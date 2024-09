L'heureux élu ne fait pas partie du sérail de l’industrie musicale et cinématographique. Image: watson / dr

Lana Del Rey s'est mariée à un guide spécialisés dans les alligators

Lana Del Rey, star incontestée des ballades envoûtantes à tendance mélancolico-déprimantes, a fait palpiter le cœur de ses fans. Non pas avec une nouvelle chanson, mais avec une annonce surprenante: la chanteuse américaine vient de se marier avec un guide touristique spécialisé dans les tours dans le bayou.

Plus de «Divertissement»

L’artiste, qui a toujours cultivé le mystère autour de sa vie personnelle, a dit «oui» dans la plus grande discrétion. Très peu de détails ont filtré, mais selon plusieurs tabloïds dont le Daily Mail et Page Six, la cérémonie a eu lieu dans un cadre intime, loin des paillettes et du faste d’Hollywood.

L'heureux élu ne fait d'ailleurs pas partie du sérail de l’industrie musicale et cinématographique. Il s'appelle Jeremy Dufrene et est guide touristique, spécialisé dans les alligators, chez Airboat Tours by Arthur dans la ville de Des Allemands, en Louisiane.

Le mariage, qui a eu lieu près du bayou où Jeremy travaille, a réuni un petit cercle d'amis et de proches du couple. Des célébrités comme Taylor Swift et Travis Kelce étaient également présentes. La chanteuse, célèbre pour ses ballades mélancoliques, avait opté pour une robe de mariée bohème à l’esthétique rétro, accompagnée d'une coiffure ornée d'un ruban bleu, fidèle à son style vintage.

Son désormais mari, quant à lui, avait troqué son habituel chapeau de camionneur pour un costume. Après la cérémonie, les jeunes mariés ont rejoint leurs invités pour une réception en plein air, près de l'eau, sous de grandes tentes blanches. Ce mariage est le premier pour Lana Del Rey, tandis que Jeremy, père de trois enfants, en est à son second.

Le couple s'est rencontré pour la première fois en 2019 lors d'une tournée de Lana Del Rey en Louisiane.

Et maintenant, voici des photos de mariages royaux: