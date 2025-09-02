Le domaine de Little Lake Lodge, qui comprend plusieurs maisons pour les invités et le personnel, en plus de la résidence principale, est à vendre. image: Sotheby's International Realty

La maison la plus chère des Etats-Unis est à vendre

Un couple de milliardaires californiens tente de se séparer de son manoir XXL. Vous avez quelques millions en banque? Venez, on vous fait visiter.

C'est un rêve pour le moins ambitieux que nourrissent Lynda et Stewart Resnick, couple fondateur de la Wonderful Company (un mastodonte qui regroupe des marques telles que le jus de grenade Pom Wonderful ou l'eau Fiji): vendre leur bébé pour 300 millions de dollars - ce qui en ferait la maison la plus chère jamais vendue aux Etats-Unis.

Fou? Peut-être. Mais Little Lake Lodge n'a de petit que le nom. Voyez plutôt: une maison principale d'une surface de 1700 mètres carrés, une piscine à débordement, plusieurs maisons pour le personnel et les invités, le tout sur un terrain de 1200 hectares comprenant rivière et lac privés. Précisons également que nous sommes à quelques minutes du centre-ville de la station ultra huppée d'Aspen, dans le Colorado.



La maison principale, en grès gris avec un toit en ardoise vert foncé, fait 1700 mètres carrés. Sotheby's International Realty

La maison principale, de l'autre côté. The Wonderful Company

Le lac privé du domaine, où un pédalo en forme de cygne est amarré près d'un petit quai. Sotheby's International Realty

La valeur du Little Lake Lodge réside en grande partie dans sa taille et son emplacement à environ un mile du centre-ville d'Aspen. Sotheby's International Realty

De fait, la valeur du Little Lake Lodge réside en grande partie dans sa taille et son emplacement à environ un mile du centre-ville d'Aspen, l'un des marchés immobiliers les plus chers du pays, précise Mandy Welgos, agent immobilier d'Aspen Snowmass Sotheby's International Realty, au Wall Street Journal.

A l'intérieur

L'intérieur n'a rien à envier au gigantesque terrain. Le manoir, achevé en septembre 1996, comprend une suite principale «plus grande que la plupart des appartements new-yorkais» dixit le Wall Street Journal. Spécialement conçue autour de la vue sur le lac et les montagnes, elle dispose d'un bureau privé, de salles de bains et de placards séparés, ainsi que d'une cheminée noire et dorée.

La propriété comprend également un spa bien-être avec jacuzzi, un bassin d'eau froide et un hammam. Sotheby's International Realty

Le spa extérieur. image: zillow

On y trouve également une immense cuisine, un spa privé, un vaste espace de réception avec des plafonds de 9 mètres de haut ou encore une terrasse chauffée. Tous les meubles, anciens et sur mesure, sont inclus dans la vente - y compris la collection de canards en caoutchouc dans l'une des salles de bains.

Une mezzanine surplombe la grande salle, où brûle un feu de cheminée même en été. Sotheby's International Realty

La véranda, dans laquelle le couple de propriétaires actuels mange fréquemment. Sotheby's International Realty

La cuisine, qui permet d'organiser de grandes réceptions. Sotheby's International Realty

La maison dispose d'équipements de cuisine de qualité professionnelle destinés aux chefs privés. Sotheby's International Realty

La suite Buckaroo, l'une des quatre chambres de l'aile réservée aux invités de la maison principale. Sotheby's International Realty

La maison est remplie de bibelots et de souvenirs de la vie et des voyages du couple. Sotheby's International Realty

Parmi les visiteurs qui ont arpenté ces murs? Diane Keaton, Barbra Streisand et la défunte juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Sotheby's International Realty

Un espace de réunion, attenant à l'aile des invités, dispose de sa propre cuisine. Sotheby's International Realty

Les Resnicks, actifs dans les affaires et la philanthropie et à la tête d'une fortune estimée à 14 milliards de dollars, vendent Little Lake Lodge parce qu'ils ont récemment construit une maison près de Santa Barbara, en Californie. Entretenir trois propriétés est «tout simplement trop difficile», selon Madame au Wall Street Journal.

Si les agents immobiliers du coin conviennent que la superficie de la propriété a une valeur immense, certains affirment que le prix demandé de 300 millions de dollars pourrait s'avérer un poil trop ambitieux. Le record de vente immobilière aux Etats-Unis a été établi en 2019, lorsque le gestionnaire de fonds spéculatifs Ken Griffin a déboursé environ 240 millions de dollars pour un appartement à Manhattan. (mbr)