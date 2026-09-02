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Le chien de Taylor Swift et Travis Kelce s’invite dans cette pub

Travis Kelce prend ses aises au Plaza de New York pour la nouvelle campagne Tommy Hilfiger. Le joueur des Kansas City Chiefs y partage même brièvement l’écran avec son chien, un imposant samoyède prén ...
Travis Kelce prend ses aises au Plaza de New York pour la nouvelle campagne Tommy Hilfiger, avec son chien, un imposant samoyède prénommé Wendy, selon Forbes.image: tommy hilfiger

Le chien de Taylor Swift et Travis Kelce s’invite dans cette pub prestigieuse

Fraîchement enrôlé comme égérie de la marque Tommy Hilfiger, Travis Kelce est la vedette de leur nouvelle campagne dévoilée ce mardi. Et le footballeur de la NFL et mari de Taylor Swift n'était pas seul: un invité à quatre pattes très scruté s'y est glissé.
02.09.2026, 15:0402.09.2026, 15:04

C'est l'une des informations people qui a rythmé un été ronflant, paralysé par la canicule: à peine mariés, Taylor Swift et Travis Kelce auraient adopté leur premier bébé. A savoir un adorable samoyède blanc, aperçu pour la première fois à leur descente d'un jet privé, au milieu de leur lune de miel.

Même Trump était au courant...

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Un nouveau compagnon qu'ils possèderaient en réalité depuis plusieurs mois et dont nous avons eu un aperçu plus précis ce mardi, lors du dévoilement de la toute dernière campagne de publicité de Tommy Hilfiger. Une virée très chic dans New York, avec une impressionnante brochette de célébrités.

Tournée en avril dernier au mythique hôtel Plaza, où Tommy Hilfiger lui-même a vécu pendant onze ans, la publicité de près de deux minutes suit Travis Kelce dans les couloirs et les différentes pièces du palace new-yorkais. Le joueur de football américain y enchaîne les tenues preppy et les rencontres inattendues.

Une brochette de stars

Après avoir tapé dans la main du portier, le compagnon de Taylor Swift croise ainsi la DJ sud-coréenne Peggy Gou, avant de s’installer tranquillement sur un canapé avec un imposant figurant poilu: son chien, dont le nom serait Wendy, selon Forbes. Le quotidien économique reste toutefois prudent et précise que le nom de l’animal relève de la «rumeur».

Vidéo: watson

La suite ressemble à un véritable défilé. Travis Kelce tombe ensuite sur Gigi Hadid dans un ascenseur, où la mannequin se met à danser, puis aperçoit Jisoo, membre du groupe de K-pop Blackpink, en traversant une cuisine. Il retrouve ensuite le tennisman Frances Tiafoe et l’ancienne star de NBA Carmelo Anthony autour d’un verre.

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La balade se termine devant le Plaza. Vêtu d’une veste universitaire, Travis Kelce tombe alors sur Tommy Hilfiger en personne, qui baisse la vitre d’un taxi et lui lance: «Quelles étaient les chances?» Le sportif monte à bord.

«Cette ville a quelque chose de magique, et j’adore le fait qu’on ne sache jamais qui ou quoi se cache au coin de la rue», explique Tommy Hilfiger dans un communiqué relayé par Forbes.

Le partenariat ne doit rien au hasard. Passionné de mode, le tight end des Chiefs a fondé sa propre marque et assure prendre beaucoup de plaisir à composer quotidiennement ses tenues. Tommy Hilfiger avait approché son équipe dès l’automne 2025, estimant que son profil correspondait à l’identité de la maison tout en permettant de séduire de nouveaux consommateurs.

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Et l’histoire ne s’arrêtera pas à cette promenade new-yorkaise avec Wendy. Une nouvelle collaboration avec Travis Kelce est déjà prévue pour février, avec d’autres célébrités au casting. La marque promet l’une de ses plus importantes campagnes publicitaires extérieures depuis longtemps. (mbr)

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