Voilà le pire sosie de Harry Styles

Le plus mauvais sosie de Harry Styles se cache dans la foule.

Il y a de drôles de concours à Londres

Ce samedi, un concours de sosies de Harry Styles s'est déroulé à Londres. Le pire sosie a également été élu.

C'est vraiment le nouveau loisir des fans de stars. Cosplayer leur idole, se rassembler, et élire la copie la plus fidèle à la réalité.

Voici deux semaines, l'on vous parlait d'un concours des sosies de Timothée Chalamet (non-autorisé, car autrement ce ne serait pas drôle du tout). Celui-ci s'est tenu à New York dimanche 27 octobre, pour célébrer l'acteur de 28 ans.

Et ce week-end, ce fut au tour des fans de Harry Styles de tout donner à Londres pour remporter la palme de l'avatar le plus bluffant. Cela dit, il manquait un petit quelque chose: pas d'arrestation de sosie comme au Washington Square Park, pas d'amendes infligées par la police pour rassemblement sans autorisation.

Qui sera plus Harry que l'original? Image: EPA ANSA

Bon, surtout, pas de star en personne qui débarque comme un roi dans son propre concours de sosie, comme Timothée.

Décidément, les Britanniques sont des gentlemen (bâillements d'ennui). Comme le justifie l'organisatrice de l'événement, la journaliste Katrina Mirpuri:

«Nous n'avons aucune tolérance pour les mauvais comportements. Ma mère est là et elle te grondera si tu commences à être méchant»

Les mamans, il faut les convoquer à tous les gros événements pour maintenir la paix.

Selon The Guardian, une foule d'environ 500 personnes - pour la plupart des femmes - est venue applaudir les 13 versions de l'ex-membre des One Direction.

Les images du concours 👇 Source: vidéo issue du compte Instagram de Variety. Vidéo: instagram

Au niveau des palmarès, c'est Oscar Journeaux, un chanteur et guitariste de 22 ans du groupe de rock Parlay, qui a remporté le prix du meilleur sosie. Veste marron, petite écharpe, Oscar nous vient de l'ouest de Londres. Il est reparti avec 50 livres, et une satisfaction éternelle.

Journeaux a déclaré au média Variety que lorsqu'il avait les cheveux plus longs, on lui disait qu'il ressemblait à Styles «tous les jours».



«Une fois, j'ai raté un train parce que quelqu'un m'a obligé à lui signer un autographe. J'ai essayé de le convaincre que je n'étais pas [Styles], mais il ne m'a pas cru.» Oscar, au média Variety.

Oscar Journeaux, vainqueur du concours de sosies de Harry Styles à Londres. image: getty

Et celui qui nous intéresse le plus, bien entendu, c'est le malheureux qui a reçu la couronne du pire Harry, contre un pack de quatre bières. Celui-ci portait un kilo de sucre et une petite pastèque dans les mains. Il a interprété l'un des plus gros succès de Styles, Watermelon Sugar.

Mais ça n'a pas suffi. Getty Images Europe

Oscar a été ovationné. Getty Images Europe

Keenan, le «Harry blond», vient tout droit de Toronto. Getty Images Europe

Andrew. Getty Images Europe

Mitch. Getty Images Europe

Les candidats ont été jugés par un jury réputé dans quatre catégories: meilleur style, meilleure coiffure, sosie global et pire sosie. Et vous, avez-vous eu un coup de coeur pour l'un des Harry?