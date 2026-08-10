Jennifer Aniston et Brad Pitt en 2020, à Los Angeles, aux SAG Awards: l'espace d'un instant, Internet a cru que l'ex-couple le plus célèbre d'Hollywood pourrait faire un improbable retour. Image: imago

Comment cet ex-couple mythique a renoué dans le plus grand secret

Plus de vingt ans après le divorce qui avait brisé le cœur de l'Amérique, Brad Pitt et Jennifer Aniston ont renoué des liens étroits. Des initiés se confient sur la relation discrète qu'entretiennent désormais les deux acteurs parmi les plus iconiques d'Hollywood.

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C'était l'histoire d'amour la plus populaire de l'industrie du divertissement du début des années 2000. Jennifer Aniston, la «girl next door» de Friends, l'«America’s Sweetheart» par excellence, et Brad Pitt, l'incarnation du beau gosse, élu par deux fois «Sexiest Man Alive» en 1995 et 2000.

Le golden couple de l'Amérique: Brad Pitt et Jennifer Aniston en 2001, jeunes, beaux, talentueux, riches, auréolés par la gloire. Image: imago

Leur histoire débute en 1998, lorsque leurs agents respectifs les mettent en contact. A l'époque, «Jen» vient de se séparer de l'acteur Tate Donovan, Brad, lui, de sa fiancée Gwyneth Paltrow. Les premiers mois de l'idylle se jouent loin des projecteurs - jusqu'à leurs débuts très attendus sur le tapis rouge lors des Emmy Awards de 1999. En novembre de la même année, voilà les tourtereaux déjà fiancés.

Quelques mois plus tard, en juillet 2000, c'est un couple au sommet de sa gloire qui échangera ses vœux devant quelque 200 amis, membres de la famille et collègues, au cours d'un mariage somptueux à Malibu. Jennifer Aniston jure à Brad Pitt de toujours lui préparer son «milk-shake à la banane préféré» jusqu'à la fin de ses jours. On y croit sans peine.

Aussi amoureux que bourreaux de travail, ils fondent leur propre société de production, Plan B, qui compte rapidement 17 films en production, dont Troie (2004), avec Brad Pitt dans le rôle principal. Il est également question d'avoir une famille: en février 2004, l'actrice évoque ouvertement son désir d'enfant dans les pages du Guardian: «C'est le moment. C'est le moment. Vous savez, je pense qu'on peut travailler avec un bébé, je pense qu'on peut travailler enceinte, je pense qu'on peut tout faire.»

Jennifer Aniston, en particulier, n'a pas fait mystère de son souhait d'avoir des enfants, en parallèle de sa carrière d'actrice. Image: Globe Photos

Pourtant, quelques mois plus tard, le mariage idyllique qu'on croyait éternel se délite brusquement. Le rêve hollywoodien tourne au cauchemar médiatique. En janvier 2005, quelques jours après avoir été photographiés, tout sourire, en train de fêter le Nouvel An, Jennifer Aniston et Brad Pitt annoncent leur séparation par le biais d'un communiqué sobre et poli. La star de Friends demande le divorce deux mois plus tard, invoquant les traditionnels «différends irréconciliables» si répandus au royaume des célébrités.

Team Jennifer ou Angelina

La suite appartient à la légende de la pop culture. L'arrivée tourbillonnante d'Angelina Jolie dans la vie de Brad. Les rumeurs de liaison extraconjugale sur le tournage de Mr & Mrs Smith. Le fantasme d'un triangle amoureux se mue, dans les tabloïds, les conversations et l'esprit du public, en obsession malsaine.

Les fans, eux, choisissent leur camp. À Angelina, la «briseuse de ménage», ils préféreront accorder leur sympathie à Jennifer, la blonde solaire et trahie, désormais retranchée dans un bungalow de Malibu, seule pour panser son cœur brisé.

«Cela a été extrêmement blessant pour Jen qu'il soit vu avec une autre femme si peu de temps après leur séparation» Andrea Bendewald, actrice et amie proche de Jennifer Aniston, en 2006, dans Vanity Fair

Le drame s'est intensifié lorsque des photos ont fait surface quelques mois après la séparation, montrant Brad Pitt et Angelina Jolie sur une plage en Afrique avec Maddox, le fils de trois ans d'Angelina Jolie. image: us weekly

Interrogée sur cette séparation par Vanity Fair, en 2006, l'actrice s'en sort avec élégance. «Nous avons quitté cette relation aussi harmonieusement que nous y étions entrés», assure-t-elle, tout en reconnaissant que les photos de son ex-mari et d'Angelina sur une plage du Kenya avaient été un coup dur: «Le monde entier était sous le choc, et moi aussi.»

«Suis-je seule? Oui. Suis-je contrariée? Oui. Suis-je perdue? Oui. M’arrive-t-il de m’apitoyer sur mon sort? Absolument. Mais je m’en sors aussi très bien», confie-t-elle à l'époque au magazine, dans un entretien d'une incroyable honnêteté, comme on n'en fait plus aujourd'hui.

Dans cet entretien, Jennifer est d'une honnêteté brutale. image: vanity fair

Toutefois, malgré son chagrin, Jennifer Aniston s'est toujours refusée à dénigrer publiquement son ex-mari, refusant de revivre l'amertume du divorce de ses propres parents. «J'aime Brad ; je l'aime vraiment. Je l'aimerai toute ma vie», concluait-elle dans Vanity Fair. «Je ne regrette rien.»

Les retrouvailles

Selon une source du Daily Mail, ce sont ces mêmes sentiments qui ont contribué à leurs retrouvailles, à la toute fin des années 2010. «Il a fallu des années à Jen pour pardonner à Brad de l'avoir quittée», déclare le proche. «Leur séparation a été traumatisante pour elle et elle est résolument tournée vers la guérison et le pardon.»

Pour preuve, en 2019, lorsqu'elle célèbre son cinquantième anniversaire, Jennifer Aniston n'hésite pas vraiment à inviter son ancien compagnon. Pourtant, à l’époque, une source affirme à People qu’ils ne sont pas particulièrement proches. «Ils ne sont pas en contact régulier, hormis quelques échanges de SMS occasionnels pour se souhaiter bonne chance lors d'un nouveau projet ou d'un événement important.»

Ce seraient surtout des retrouvailles «improbables» aux SAG Awards, en 2020, qui leur auraient permis de renouer définitivement. Leur alchimie évidente n'avait d'ailleurs pas manqué d'attiser les rêves d'un deuxième acte. D'autant qu'à l'époque, tous deux sont fraîchement célibataires - Brad Pitt ayant tourné la page de sa séparation houleuse avec Angelina Jolie en 2016, et Jennifer Aniston, de son divorce avec Justin Theroux, en 2018.

L'image avait fait jaser: Brad Pitt attrape la main de Jennifer Aniston, lors des SAG Awards en 2020. image: getty

A l'époque, selon un informateur du Mail, les ex-conjoints avaient tous deux changé de numéro de téléphone. «Alors, ils les ont échangés et ont dit qu'ils resteraient en contact. Brad a été le premier à envoyer un message».

Par la suite, l'acteur de 62 ans a commencé à apparaître régulièrement sur le plateau de The Morning Show pour un «déjeuner» dans la loge de son ancienne compagne. L'occasion de renouer des liens à l'abri des regards indiscrets.

«Brad venait sur le plateau au moins une fois par semaine. Certains membres de l'équipe le savaient (...). C'était un déjeuner régulier auquel il s'accrochait» Une source, au Daily Mail

«Pendant cette période, il passait aussi du temps avec elle chez elle», souffle un autre informateur, qui a également confirmé ces rendez-vous privés. «Jen et Brad se sont vus à plusieurs reprises. Principalement chez elle. Ils ne pouvaient pas être vus ensemble en public.»

Cependant, ces mêmes initiés ont rapidement douché les espoirs d'une quelconque réconciliation amoureuse. «Une relation platonique s'est développée. Rien de plus», affirme l'un d'eux dans le Mail. «Ils ont traversé tellement d'épreuves, tant privées que publiques, qu'une relation amoureuse n'était absolument pas envisageable.»

«Pour Brad, il n'y avait aucune arrière-pensée ni aucune attente quant à une possible reprise de leur relation. Plus que tout, il regrettait de ne plus pouvoir compter sur elle comme amie de confiance», susurre un autre.



«Elle était, et reste, l'une des rares personnes en qui il a une confiance absolue. Ils gardent encore le contact de temps en temps. Renouer le contact a été l'une des meilleures décisions qu'il ait jamais prises» Une source du Daily Mail

A cela s'ajoute le fait que chacun s'épanouit désormais dans son propre couple. En 2022, Brad Pitt a défrayé la chronique suisse romande en tombant amoureux de la Genevoise Ines de Ramon, 33 ans, dirigeante dans le secteur de la joaillerie. Jennifer Aniston, quant à elle, a retrouvé l'amour auprès de l'hypnothérapeute et expert en bien-être Jim Curtis, 50 ans.

Pourtant, Brad Pitt et Jennifer Aniston n'ont jamais complètement disparu de la vie l'un de l'autre. «Ils s'envoient encore des textos de temps en temps, mais leur relation en est là. Elle est contente qu'ils aient fait la paix», souffle un proche.

Et nous donc. Même si, au fond, il restera toujours un petit quelque chose de 2001 chaque fois que Brad et Jen se retrouvent dans la même pièce.

Vidéo: watson