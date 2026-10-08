Harry et Meghan auraient-ils changé d’avis sur leurs accusations contre William et Kate? Les informations se contredisent. image:

Harry et Meghan prêts à faire «amende honorable»? Le doute persiste

Cinq ans après leur départ de la Firme et leur interview choc accordée à Oprah Winfrey, Harry et Meghan ont eu largement le temps de méditer aux conséquences de leur rébellion. Au point de s'excuser auprès de Kate et William? C'est du moins ce qu'affirment certaines sources.

Plus de «Divertissement»

Des années et de l'eau ont coulé sous les ponts depuis que les amateurs de cancans royaux s'étranglaient avec leur shortbread et leur Earl Grey devant l'entretien exclusif d'Oprah Winfrey avec les Sussex.

En mars 2021, Harry et Meghan avaient formulé plusieurs accusations fracassantes contre la famille royale. image: cbs news

Pour ceux qui auraient des trous de mémoire, un rafraîchissement s'impose: ce soir du 7 mars 2021, Harry et Meghan accordent à la papesse de la télévision américaine leur première grande interview depuis leur départ de la famille royale. Diffusé sur CBS, cet entretien de deux heures provoque un véritable séisme médiatique.

Meghan affirme notamment que des conversations ont eu lieu au sein de la famille royale au sujet de la couleur de peau qu’aurait leur fils Archie avant sa naissance. Harry confirme l’existence d’une conversation de cette nature, tout en refusant de révéler l’identité de la personne concernée.

«Je ne partagerai jamais cette conversation, mais sur le moment c'était gênant; j'étais un peu choqué» Harry, lors de l'interview, sans s'étendre

davantage sur la polémique

Durant l'entretien, la duchesse évoque également ses pensées suicidaires durant sa vie au sein de la monarchie et affirme ne pas avoir reçu l’aide dont elle estimait avoir besoin. Elle revient aussi sur un épisode particulièrement sensible de ses relations avec Kate: contrairement aux informations publiées dans la presse britannique, assure-t-elle, ce n’est pas elle qui aurait fait pleurer sa belle-sœur avant son mariage avec Harry en 2018, mais l’inverse.

Si Harry et Meghan n'ont jamais émis le moindre regret quant à leurs attaques envers l'abominable institution royale britannique, il semblerait désormais que les deux rebelles soient prêts à faire acte de contrition. C’est du moins ce qu'affirme le Daily Express ce mardi: le duc et la duchesse envisageraient de présenter leurs excuses à Kate et William pour leurs déclarations fracassantes.

Citant une source anonyme, le quotidien britannique assure qu'Harry et Meghan auraient pris conscience des conséquences de cette interview et des reproches formulés sur leurs relations avec la famille royale. Maintenant qu'ils sont réinstallés en Angleterre depuis quelques semaines, après six années passées en Californie, le couple chercherait désormais à repartir sur de nouvelles bases.

«Harry et Meghan savaient depuis leur décision de rentrer au Royaume-Uni qu’ils devraient faire amende honorable», indique une source au Daily Express. Toujours selon cet interlocuteur, le couple regretterait particulièrement certaines déclarations:

«Meghan sait que sa plus grosse erreur a été d’affirmer qu’un membre de la famille royale avait évoqué la couleur de peau d’Archie» Une source du Daily Express

«Ils réalisent aujourd’hui à quel point c’était un coup bas», poursuit l'informateur anonyme, qui assure que les Sussex souhaitaient organiser une rencontre avec William et Kate, afin de revenir sur leurs accusations. Meghan serait même disposée à présenter personnellement ses excuses.

Une version catégoriquement contestée

Seulement voilà: moins de vingt-quatre heures après ces révélations, Page Six publiait une tout autre version de l’histoire. Interrogé mercredi, le journaliste royal Tom Sykes a balayé ces informations. «Ce sont des inepties totales», a-t-il fait savoir au sujet des rumeurs.



«Harry a toujours dit qu'il ne s'excuserait jamais pour quoi que ce soit» Tom Sykes, auteur de plusieurs livres consacrés à Harry, Meghan, et la famille royale britannique

Selon les informations du spécialiste, Harry et Meghan ne regretteraient aucunement leur entretien avec Oprah Winfrey. Même son de cloche du côté de Kinsey Schofield, commentatrice spécialisée et animatrice du podcast Kinsey Schofield Unfiltered. «Mes propres sources m’ont indiqué que cette histoire était absolument fausse», a-t-elle affirmé à Page Six.

Selon elle, les Sussex resteraient fermement attachés à leur version des événements. La spécialiste invite donc à considérer avec beaucoup de scepticisme les affirmations selon lesquelles le couple aurait changé d’avis et serait désormais disposé à enterrer la hache de guerre.

Meghan réapparaît à Londres

Ce prétendu revirement des Sussex intervient alors que les dynamiques familiales sont au centre de toutes les interrogations, depuis leur retour au Royaume-Uni pour une période prolongée. «La situation a pris de l’ampleur», a souligné à juste titre une source proche du palais à People. «Quand ils étaient en Californie, et qu’on regardait à travers le miroir, on ne le voyait pas très bien, mais maintenant, ils sont juste devant la famille royale.»

Si Harry a contacté son père, Charles III, depuis son emménagement, il est entendu que sa relation avec son frère aîné reste inchangée - et William inflexible.

«Il n'y a pas

de changement, surtout

du côté de William» Une source à People

Même si certains proches n'écartent pas totalement la possibilité que la relation entre les frères évolue avec le temps. «Avec le temps, il y a une chance que tout rentre dans l’ordre.»



Pendant que les spéculations sur une éventuelle réconciliation se multiplient, les Sussex poursuivent leur réinstallation, entamée le 26 août dernier. Mercredi, Meghan a notamment été aperçue à Londres pour la première fois. D'après People, la duchesse a dîné avec Malala Yousafzai, militante pakistanaise et prix Nobel de la paix, au Claridge’s, prestigieux hôtel du quartier de Mayfair.

Les deux femmes, ici photographiées le 7 octobre au Claridge's, se connaissent depuis plusieurs années. image: x

Quelques jours plus tôt, les Sussex avaient été photographiés en tête-à-tête dans un pub des Cotswolds, tandis que Harry multiplie les engagements publics, notamment auprès des vétérans. Autant de signes que le couple entend désormais réinvestir la scène britannique. Reste à savoir si cette nouvelle proximité géographique suffira à réduire la distance, autrement plus difficile à franchir, qui le sépare de William et Kate.

Vidéo: watson