2015, n'a pas changé. Turk soutient:

«C'est pour cela que le public est fidèle car ce qui l'accroche, c'est l'attachement qu'il porte aux personnages»

Le dessinateur explique que lors des séances de dédicace:

«Les jeunes qui viennent me voir sont toujours poussés par leurs parents, qui ont lu Léonard lorsqu'ils étaient jeunes. C'est comme ça que se renouvelle le lectorat.»

Au total, plus de 9 millions d'albums ont été vendus en cinq décennies, selon son éditeur, Le Lombard. Avec un pic à la fin des années 90 lorsque Léonard était prépublié par le magazine Pif Gadget.

Le succès est toujours au rendez-vous

Même si l'âge d'or est passé, chaque nouvel album s'écoule encore entre 30 000 et 35 000 exemplaires, un chiffre relativement élevé dans la BD. Turk annonce:

«Tant que je m'amuse, je continue»

Le papa de Léonard passe toujours de longues heures à dessiner sur sa tablette graphique, dans sa maison perdue dans les bois près de Namur, dans le sud de la Belgique.

Le 57e album est déjà terminé, «et on verra après», précise l'auteur, qui ne veut pas «faire l'album de trop».

Ce qui est sûr, c'est que Turk ne veut pas que la série se poursuive lorsqu'il arrêtera, comme c'est le cas pour Astérix ou Lucky Luke. Il explique en souriant:

«Si elle est reprise par quelqu'un qui dessine mieux que moi, ça ne va pas me plaire. Et s'il le dessine plus mal, ça ne me plaira pas non plus.»

Directeur de la galerie parisienne Huberty et Breyne, qui célèbre cet anniversaire en exposant des planches originales de Léonard jusqu'au 11 octobre, Ronan Lancelot souligne:

«Léonard semble très facile et fluide à lire mais la BD humoristique est un art vraiment complexe. Surtout pendant 50 ans comme l'a fait Turk.»

