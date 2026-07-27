Meghan Markle a transformé l'épisode à sa sauce, en imposant son style de management et une incursion téléphonique de son mari. image: watson

Comment Meghan a imposé son style à «MasterChef»

De passage en Australie en avril dernier, la duchesse de Sussex en avait profité pour faire une brève incursion sur le tournage de l'émission à succès «MasterChef Australia», où elle a naturellement transposé son style. Le résultat final a été diffusé ce dimanche et il dit quelque chose de flagrant.

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«Appelez-moi Meghan», prie gracieusement Son Altesse, au moment de son apparition sur le plateau du pendant australien de l'émission culinaire la plus populaire du monde. C'était tout juste si elle ne nous gratifiait pas d'une révérence.

Ainsi débutent les premières minutes du grand retour télévisé de Meghan Markle. Profitant d'un bref séjour au pays des kangourous, en avril dernier, l'ex-princesse rebelle fan de cuisine avait été conviée en tant que juge-invitée. Autant dire que l'ex-actrice de Suits n'a pas boudé son plaisir au moment de renouer avec les spotlights et les caméras d'une grosse production, le temps d'un épisode.

Nimbée d'un halo de lumière, la duchesse reconvertie dans l'art de vivre était ravie de revenir sur le devant de la scène. image: masterchef australia

Ce fut l'occasion de glisser quelques intimes confidences (vous apprendrez que Meghan «adore» les carottes, l'Australie, MasterChef ou encore, je cite, «la possibilité de prendre soin des autres grâce à la cuisine»), mais qu'elle déteste, en revanche, cuisiner dans le stress.

«Il y a beaucoup de pression dans cette cuisine. Je n'aime pas cuisiner comme ça» Meghan, sur MasterChef Australia

«J'aime cuisiner de façon très détendue, alors tout ce que je pouvais dire aux concurrents, c'était de se souvenir de s'amuser, de garder le sens de l'humour et de cuisiner avec le cœur», recommande-t-elle avec une douceur qui filerait probablement des poussées d'urticaire à Philippe Etchebest.

Meghan était également ravie de glisser que ses deux enfants mangent des «choux de Bruxelles». image: masterchef australia

En revanche, on ignore toujours quel est son plat préféré: lorsqu'on lui pose la question, Meghan se contente d'indiquer qu'elle apprécie un mélange de «plats salés et sucrés» et préfère s'amuser du fait rigoureusement insolite qu'elle prononce le mot «basel» au lieu de «basil» (basilic, en français). Quelle coquine!

Que vaut-elle en tant que juge?

Après ces longues minutes de flatteries et d'échanges dithyrambiques sur son amour pour la cuisine, ne restait plus à la duchesse qu'à confier une épreuve aux quatre candidats, visiblement aussi ravis qu'intimidés par sa royale présence.

Le jury du concours, aussi bien aligné que les produits imposés aux quatre candidats. image: masterchef australia

Leur mission est simple: mettre en valeur dans un plat «digne d'une duchesse» certains ingrédients donnés, parmi lesquels citrons, mandarines, céleri-rave, coings, pommes d'une perfection suspecte surnaturelle, ou encore les fameuses carottes chéries de la duchesse. Sans omettre l'une de ses substances préférées: le miel d'abeilles, dont elle use et abuse dans sa série With Love, Meghan, et qu'elle commercialise à prix d'or sur son site internet, As Ever, à 32 dollars le pot.

Ce côté mielleux, justement, Meghan n'a pas peur d'y plonger la tête la première. Tout est propice à une remarque gentille ou à une caresse dans le sens du poil. Une douceur qui n'a laissé personne indifférent sur le plateau. Contrairement au scepticisme de nombreux téléspectateurs au moment de l'annonce de sa participation, au printemps dernier, les candidats, eux, ont apparemment accordé beaucoup de crédit aux critiques et bons conseils de la dissidente de la famille royale britannique.

C'est le cas notamment quand la juge néophyte indique à Casper qu'elle a adoré le côté parfaitement «balancé» de son poulpe et de sa purée d'artichaut de Jérusalem: le jeune homme se met à battre des cils avec adoration, comme s'il avait reçu une demande en mariage.

«La duchesse a goûté ma nourriture. Et elle a aimé» Casper, ému aux larmes

Casper, au bout de sa vie, au terme du verdict. image: masterchef australia

Incursion surprise de «vous-savez-qui»

Evidemment, Meghan ne serait pas LA duchesse de Sussex sans LE duc de Sussex. Alors qu'un autre candidat est sur le point de lui présenter son œuvre, un producteur apparaît furtivement: «Excusez-moi de vous interrompre. Nous avons reçu un appel au studio.»

Le visage de Madame s'illumine, pendant que celui, familier, de Monsieur apparaît sur l'écran, via FaceTime. «Coucou mon amour!» salue-t-elle, guère perturbée par cette apparition incongrue. «Que se passe-t-il? Ai-je interrompu quelque chose?», s'enquiert le prince Harry.

Sous les applaudissements et les expressions choquées des candidats et des spectateurs, Meghan annonce la couleur: «Mon mari est là». «J’aimerais tellement que tu puisses goûter ces plats, ils sont fantastiques», lui glisse-t-elle. Si Harry opine du chef, il ne s'attarde pas. Après s'être excusé pour «avoir dérangé» tout le monde de manière aussi imprévue (hm-hm, merci la prod'), il s'en va voir ailleurs.

La principale surprise du show ne sera toutefois pas l'incursion du fils cadet du monarque britannique dans l'épisode. On a plutôt été surpris du style de Meghan, que l'on a si régulièrement dépeinte comme une patronne tyrannique et cassante. Or, tout au long des interactions avec les participants, rien ne laisse supposer qu'il s'agirait d'un tyran.

Le jury penché sur le poulpe de Casper. image: masterchef australia

Dans le rôle de juge-invitée, Meghan préfère camper la même posture douce et complaisante que celle de la maîtresse de maison volant au-dessus de tout problème qu'elle prône déjà dans sa série Netflix - et qui lui avait valu un déluge de critiques, l'accusant de manquer d'authenticité.

Si bien qu'au moment pour sa collègue, Poh Ling Yeow, d'annoncer aux candidats qu'il leur reste 30 minutes, au lieu de crier franchement dans toute la salle, Meghan préfère se diriger avec élégance vers le poste de travail de chaque candidat pour le leur glisser individuellement. Ça, c'est du management digne de 2026.

Ceci dit, ce n'est pas parce qu'elle refuse la tyrannie que Meghan ne sait pas jouer avec le suspense et les émotions des candidats. Au moment de rendre son verdict sur une étonnante glace au céleri-rave, la duchesse fait languir son poulain avec un certain plaisir: «Okay... Hmm... Okay... Hmmmmmm... Je me frotte les tempes parce que...», lâche-t-elle doucement, l'air profondément embêté.

La moue empruntée de Meghan, au moment de goûter à un dessert au goût très particulier.

On a presque eu un petit coup de chaud, et on ose imaginer le pauvre Pedro, à deux doigts de tomber dans les pommes, quand elle achève sa phrase avec un sourire tout hollywoodien:

«Je ne peux pas comprendre comment c'est si bon. C'est si extraordinaire» Quelle grande actrice, cette Meghan

«Je pense que m'entendre dire par Meghan que c'était un dessert digne d'un étoilé Michelin est la plus belle chose que j'ai entendue de toute la compétition», s'émeut Pedro, en fin d'épisode.

Une chose est sûre: si l'objectif de Meghan était de redorer publiquement son image tenace de Cruella de Montecito, c'est parfaitement réussi. Pour l'authenticité, en revanche, il faudra attendre le prochain projet.

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