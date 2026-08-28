Bien inspirés par des célébrités telles que Jay-Z et Beyoncé, Harry et Meghan auraient jeté leur dévolu sur la région huppée des Costwolds. Une vie à cheval entre trois pays qui leur coûtera très cher. getty/watson

Le retour d’Harry et Meghan va leur coûter une fortune

Deux jours après leur atterrissage presque incognito au Royaume-Uni, le mystère s'épaissit sur les projets d'Harry et Meghan. Si plusieurs initiés et les experts royaux se répandent en théories et contradictions, une chose est sûre: le retour du couple d'exilés de la Couronne britannique pourrait leur coûter... très cher.

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Près de quarante-huit heures après l'atterrissage confirmé de la petite famille d'Harry et Meghan à bord d'un jet privé, ce mercredi, un calme presque suspect vient succéder à la frénésie de l'annonce de ce retour tant attendu. Peu d'informations concrètes ayant filtré sur leur nouvelle vie au Royaume-Uni, leur domicile ou l'école de leur progéniture, les théories les plus folles en viennent désormais à être posées sur la table par les experts royaux en manque de scoops croustillants.

Un nouveau Montecito britannique

C'est le cas du podcast «The Daily T» du Telegraph, qui se demandait plus ou moins sérieusement ce jeudi si Beyoncé et Jay-Z n'étaient pas «la raison du retour des Sussex au pays». Au cours de l'émission, les journalistes royales Camilla Tominey et Hannah Furness partent d'un constat assez concret: Beyoncé et Jay-Z séjournent actuellement dans les Cotswolds, la région huppée d'Angleterre où les Sussex sont supposément installés.

Plus tôt cette semaine, The Sun révélait en effet que «Queen B» et son célèbre mari se sont installés temporairement dans un domaine de la région avant les deux concerts de Jay-Z au Tottenham Hotspur Stadium, les 4 et 5 septembre. Le couple le plus puissant de l'industrie musicale moderne avait d'ailleurs déjà envisagé de s’installer durablement en Angleterre par le passé, avant d’abandonner le projet.



C’est là que le Telegraph extrapole: la présence de Beyoncé et Jay-Z ne marque-t-elle pas précisément le type de communauté que Harry et Meghan recherchent dans les Cotswolds? Une enclave très riche, internationale et peuplée de célébrités, où ils pourraient évoluer plus naturellement qu’au sein de l’aristocratie royale traditionnelle? Sans oublier que les Sussex connaissent personnellement Beyoncé et Jay-Z.



S'il n'existe aucune information selon laquelle les pontes du rap et du RnB auraient participé à la décision d'Harry et Meghan, il est certain que la perspective d'un voisinage composé de personnalités de ce calibre a constitué un attrait supplémentaire. La réplique d'un Montecito à la sauce britannique et d'un cocon comparable à celui qu'ils viennent de laisser derrière eux.

Harry père au foyer, Meghan en vadrouille

En ce qui concerne les projets des exilés de la famille royale britannique, plusieurs sources semblent désormais se contredire. Alors que de nombreux médias affirmaient avec assurance que ce séjour sur sol britannique ne serait que très temporaire, un proche confie cette semaine au Daily Mail que le prince compte bien rester «au moins les 12 à 15 prochaines années» et que ses enfants passeront toute la scolarité en Angleterre.

De son côté, une autre amie de Meghan affirme que celle-ci «va devoir passer pas mal de temps aux Etats-Unis». L'ex-princesse et actrice reconvertie dans les affaires planifierait apparemment déjà les semaines où elle se trouvera en Angleterre et en Californie, l'obligeant à laisser sa famille derrière elle assez régulièrement.

«Elle ne peut pas se contenter de participer à distance, elle devra être sur place» Une amie de Meghan, au sujet de ses diverses entreprises

Il n'en fallait évidemment pas plus pour que certains chroniqueurs royaux voient dans cette organisation la preuve que le couple bat de l'aile:

«On m’a dit que Meghan ne souhaitait pas rentrer et qu’elle restait très mal à l’aise avec cette idée. Harry, quant à lui, est malheureux en Californie et de plus en plus insatisfait de la vie qu’ils se sont construite à Montecito. Ce mal-être met désormais leur mariage à rude épreuve.» Le journaliste people et chroniqueur mondain, Rob Shuter

Des allégations qu'un proche du couple balaie d'un geste: «Leur mariage est au beau fixe, bien au contraire, et ce projet a été décidé d'un commun accord», assure l'informateur, auprès du Mail.



«Ils sont tous deux convaincus que c'est la meilleure chose à faire pour les enfants et ils le souhaitent ardemment. Vous verrez à quel point ils seront heureux une fois sur place» La promesse d'un ami du couple, au Daily Mail

Quant à ce qu'ils feront exactement sur place, il semble que si Harry compte toujours s'impliquer avec enthousiasme dans ses divers patronages et associations caritatives, il entend surtout se concentrer sur son rôle de papa. «Il se voit comme un père à plein temps et il sera présent tous les samedis pour regarder Archie jouer au rugby. Voilà son programme», clame un initié.

C'est donc à Meghan qu'il incombera la lourde tâche de subvenir aux besoins du ménage. Si sa participation à la troisième saison de la série de Guy Ritchie The Gentlemen est toujours en discussion, la duchesse continuera à gérer son entreprise lifestyle, As Ever, et à mener de front les projets d'Archewell, la société de production du couple, basée aux Etats-Unis.

Des coûts astronomiques

C'est qu'il faudra bien des projets pour permettre à la famille de mener un train de vie confortable, à cheval entre plusieurs pays. Selon des estimations du Times britannique, les Sussex pourraient débourser jusqu'à 600 000 dollars par an pour l'entretien de Montecito, leur somptueuse demeure californienne de style méditerranéen. A cela s'ajoutent environ 450 800 dollars de remboursement hypothécaire annuel et près de 150 000 dollars de taxe foncière, avant même l’entretien, l’assurance et le personnel.

En outre, il est entendu que les Sussex conserveront leur résidence au Portugal, acquise en 2023 pour la somme de 6,3 millions de livres sterling. De cette demeure, située dans le complexe de golf et de loisirs de luxe CostaTerra, on ne sait pas grand-chose - si ce n'est que Meghan avait fait appel à des décorateurs de Soho House, célèbre club privé londonien, pour sa décoration. Il est donc peu probable que son entretien soit bon marché.

A ces frais vient désormais s’ajouter leur nouvelle résidence britannique, qui n'a pas été fournie par la Couronne, ainsi que leur sécurité privée. Selon la chaîne ITV News ce jeudi, Harry et Meghan auraient été informés que leur protection ne serait pas renforcée malgré leur retour permanent. Ils n’obtiendraient donc toujours aucune protection policière financée par l’Etat.

Le dispositif qui leur est proposé se limiterait pour l’instant à un numéro de téléphone permettant de joindre un officier de liaison de la police. Autrement dit: pas d’escorte policière permanente ni de gardes armés attribués automatiquement. Aucun changement fondamental par rapport au régime qui s’appliquait lorsqu’ils venaient ponctuellement au Royaume-Uni, et qui préoccupait tellement Harry ces dernières années.

Mais comme un ami du prince le souligne très bien:

«S’installer au Royaume-Uni coûte très cher. Vous ne pourriez pas vous le permettre si vous étiez à court d’argent» Un proche des Sussex, au Daily Mail

On ne peut donc qu'espérer pour les Sussex qu'ils aient les moyens de leurs ambitions d'incarner un «couple international», entièrement libre de ses mouvements.

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