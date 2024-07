A Paléo, on a failli tout plaquer pour aller vivre dans un bus

Vidéo: watson

On a failli voler un bus à Paléo

Armés d'une caméra, d'un gros micro rose en forme de sucette et d'un sens de l'observation à toute épreuve, Jérémie et Margaux sont partis à l'assaut du camping de Paléo pour dénicher les bus, vans et autres camping-cars les plus cool. Si cool que le duo a hésité à en voler un à la fin du reportage.

Plus de «Divertissement»

La vie on the road, dans un camping-car américain pour faire la Route 66, dans un camion de déménagement retapé en chalet, ou dans un gigantesque bus devenu une maison, ça vous «tente»? (Tente, camping... Vous l'avez? Passons.) A Paléo, on s'est promené au camping à la recherche des véhicules les plus cool, et on a pas été déçus.

Certains ont été fabriqués par leurs propriétaires, d'autres ont été importés des Etats-Unis (banquettes en cuir incluses)... Le point commun entre tous ces véhicules? Un niveau de confort plus que correct. Le camping de Paléo, oui, but make it comfy. Et pour nous, pauvres urbains fragiles, c'est définitivement un critère incontournable. On a été si séduits qu'on a hésité à en voler un et démarrer en trombe. Bye!

Dommage que ni Jérémie ni Margaux ne sachent réellement conduire autre chose qu'un petit scooter de ville...

Vidéo: watson

On aime les reportages vidéo à Paléo? Tant mieux, on en a d'autres à vous proposer. Un petit tour au village du monde à la sauce balkanique, ça vous dit?

Et si votre truc, c'est le camping, les tentes avec brumisateur intégré, les campements avec leur propre piscine (pas propre), les douches à ciel ouvert... On s'était déjà perdus dans le camping de Paléo l'été dernier.

Le Montreux Jazz 2024, en images: