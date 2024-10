Le rassemblement de sosies de Timothée Chalamet était beaucoup trop intense pour nos petits cœurs. images: twitter x gq

Ça tourne mal pour Timothée Chalamet

OMG, Willy Wonka se fait menotter! Pas de panique, il ne s'agit pas du vrai Timothée Chalamet, mais de l'un de ses sosies. En effet, un concours (non autorisé!) s'est tenu ce dimanche à New York, pour élire la copie la plus convaincante de l'acteur de 28 ans.

Plus de «Divertissement»

Si vous êtes un immense fan de Timothée Chalamet, vous avez sûrement pris un billet d'avion direction New York pour assister ce dimanche à cet event «made in USA» au concept un peu barge. Il s'agissait d'un concours de sosies de l'acteur franco-américain de 28 ans, auxquelles de nombreuses personnes ont participé.

Tout savoir sur l'acteur 👇

Les critères essentiels pour devenir un bon sosie du chéri de Kylie Jenner? Une mâchoire bien carrée, des bouclettes faussement négligées contrastant avec un nez aquilin, et une «self-confidence» nonchalante qui est la marque de fabrique de l'acteur franco-américain de 28 ans.

Une étoffe de winners 👇

source: twitter/qg

L'enjeu? 50 dollars - et la satisfaction de ressembler comme deux gouttes d'eau à une star mondiale. Il fallait par contre tout de même démontrer ses bonnes connaissances de la langue française, et surtout prouver que l'on connaissait Kylie Jenner sur le bout des doigts.

Ce dimanche, au Washington Square Park de Manhattan, vous auriez donc eu le bonheur de croiser des grappes de «Timmy» en tous genres et à toutes les sauces. Il y avait les Timmy Wonka, les Timmy Bob Dylan, les Timmy «Messie» en mode Paul Atréides, les Timmy urban streetwear, ou encore les Timmy bobo.

L'acteur en personne

Cerise sur le gâteau, il y avait même un Timmy incognito. En effet, l'acteur s'est pointé au milieu de ses copies quelque 30 minutes après le début du concours. Le farceur s'est glissé dans la foule avec une casquette vissée sur la tête et un masque. Il a dévoilé son visage entre deux de ses sosies les plus populaires.

Evidemment, l'impromptue apparition moustachue a généré une véritable commotion: l'excitation était à son comble, et des cris ont commencé à fuser de toutes parts. L'acteur s'est rapidement prêté au jeu des photos et des selfies. Il n'a cependant pas poussé le vice en participant en personne au concours (entre nous, c'est mieux: imaginez si un participant avait remporté le premier prix car considéré plus «Timothée Chalamet» que l'original...)

Sur X, AnthonyPo, celui qui se présente comme l'organisateur du concours, a remercié «son fan numéro 1 (Timothée Chalamet) d'être venu».

Embarqué par une patrouille

Un incident a cependant émaillé le fantasque cosplay. Selon le média Vulture, le rassemblement n'avait pas été autorisé, et a bien vite reçu la visite des forces de l'ordre de New York. Celles-ci ont crié aux participants de se disperser. Des tensions ont émergé, et un Timmy à poncho a même été menotté et embarqué dans une voiture de patrouille. Les clichés valent le détour!

«Rentre chez toi, Timmy!» source: capture AP

«Est-ce que vous me retenez? Est-ce que vous me retenez?» Le Timmy à Poncho, aux policiers.

«Libérez Timmy! Laissez-le partir!» Timmies United.

Timothée se fait officiellement arrêter. photo, source. gq

La vidéo de ce moment critique 👇

Vidéo: twitter

Le concours s'est alors rapidement interrompu, mais pas avant d'avoir couronné un fier vainqueur.

Le sosie officiel de Tim, c'est lui 👇

La copie la plus convaincante était un Timmy doté d'un manteau violet du style Willy Wonka, l'un des rôles phares de la star. L'étudiant de 21 ans a confié aux médias ce qu'il comptera faire de ses 50 dollars.

Réponse en description 👇

De son côté, AnthonyPo, en tant qu'organisateur du concours, a reçu une amende de 500 dollars pour avoir organisé un événement non autorisé, relaie le média GQ. Tout est bien qui finit bien au pays de Timmies.

Pour voir toute la manifestation: