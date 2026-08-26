assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
Divertissement
Meghan Markle

Harry et Meghan ont atterri au Royaume-Uni: ce que l’on sait

Harry et Meghan sont arrivés au Royaume-Uni avec Archie et Lilibet. Voici les dernières informations sur leur retour, leur sécurité et leur nouvelle vie.
Absence d’escorte policière, destination qui se précise et nouveau projet pour Meghan: voici ce que l’on sait de leurs premières heures sur le sol britannique.getty/watson

Harry et Meghan ont atterri au Royaume-Uni: ce que l’on sait

Cette fois, ça y'est! Harry et Meghan ont atterri ce mercredi au Royaume-Uni avec leurs enfants Archie et Lilibet, actant pour de bon leur retour au pays. La famille a rejoint Birmingham à bord d’un jet privé en provenance de Californie.
26.08.2026, 16:4826.08.2026, 16:54
Marine Brunner
Marine Brunner

Après quelques jours de spéculations frénétiques, nous y sommes. Six ans après leur départ du Royaume-Uni, le duc et la duchesse de Sussex sont officiellement de retour. Selon les données de suivi du vol consultées par l'Associated Press, l’appareil, parti de Van Nuys, dans la région de Los Angeles, s’est posé à 11h56 précises à Birmingham International Airport. Et un détail n’est pas passé inaperçu à leur descente d’avion: aucun policier ne les attendait.

ITV News affirme que les Sussex ont quitté l’aéroport sans présence ni escorte policière - alors que la question de leur protection est justement l’un des derniers gros points d’interrogation entourant leur nouvelle vie.

Le cauchemar du prince William est de retour: «Le timing est idéal»
Le cauchemar du prince William est de retour: «Le timing est idéal»

Selon les dernières informations de la BBC, la famille devrait bel et bien s'établir dans les Costwolds, dans l’ouest de l’Angleterre. Une région particulièrement huppée située à proximité de Highgrove, la résidence privée de Charles III, dans le Gloucestershire. L’adresse exacte de leur nouveau domicile reste cependant inconnue, le couple y tenant mordicus.

Rumeurs de retour au cinéma

Autre développement intéressant: le retour de Meghan devant les caméras ne relèverait plus seulement de la rumeur. La duchesse de Sussex aurait effectivement reçu une offre pour un rôle à l’écran au Royaume-Uni. On ignore encore s’il s’agit d’une production destinée au cinéma ou à la télévision et Meghan n’aurait pas encore officiellement accepté.

C'est du moins l'avis de la journaliste australienne qui avait révélé l’existence du projet, Bronte Coy, qui va plus loin: interrogée par ITV News, elle assure que Meghan va bel et bien recommencer à jouer et présente ce projet comme une composante importante de sa décision de revenir au Royaume-Uni.

«Elle joue, elle va jouer, elle revient au métier d'actrice. C'est son gagne-pain»
Bronte Coy, interrogée par ITV

Si le nom de Meghan circule depuis plusieurs jours pour la troisième saison de la série de Guy Ritchie, The Gentlemen, le Times rapporte désormais que certains professionnels de la télévision soupçonnent que la fuite concernant ce casting ait pu servir à créer de la demande autour de Meghan. La réalité et l’état d’avancement des négociations restent donc à confirmer.

L’attention va désormais se déplacer de l’aéroport de Birmingham vers la nouvelle résidence des Sussex. Leur destination exacte constitue la prochaine grosse information attendue, tout comme les modalités de leur protection après cette arrivée sans escorte policière.

La rentrée d’Archie et Lilibet est également imminente. Leur établissement reste secret, mais les enfants doivent commencer les cours dès la rentrée de septembre, la semaine prochaine.

Harry et Meghan reviennent vivre au Royaume-Uni: ce que l’on sait
Harry et Meghan reviennent vivre au Royaume-Uni: ce que l’on sait

Enfin, aucun nouveau contact avec William n’a été signalé ce mercredi et Buckingham Palace n’a, à cette heure, annoncé aucune rencontre familiale. Autrement dit, Harry et Meghan ont bien franchi l’Atlantique. Reste désormais à voir qui franchira le premier les quelques kilomètres qui les séparent du reste des Windsor.

Team Harry et Meghan? Plus d'articles sur les Sussex...
La marque de Meghan Markle fait face à un désastre à 5 millions
La marque de Meghan Markle fait face à un désastre à 5 millions
de Marine Brunner
Huit moments gênants qui ont marqué le mariage d'Harry et Meghan
Huit moments gênants qui ont marqué le mariage d'Harry et Meghan
de Marine Brunner
Harry et Charles III auraient noué une «alliance secrète»
Harry et Charles III auraient noué une «alliance secrète»
de Marine Brunner
Meghan Markle inaugure un mémorial pour les enfants à Genève
3
Meghan Markle inaugure un mémorial pour les enfants à Genève

Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan

1 / 24
Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan
partager sur Facebookpartager sur X
Vidéo: watson
Thèmes
Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan
1 / 14
Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan
Bienvenue à Montecito, le paradis doré où se sont retranchés Harry et Meghan depuis qu'ils ont quitté la famille royale, en 2020.
source: istockphoto / veronica slavin
partager sur Facebookpartager sur X
Qui sera le champion du Boxer Challenge?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
5 décors de films mythiques devenus de vrais hôtels
Parfois, la réalité sert de décor aux films et aux romans. Mais il arrive aussi exactement l’inverse: des lieux fictifs deviennent de véritables destinations touristiques.
Pour certains, les vacances d’été doivent avoir lieu sur les plages d’Espagne, d’Italie ou de Grèce, sous le soleil et dans la détente. D’autres sont attirés par des lieux qui, dans un sens, ne devraient même pas exister. Ils voyagent vers des endroits fictifs ou sur des lieux de tournage qui brouillent toute frontière entre illusion hollywoodienne et réalité. Voici cinq destinations que la magie du cinéma a rendues vivantes – et que vous pouvez réellement visiter.
L’article