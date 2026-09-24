Le mari de Heidi Klum, Tom Kaulitz, avait fêté ses 35 ans à Zurich en 2024. Cette soirée occupe aujourd’hui le Tribunal fédéral. Image: keystone

La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral

Une escapade romantique de Heidi Klum sur le lac de Zurich vire au casse-tête juridique: accusé d'avoir transporté la star et ses proches sans autorisation commerciale, un restaurateur zurichois se retrouve traîné en justice.

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En 2024, Heidi Klum avait choisi la Suisse pour fêter les 35 ans de son mari, Tom Kaulitz. Le top model allemand a passé la journée à Zurich en compagnie de Tom et de son frère jumeau Bill. Le soir, le restaurateur zurichois Michel Péclard est venu chercher le trio en bateau à Bürkliplatz, au bord du lac, à deux pas du centre-ville. Ils ont ensuite rejoint Wollishofen, un quartier du sud-ouest de Zurich, où ils ont passé la soirée au restaurant «Fischer's Fritz», qui appartient à Péclard.

Cette virée sur le lac de Zurich a eu des suites judiciaires. Comme le rapporte 20 Minuten, la Swiss Nautic Union (SNU) a porté l'affaire jusqu'au Tribunal fédéral. L'association reproche à Michel Péclard d'avoir transporté les trois stars allemandes à titre professionnel, sans disposer de l'autorisation nécessaire.

En août, le Tribunal cantonal zurichois avait rendu un jugement favorable à Péclard. Mais Ulrich Oppelt, président de la SNU, a décidé de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral.

«C'est complètement absurde et ridicule», réagit Péclard auprès de 20 Minuten. Il dit ne pas comprendre qu'on «fasse tout ce cinéma pour un trajet entre les quais de Zurich et notre restaurant Fischer's Fritz». Selon lui, cette procédure coûte cher aux contribuables. Péclard estime toutefois qu'Oppelt a peu de chances d'obtenir gain de cause devant le Tribunal fédéral.

La SNU n'a pas souhaité réagir auprès de 20 Minuten et a renvoyé à un communiqué qu'elle doit rendre public jeudi.

Oppelt avait fait valoir que cette sortie en bateau avec des célébrités avait procuré un avantage économique à Péclard, puisqu'elle lui avait permis de faire de la publicité pour son restaurant.

En Suisse, le transport commercial de passagers en bateau doit respecter des règles de sécurité strictes concernant notamment les incendies, le sauvetage et les assurances.

(son)