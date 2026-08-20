Harry et Meghan vont s’installer au Royaume-Uni avec Archie et Lilibet dès la fin août 2026, six ans après leur départ pour la Californie.

Harry et Meghan reviennent vivre au Royaume-Uni: ce que l’on sait

C'est un véritable coup de tonnerre sur la planète royale: six ans après leur départ fracassant pour la Californie, Harry et Meghan sont sur le point de refaire leurs valises dans l’autre sens. Le couple devrait s’installer dès la fin août au Royaume-Uni avec leurs enfants, Archie et Lilibet.

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C'est peu dire que la nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le petit monde feutré de la royauté, comme dans les médias britanniques et américains: Harry et Meghan seraient de retour en terres britanniques. Non pas pour deux jours. Ni pour deux semaines . Mais pour une «période prolongée» indéfinie. Six ans après avoir claqué la porte de la vie royale et traversé l’Atlantique pour l'enclave dorée de Montecito, les Sussex s’apprêtent bel et bien à reprendre pied au Royaume-Uni.

Selon des informations publiées mercredi soir par le Daily Telegraph et rapidement confirmées par plusieurs médias britanniques et américains, dont le Times, The Guardian et People, proche du duc et la duchesse, ceux-ci prévoient de s’installer au Royaume-Uni dès la fin du mois d’août, accompagnés de leurs deux enfants, Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans.

Une installation de longue durée

Les enfants du couple auraient déjà été inscrits dans une école britannique, où ils doivent effectuer leur rentrée en septembre. L’établissement reste soigneusement tenu secret pour des raisons évidentes de sécurité et de protection de la vie privée. La famille aurait également trouvé une nouvelle résidence privée au Royaume-Uni, située en dehors de Londres, selon les informations du Guardian, et qui n’appartiendrait pas au patrimoine royal. On ignore pour l’instant si les Sussex ont acheté ou loué cette propriété, et son emplacement n’a pas été révélé.

Plusieurs lieux circulent déjà dans la presse britannique. The Sun évoque notamment les Cotswolds, région prisée des célébrités et proche de Highgrove, la résidence de Charles III, ou encore les environs d’Althorp, le domaine familial de la famille Spencer dans le Northamptonshire, où repose Lady Diana. Il s’agit à ce stade de spéculations, et non d’informations confirmées.

Charles III, quant à lui, aurait été informé dimanche seulement de ce mouvement inattendu. Le déménagement n'aurait pas été abordé lors des retrouvailles entre les camps de Montecito et du Royaume-Uni, en juillet dernier. Le prince William et Kate auraient également été mis au courant.

Du côté du souverain, la nouvelle semblerait plutôt bien accueillie: Charles verrait favorablement la possibilité de passer davantage de temps avec son fils, sa belle-fille et surtout ses petits-enfants – mais strictement dans un cadre familial et privé, notent des sources auprès du Guardian. En effet, il n'est pour l'heure aucunement question qu'Harry et Meghan renouent avec leurs fonctions royales - même si, rappelle The Telegraph, «ce déménagement laisse entrevoir la possibilité qu’ils le fassent à l’avenir».

En attendant, ils resteront membres non actifs de la famille royale, financièrement indépendants et libres de poursuivre leurs activités commerciales. Aucun retour aux engagements officiels au nom de la Couronne n’est annoncé et ils ne devraient pas recevoir d’argent public pour leurs activités. Pendant qu'Harry pourrait se consacrer davantage de temps à ses propres engagements britanniques, notamment auprès de WellChild et de la communauté des Invictus Games, Meghan, elle, devrait continuer à diriger son entreprise lifestyle As Ever et développer ses autres projets privés.

Ce retour ne signifie d’ailleurs pas que les Sussex tournent le dos aux Etats-Unis. Ils devraient conserver leur imposante propriété de Montecito, en Californie, ainsi que leur résidence au Portugal. Leur nouvelle maison britannique constituerait donc plutôt une troisième base. Ce spectaculaire mouvement de balancier intervient surtout après un été qui semble avoir marqué un tournant dans les relations familiales.

Deux grandes questions

Il subsiste toutefois deux gros points d’interrogation: à commencer par la question de la protection des Sussex. Voilà plusieurs années qu'Harry mène une bataille acharnée autour de sa protection policière lorsqu’il se trouve au Royaume-Uni - puisqu'après son départ, le couple avait perdu son droit automatique à la protection financée par l’Etat.

Harry a depuis contesté à plusieurs reprises le système britannique, affirmant notamment qu’il ne pouvait pas envisager de ramener durablement sa femme et ses enfants dans son pays sans garanties suffisantes. Lors de leur séjour de juillet, Meghan et les enfants n’avaient d’ailleurs pas bénéficié d’une protection policière armée financée par les contribuables, selon The Sun.

L’autre éléphant dans le palais de Buckingham est évidemment William: si les rapports entre Charles et son fils cadet semblent s’être nettement réchauffés, rien n’indique qu’une réconciliation comparable soit en cours entre les deux frères William et Harry. La plupart des initiés excluaient encore récemment la possibilité d'une discussion. Aucun projet de retrouvailles entre les deux frères n’a été annoncé.

Alors que s'amorce l'un des rebonds les plus spectaculaires de l'actualité royale de ces dernières années, depuis les cancers conjoints de Kate et Charles III, une longue série de questions se se pose séroamis: où les Sussex vont-ils poser leurs valises? Quel dispositif de sécurité protégera la famille? Et qui en paiera la facture?

Mais surtout... ce rapprochement avec le Royaume-Uni signifiera-t-il pour autant que la famille royale est-elle prête à renouer avec ses membres rebelles? Revenir au Royaume-Uni est une chose. Retrouver sa place au sein de la famille royale en est une tout autre.

Vidéo: watson