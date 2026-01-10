Qui est la plus belle Bond girl, selon l'IA et le nombre d'or? keystone / getty images (montage)

Qui est la plus belle Bond girl? Le verdict implacable du nombre d'or

Utiliser l'intelligence artificielle et la loi du nombre d'or pour savoir quelles Bond girls ont les visages les plus élégants? Si on l'a fait avec Bond, il fallait le faire avec les girls! Les voici.

Plus de «Divertissement»

Après les Bonds, les girls. Dernièrement, nous vous avons présenté quels étaient les films où l'acteur incarnant le célèbre agent 007 était le plus séduisant. La méthode? Utiliser une série d'images issues des 25 films de la franchise, sous différents angles, en y incluant le principe du nombre d'or, pour calculer l'esthétique la plus proche de la perfection.

L'article ici 👇🏻 Voici le James Bond le plus séduisant

Le site de paris MyBettingSites, à l'origine de l'idée, a fait les choses en double. Après Bond, ce sont les Bond girls qui ont droit à leur top. Voici le classement:

Les Bond girls ne durant que le temps d'un film, à quelques exceptions près, ce Top 10 contient dix actrices différentes, pour autant de films. Les voici en détail.

Attention, quelques spoilers des films sont présents.

Léa Seydoux

En tête du top trône l'ultime Bond girl, celle qui aura eu l'honneur d'être présente dans les deux derniers films en date: la Française Léa Seydoux. Elle y incarne Madeleine Swann, la fille du baron du crime Mr White, qui aide James Bond à infiltrer et détruire l'organisation Spectre, dans le film du même nom.

Léa Seydoux dans Spectre (2015). dr

Elle fait donc partie du club très sélectif des rares Bond girls présentes dans plus d'un film. Madeleine Swann est aussi la seule qui aura jamais pu se vanter de faire un enfant à James Bond — belle performance.

Claudine Auger

Une autre Française vient en deuxième position: Claudine Auger, partenaire de Sean Connery dans le film Opération tonnerre.

Claudine Auger sur le set d'Opération tonnerre (1965). Image: Moviepix

Son nom? Domino. Dans ce quatrième opus de la saga, elle aide Bond à combattre Spectre (déjà) aux Bahamas. Au menu: combats sous-marins, bases secrètes dans des volcans et autres décors exotiques. Claudine Auger est décédée en 2019, à l'âge de 78 ans.

Ursula Andress

La voici. La première Bond girl, novatrice, courageuse, émancipée: Ursula Andress. Dans le tout premier opus, notre fierté nationale se joint à James Bond face à Dr. No, un dangereux scientifique nucléaire. La sortie de l'océan emblématique d'Honey Rider, sur une plage paradisiaque, dans un bikini légendaire affublé d'un couteau, restera dans l'histoire du cinéma.

Ursula Andress dans Dr. No (1962). dr

Âgée de 89 ans, la Bernoise a frayé à Hollywood dans les années 1950 avant de continuer dans le cinéma européen. Elle était en couple de longues années avec Jean-Paul Belmondo à la fin des années 1960.

Denise Richards

Dans Le Monde ne suffit pas, l'Américaine Denise Richards joue Christmas Jones, une scientifique nucléaire (gentille cette fois-ci), que Bond rencontre au Kazakhstan. Son outfit ambiance Tomb Raider donne un ton définitivement années 90 au film.

Denise Richards et Pierce Brosnan dans Le monde ne suffit pas (1999). getty images

L'actrice est aujourd'hui âgée de 54 ans. Figure emblématique des années 1990 (Starship troopers, Sex crimes) et brièvement mariée à Charlie Sheen dans les années 2000, elle est désormais moins présente sur le grand écran.

Maryam d'Abo

Retour aux années 1980. Dans le premier film avec Timothy Dalton, Tuer n'est pas jouer (The living daylights), Bond est envoyé pour la dernière fois derrière le rideau de fer. Il y rencontre la violoncelliste tchécoslovaque Kara Milovy.

Maryam d'Abo dans Tuer n'est pas jouer (1987). getty images

Il la surprend, armée d'un fusil de sniper, en train de mettre en joue un général russe qu'il doit exfiltrer hors d'URSS. Il mène alors l'enquête sur elle.

Les deux s'enfuient via l'Autriche en glissant sur la neige, en utilisant l'étui du violoncelle comme un bob durant une fusillade. Voilà. Image: Corbis Historical

Issue d'une famille géorgienne mais née à Londres, Maryam d'Abo a notamment grandi à Genève. Elle a 64 ans.

Maud Adams

L'actrice suédoise Maud Wikström, alias Maud Adams, fut la partenaire de Roger Moore dans le film Octopussy, où elle incarne... Octopussy.

Maud Adams et Roger Moore dans Octopussy (1983). Image: Corbis Historical

Fait rare, elle a incarné deux différentes Bond girls dans deux films différents: dans l'Homme au pistolet d'or (1974), elle joue Miss Anders, l'amante du méchant Scaramanga, incarné par Christopher Lee. Elle est âgée de 80 ans.

Izabella Scorupco

Dans GoldenEye (1995), James Bond doit protéger Natalya Simonova, seule survivante de l'attaque d'une station radar en Sibérie.

Izabella Scorupco dans GoldenEye (1995). getty images

Izabella Scorupco est une actrice polono-suédoise, naturalisée Américaine. Elle est aujourd'hui âgée de 55 ans.

Carey Lowell

Dans le deuxième film de l'ère Timothy Dalton, Permis de tuer (Licence to kill), Carey Lowell incarne Pam Bouvier, une agente de la CIA.

Carey Lowell dans Permis de tuer (1989). getty images

Aujourd'hui âgée de 65 ans, l'Américaine a été l'épouse de Richard Gere durant près de 14 ans.

Olga Kurylenko

Dans Quantum of Solace, l'actrice franco-ukrainienne Olga Kurylenko joue Camille Montes, une agente secrète bolivienne.

Olga Kurylenko dans Quantum of Solace (2009). keystone

Olga Kurylenko a 46 ans et a pu être vue dans les films Oblivion (2013) ou encore La mort de Staline (2017).

Lois Chiles

Dans Moonraker, Lois Chiles est Holly Goodhead, une espionne de la CIA.

Heureusement que le kitsch ne tue pas. Image: Corbis Historical

La Texane est aujourd'hui âgée de 78 ans.