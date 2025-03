Lauren Sanchez et Jeff Bezos sont fiancés depuis deux ans maintenant. getty/watson

On en sait plus sur le mariage le plus zinzin de l'année

Deux ans après leurs fiançailles, le patron d'Amazon Jeff Bezos et sa promise, la journaliste et productrice Lauren Sanchez, devraient finalement se dire «oui» cet été. Voici ce que l'on sait sur ces épousailles qui s'annoncent, fortune de plus de 200 milliards de dollars oblige, affriolantes.

Oyé oyé, damoiseaux! Vous l'attendiez avec impatience, il semblerait qu'elle se profile: la «plus grande fête de célébrités de l'année», pour ne pas dire le «mariage du siècle», comme le décrit sobrement le magazine mondain Tatler (cela dit, chez eux, c'est le cas de chaque mariage): l'union de Jeff Bezos avec sa pilote d'hélicoptère, la sulfureuse et fabuleuse Lauren Sanchez.

Il faut dire que cela fait un moment que Monsieur et Madame Amazon nous font trépigner - la faute, d'après des sources, à la mise en place d'un tentaculaire contrat prénuptial qui a dû refiler quelques nuits blanches et cauchemars à leurs équipes juridiques.

Il y a deux ans, Jeff Bezos offrait un énorme diamant rose taille coussin de 2,5 millions de dollars à Lauren Sanchez et une extravagante fête de fiançailles en compagnie de Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Barbra Streisand, Robert Pattinson, Suki Waterhouse ou encore la matriarche Kris Jenner. Les rumeurs voulaient alors que le couple s'unisse à Aspen, le 28 décembre dernier.

La date est arrivée. Mais le «mariage au pays des merveilles hivernales» tant espéré, lui, n'a jamais eu lieu.

Le gros caillou, devant lequel Lauren Sanchez avait «failli s'évanouir». Getty Images North America

Que l'on se rassure: le mariage est toujours bel et bien au programme et se tiendra cet été, selon une source proche de la bien informée journaliste Alison Boshoff du MailOnline. Les plans ont été «ancrés» et les invitations devraient arriver «sous peu» dans les boîtes aux lettres des principaux concernés.

Un mariage qui s'annonce forcément «énorme», à l'image du goût des tourtereaux pour ce qui est gros, clinquant et dispendieux (le superyacht de Bezos, la superpoitrine de Sanchez...), et ne lésinera sur aucune dépense. Compte tenu de la valeur nette estimée du marié (210 milliards de dollars, au moment où nous écrivons ces lignes) rien ne nous étonne.

«Vous ne manquerez pas cet événement quand il aura lieu» Une source, au MailOnline

Selon des sources, Lauren Sanchez aurait également déjà acheté sa robe - qui risque d'être plus commentée que tout le reste de l'évènement, vu le talent inégalé de la future Madame Bezos pour nous décrocher la mâchoire.

Au moment de ses fiançailles déjà, elle faisait comprendre à Vogue que ce serait THE big deal, citant Dior, Dolce & Gabbana ou encore Valentino, ses «créateurs préférés». Son choix s'est finalement porté sur la maison de couture new-yorkaise Oscar de la Renta, qui a habillé d'autres célébrités le jour J, notamment l'actrice Naomi Watts ou l'avocate Amal Clooney.

Aucun détail, en revanche, n'a filtré sur le plan des festivités ou le thème de la soirée. Bien que le couple ait l'embarras du choix pour le lieu (le gigantesque manoir de Madame à Los Angeles, le ranch texan, la maison de Washington DC ou encore celle de Miami de Monsieur), beaucoup prétendent qu'il s'agira d'un mariage «à destination», quelque part en Europe. Un mariage sur le modèle de celui de Tom Cruise avec Katie Holmes dans un château romain, ou de Kim Kardashian et Kayne West à Versailles.

EVJF dans l'espace

En attendant, Lauren Sanchez nous donnera déjà du grain à moudre, en organisant ce printemps un enterrement de vie de jeune fille qui restera sûrement gravé dans les manuels d'histoire du mariage. A la tête d'un équipage entièrement féminin de six personnes (dont Katy Perry), la future mariée et pilote aguerrie compte décoller à bord d'une fusée New Shepard de BlueOrigin pour un vol suborbital de 11 minutes.

Quel plus beau clin d'œil pour un couple qui s'est rencontré sur le tournage d'un documentaire consacré au projet spatial de Jeff Bezos, alors qu'ils étaient encore mariés chacun de leur côté?

Un petit air de mariage de l'air, la semaine passée, à la soirée des Oscars. WireImage

On ignore d'ailleurs si les ex-conjoints seront de la partie. Pour ce qui est de la première épouse de Jeff Bezos, Mackenzie Scott, qui a partagé sa vie pendant 25 ans avec le fondateur d'Amazon, la rancune ne devrait pas être trop tenace - après leur divorce, elle a reçu une participation de 4% dans son entreprise, empochant au passage la modique somme de plus de 38 milliards de dollars.

Quant à l'ex de Lauren Sanchez, l'agent de célébrités Patrick Whitesell, rien n'est moins sûr. Selon la légende, c'est l'ex-mari bafoué qui aurait mis le tabloïd à scandale The National Enquirer sur la piste de cette liaison scandaleuse.

Une chose est sûre: le mariage ne manquera ni de bling ni de romantisme dégoulinant pour ces fiancés «très amoureux», «manifestement amoureux», «intensément amoureux», ainsi que les décrits poétiquement par le magnat des médias Barry Diller dans le Mail.

«Elle l'a illuminé de la plus belle des manières. C'est un formidable stimulant»

N'en jetez plus, ça sera super.