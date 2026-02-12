Super Mario est de retour sur le court de tennis pour offrir un maximum de plaisir de jeu. Image: zvg

C'est un retour fracassant

Cette fois, Super Mario n’a pas pour mission de sauver la princesse, mais de courir après la petite balle jaune de tennis. Divertissement instantané et motivation sur le long terme se rencontrent-ils ici?

Simon Dick

On a presque l’impression qu’il n’existe plus aucun sport auquel notre mascotte Nintendo ne participe pas, entraînant avec elle tous les personnages de l’univers Super Mario juste pour le plaisir. En 2018, Mario avait couru pour la dernière fois sur le court dans «Mario Tennis Aces», nous régalant avec de nombreux contenus et mini-jeux variés. La plus récente adaptation tennis du cosmos Mario en propose également une belle dose.

Tout ça n’a aucun sens

Le mode aventure se présente immédiatement avec une histoire pour le moins étrange: après que Mario et certains de ses camarades ont rencontré une créature mystérieuse, ils sont pour une raison quelconque transformés en bébés. Ces petites créatures doivent alors s’entraîner intensivement à l’école de tennis pour reconstruire progressivement leur force et leurs compétences, afin de finalement vaincre le mal et retrouver leur véritable grandeur.

Devenus bébés, les héros de Nintendo doivent retourner à l'école pour retrouver leur grandeur. Image: zvg

Oui, cela semble non seulement curieux et déroutant, mais c’est effectivement le cas. L’histoire de fond de ce mode aventure est un véritable festival d’idées absurdes. Tout cela n’a vraiment aucun sens, mais sert de base pour progresser dans le palais du tennis, passant d’une salle d’entraînement à l’autre pour devenir plus fort, travailler son endurance et enfin commencer notre petite mais charmante quête héroïque.

Cliquer pour fermer les fenêtres de texte

Sur le chemin de la force retrouvée, on effectue de simples exercices, perfectionne son répertoire de coups et accomplit diverses missions dans des mini-jeux pour avancer. Tout au long du parcours, des personnages adorables, dont la bavarde fleur papoteuse, nous inondent de dialogues afin que nous comprenions tout et qu’aucune question ne reste en suspens.

C’est un service très appréciable, surtout pour les jeunes ou les joueurs peu expérimentés. Mais la répétition constante et les explications détaillées des règles finissent par agacer: au bout de quelques minutes, on clique rapidement sur toutes les fenêtres de texte pour pouvoir enfin effectuer la mission et progresser.

Mario Tennis Fever – Trailer 👇 Vidéo: youtube

Des modes de jeu très colorés

Dans le menu principal, en plus du mode aventure, de nombreux autres modes permettent de s’amuser: le tournoi classique, où l’on progresse en simple ou en double avec son personnage favori, et les tours de mission, où il faut symboliquement gravir un bâtiment en accomplissant différentes missions avec des règles précises.

Le mode mélange spécial est particulièrement délirant: les terrains de tennis prennent vie et peuvent se transformer pour compliquer la prise de balle. À part le fait que le ballon doit franchir le filet, les autres règles du tennis sont suspendues. Le mode jeu libre, en revanche, suit les règles classiques et laisse de côté les extravagances.

Parfois, les courts de tennis semblent prendre vie. Image: zvg

Pour plus d’activité physique, le mode réel utilise le contrôle par mouvements, permettant de transpirer devant l’écran. Bien sûr, il est également possible de jouer en ligne ou de s’affronter localement entre amis.

Des idées de design géniales

La variété de modes de jeu différents et stimulants est impressionnante. Selon les goûts, certains ne sont que survolés, mais tous les amateurs de tennis fun trouveront leur bonheur dans les nombreuses missions parfaitement intégrées à l’univers Mario.

On peut par exemple découvrir environ 30 raquettes Fever avec des super-pouvoirs, qui donnent aux simples lobs, slices ou topspins une touche de puissance lorsqu’on remplit la barre d’énergie. Le terrain peut soudain brûler, un vent violent se lever ou une couche de glace faire glisser le joueur. Ce ne sont là que quelques-unes des idées de design folles et originales qui bombardent les joueurs.

Cette raquette Fever déclenche des explosions de feu sur le court. Image: zvg

De nombreuses poussées de motivation

Mario Tennis Fever est fluide et agréable à jouer. Il est extrêmement satisfaisant d’envoyer la balle exactement là où l’on avait prévu quelques secondes plus tôt. La sensation de maîtrise de la balle et de la raquette est toujours présente. Même dans les moments intenses, le joueur peut réaliser des coups impressionnants. Cela motive à relever tous les défis et à progresser vers le sommet.

«Mario Tennis Fever» se joue avec une fluidité parfaite à tout moment. Image: zvg

Une autre source de motivation est la découverte d’une raquette Fever, parfaitement adaptée à un personnage précis, pour prendre l’avantage sur le terrain. Avec 38 personnages et 30 raquettes Fever, il y a beaucoup de combinaisons à essayer, ce qui accroche encore plus longtemps devant l’écran.

Toujours de bonne humeur

En conclusion, Mario Tennis Fever offre énormément. Les challenges et modes de jeu variés permettent de courir après la balle jaune sans jamais s’ennuyer. Les raquettes Fever et la diversité des personnages offrent une motivation sur le long terme, et même le mode aventure, un peu lent, dégage charme et humour avec le temps.

Ce jeu de tennis fun, avec ses idées fraîches et pleines de tendresse, garantit bonne humeur et parties amusantes dans le monde coloré de Nintendo, avec tous les personnages que l’on adore.

Que l’on cherche à relever des défis stratégiques ou simplement à s’amuser, tous les types de joueurs y trouvent leur compte et peuvent profiter d’un vrai moment Super Mario.

«Mario Tennis Fever» est disponible dès le 12 février sur Nintendo Switch 2. Dès 7 ans.