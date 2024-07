Les futurs mariés Anant Ambani (à droite) et Radhika Merchant (à gauche) auraient payé 10 millions de dollars pour avoir Justin Bieber lors de leur troisième prémariage, ce week-end. instagram/watson

Ce couple s'est payé Justin Bieber pour son troisième «prémariage»

Après deux prémariages qui incluaient Rihanna, Katy Perry et les Backstreet Boys, il fallait bien une star mondialement connue pour ne pas risquer de blaser les convives. On peine à imaginer ce qu'il sera du «mariage du siècle», le vrai, qui se tiendra dans quelques jours à Mumbai.

Tout a commencé le 1er mars dernier. Trois jours de fiesta endiablée et colorée au cœur de l'Inde, 1200 convives dont Mark Zuckerberg et Bill Gates, un palais, des pétales de roses et des cristaux par milliers, des éléphants sauvages, des banquets somptueux, 5500 drones vrombissant dans le ciel et un concert de Rihanna.

Et puis, alors qu'on se demandait ce que pouvaient bien réserver les noces officielles après une telle démonstration de faste et d'apparat, un second «prémariage» a succédé au premier. Une croisière en Méditerranée de quatre jours organisée fin mai entre la France et l'Italie, ponctuées d'escales et de concerts de Katy Perry, des Backstreet Boys ou encore de la star de l'opéra, Andrea Bocelli.

Y'a pas à dire. Anant Ambani et sa fiancée Radhika Merchant, richissime couple d'héritiers indiens âgés de 29 ans, ont su faire monter la sauce. Par respect pour l'adage «Jamais deux sans trois», les futurs mariés ont d'ailleurs récidivé une dernière fois vendredi soir, avec une troisième et ultime cérémonie de prémariage.

Justin Bieber en guest-star

Pour ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans la surenchère pop, voilà que Justin Bieber pointait le bout de son nez pour un concert privé. Et ce qui restera peut-être sa performance la plus lucrative à ce jour: selon la presse indienne, le chanteur aurait perçu 10 millions de dollars pour le déplacement. Ce qui valait bien d'inonder ses abonnés Instagram avec 10 publications enthousiastes pour retracer sa visite, de son trajet en limousine jusqu'à la salle de concert.

Un concert à 10 millions de dollars? Une bagatelle, pour Anant Ambani, le benjamin de l'homme le plus riche d'Asie. Le futur marié est le troisième rejeton du magnat Mukesh Ambani, dont la fortune est estimée à 118 milliards de dollars. D'ailleurs, plusieurs médias articulent une facture totale de près d'1 milliard pour cette série de fêtes toutes plus affriolantes les uns que les autres.

Le vrai mariage est imminent

Autant dire qu'on ne sait plus trop à quoi s'attendre pour le mariage (le vrai), qui se tiendra du 12 au 14 juillet, à Mumbai. Pour l'instant, les informations se limitent à quelques spéculations et détails logistiques.

La cérémonie, fruit d'un intense travail d'organisation de plusieurs mois ayant impliqué plusieurs centaines de personnes en coulisses et des dizaines d'agences externes, se tiendra au domicile des parents d'Anant: Antilia, une tour de 27 étages au cœur de Mumbai, ainsi qu'au Jio World Convention Centre, un lieu tentaculaire pouvant accueillir plus de 16 000 personnes.

La tour Antilia est la résidence privée la plus chère du monde, selon Business Insider.

Aux manettes de ce méga-projet? L'un des designers les plus réputés du pays, Manish Malhotra, chargé de la direction créative. L'intéressé a déjà promis à CNN des «pièces exquises» et des noces grandioses, où chaque détail, «de la décoration et de la cuisine à la tenue et à l'ambiance; chaque événement, du Sangeet animé au jour du mariage et à la grande réception, a été conçu pour plonger les invités dans une atmosphère de joie, d'amour et de célébration». Ça promet.

Quoi qu'il en soit, le mariage hindou se déroulera sur trois jours et sera ponctué de différents évènements. Les festivités seront lancées le 12 juillet avec la cérémonie du «Shubh Vivaah», le «mariage de bon augure», et s'achèveront deux jours plus tard avec la réception du «Mangal Utsav». Pour coller à ce mélange entre tradition et modernité, le dress code des invités comprend notamment une tenue indienne traditionnelle comme le sari, une tenue «formelle» ainsi qu'une tenue «chic», qui «marie des éléments indiens traditionnels avec la mode contemporaine».

Quant à l'animation, si les noms de Drake, Adele et Lana del Rey ont déjà été avancés dans la presse, aucun d'entre eux n'a confirmé sa présence. Mais ne vous faites pas de souci pour Anant Ambani et Radhika Merchant. David Bowie et Michael Jackson en personnes seraient prêts à sortir du repos éternel pour assurer le show au «mariage du siècle». Réponse ce week-end! (mbr/sbo)