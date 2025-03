La somptueuse robe de mariée Dior de Melania Trump aurait été mise en vente sur eBay. getty

La robe de mariée de Melania Trump est à vendre

Depuis quelques semaines, une mystérieuse annonce sur eBay affole les fans de mariage, les fans de Melania et les fans de mystères vestimentaires. Serait-il possible que la robe de la première dame soit vraiment disponible à 45 000 dollars sur internet?

Plus de «Société»

C'est l’une de ces robes faites pour entrer dans les livres d'histoire, aux côtés de celles de Lady Diana ou de Kate Middleton. Une robe garnie d'assez de froufrous de satin, de dentelles, de diamants et de cristaux dégoulinants pour vous couper l'appétit (voire filer des haut-le-coeur). La fameuse robe Dior de Melania, conçue par John Galliano pour son mariage avec le milliardaire Donald Trump, en 2005.

Melania en couverture de Vogue, en février 2005. vogue

Si affriolante qu'elle avait assuré à elle seule au mannequin de faire sa première (et dernière) couverture de Vogue. (Jill Biden, elle, en a eu droit à deux, rappelle méchamment le magazine conservateur The Spectator).

A l'époque, Melania Knauss, 34 ans, avait écumé Paris pendant la Semaine de la Haute Couture pour trouver la perle rare, une journaliste de Vogue sur les talons. Une perle qu'elle avait fini par dénicher chez Dior: 90 mètres de satin blanc, 550 heures de broderies faites main, 1500 cristaux Swarovski - pour un prix initial estimé à 210 000 dollars. Un monstre si impressionnant que Melania aurait demandé:

«Comment vais-je bien pouvoir marcher avec ça?» Melania Trump, selon Vogue

A quoi Catherine Rivière, directrice de la couture chez Dior de l'époque, aurait répliqué:

«Vous marchez, c'est tout» Catherine Rivière

Au moment où le numéro sortait en kiosque, Melania avait déjà endossé cette gargantuesque tenue pour devenir officiellement Madame Donald Trump, lors d'une cérémonie tout aussi clinquante à Mar-a-Lago, où Bill et Hillary Clinton, Rudy Giuliani ou encore Heidi Klum étaient de la partie.

Une mystérieuse annonce

Vingt ans plus tard, voilà que la robe de Melania se rappelle à notre bon souvenir, et d'une manière pour le moins... inattendue. Sous forme d'une annonce sur le site de ventes aux enchères en ligne eBay, publiée par une femme se présentant sous le nom de «Svjabc1» et résidant à Massapequa, dans l'Etat de New York.

Prix de départ? 45 000 dollars.

Description? Une robe «en satin duchesse» avec «une silhouette moulante», à la traîne ondulante et brillante couverte de strass.

Mêmes froufrous, même avalanche de satin. ebay

Toutefois, les broderies ne ressemblent pas exactement à celles de la robe initiale. ebay

Et pour les petits malins qui s’étonneraient des nombreuses différences entre la version originale portée par Melania et celle des images postées par Svjabc1 (qui assure l'avoir achetée à la première dame herself pour 70 000 dollars, en 2011, afin de la porter à son propre mariage), la réponse est toute trouvée: pas mal d'ajustements auraient été effectués.

La version originale, à l'époque de son mariage avec Donald Trump, il y a pile 20 ans. getty

Citons notamment l'ajout d’une nouvelle épaisseur de satin pour faire passer la robe de la taille 0-2 (l'équivalent d'un 32-34 en Suisse) à la taille 4-6 (36-38), ainsi que de broderies et de bretelles. Toutefois, si vous êtes dotée d’un petit gabarit, rassurez-vous: la vendeuse assure que le tissu peut être retiré pour ramener la robe à sa taille initiale.



Cette mise en vente, suffisamment originale pour être signalée, publiée à la fin du mois de janvier et toujours en ligne jeudi matin, est d'abord tombée dans le viseur d'une ancienne rédactrice en chef de Vogue, Liana Satenstein, qui l'a signalée sur sa propre plateforme Neverworns. Il n'en fallait pas plus pour affoler les médias, de The Cut au New York Times, en passant par le média spécialisé WWD, qui ont chacun mené leur petite enquête.

Les experts sont sceptiques

Et les résultats sont loin d'être unanimes: le mystère reste entier, faute de preuve d'authenticité et de réponses de la vendeuse. Mardi, l'auteure Liana Satenstein a déclaré à WWD ne pas connaître l'identité de cette femme et n'avoir jamais vu la robe en personne.

Tout juste sait-on que Svjabc1 est inscrite sur eBay depuis novembre 2021, qu’elle a déjà écoulé 119 articles et propose notamment à la vente une alliance en diamants (une réplique de celle de Melania Trump). Elle est également au bénéficie d'une évaluation positive de 98,8%, selon le New York Times. Dans une correspondance avec une cliente intéressée consultée par le quotidien américain, Svjabc1 affirme s'être procuré la robe par l'intermédiaire d'une autre amie, une connaissance de Melania.

De nombreuses modifications ont été apportées à la robe originale. ebay

Contacté par le New York Times, le créateur Hervé Pierre et styliste de longue date de la première dame (dont il a confectionné les robes d'investiture en 2017 et 2025), a déclaré de son côté qu'il avait «entreposé» la robe «lui-même à Palm Beach». Avant d'ajouter: «Il y a deux ans». Aïe. La crédibilité de l’annonce en prend un coup.



Hervé Pierre ne manque pas d'ajouter que la robe qu'il avait entreposée dans le club de Floride portait une étiquette sur le côté, ainsi qu'un ruban indiquant un numéro de référence. Dior, qui a refusé de commenter ce cas particulier, a toutefois confirmé qu'une création haute couture est effectivement toujours accompagnée d'une étiquette et d'un numéro. Pour l'authentifier, a-t-il précisé au NY Times, il faudrait la voir en personne.

Sur les nombreux gros plans de la robe en vente sur eBay, aucun ne porte d'étiquette. Selon la vendeuse, l'étiquette aurait été retirée lors des retouches de la robe par la couturière et n'a jamais été remise en place.

Quant au site d'eBay, qui possède huit centres d'authentification à travers le monde, il a fait savoir que les robes de mariée n'entrent pas dans les processus de vérification, qui ne couvrent que «les vêtements de ville, les baskets, les montres, les sacs à main, les cartes à collectionner et les bijoux», selon la plateforme à WWD.

«Malheureusement, cet article ne correspond pas à ces catégories. Cependant, eBay offre une garantie «satisfait ou remboursé» qui s'appliquerait à cet article [si l'article n'est pas livré, est défectueux, endommagé ou ne correspond pas à l'annonce]», a déclaré sa directrice de la communication.

En attendant, ni le cabinet de la Première dame ni le vendeur n'ont répondu aux multiples sollicitations et demandes de commentaires. Ce qui condamne les potentiels acheteurs de la «potentielle robe de mariée de Melania» à la surprise, une fois le paquet atterri sur leur pallier. Peut-être en saura-t-on plus bientôt: une fois l'offre finale acceptée, la robe eBay sera expédiée depuis Massapequa, New York, entre le 28 mars et le 3 avril.