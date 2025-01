La semaine de la mode masculine... tout un programme. keystone/getty

Le plus WTF de la Fashion Week, c'est par ici

Il reste encore deux jours de défilé et déjà, nos yeux en ont beaucoup (trop) vu. Voici les créations et les looks les plus surprenants.

Certains diront que «c'est de l'art», d'autres que «c'est de la merde». La Fashion Week a toujours divisé. Surtout chez les petits créateurs qui prennent plus de risques que les grandes maisons de couture. En ce moment, Paris vit au rythme des défilés Homme. Elle se termine ce dimanche 26 janvier et déjà, on a eu le droit à du grand spectacle.

Walter Van Beirendonck

Imaginez les aliens qui débarquent sur notre planète au moment de la Fashion Week et ils voient ça. Getty Images Europe

Le créateur belge Walter Van Beirendonck s'est amusé à métamorphoser ses mannequins en extraterrestres dandy avec des prothèses aux doigts façon «E.T. téléphone maison» et des chaussures futuristes.

Pas de doute, le thème de ce défilé, c'est Paul l'alien. Getty Images Europe

Rick Owens

Pour rester dans l'univers martien, comment ne pas citer Rick Owens, qui, à chaque défilé, surprend avec des créations transformant ses mannequins en humanoïdes. Cette saison automne-hiver 2025-2026, c'est une paire de bottes en forme de poulets déplumés par un r'nard qui attire tous les r'gards.

Comme à son habitude, Rick Owens se démarque avec son style à la frontière du gothique, du BDSM et du teufeur sous ecsta qui a passé trop de temps au Berghain à Berlin.

Elle est chargée, la dope.

Les défilés de Rick Owens, ces moments qui respirent la joie de vivre. Image: instagram dazedfashion

Les invités ont eux aussi revêtu leur plus bel apparat. Et quand ce ne sont pas des poulets morts aux pieds des mannequins, ce sont des grizzlis aux pieds des fashionistas.

S'il pleut, c'est la cata. Getty Images Europe

FKA Twigs sur les marches du Palais de Toyko pour le défilé Rick Owens. Getty Images Europe

Bluemarble

La Fashion Week, c'est aussi des modèles qui n'en ont rien à faire et qui débarquent sur le podium emmitouflés dans leur couverture. Ce mannequin se fera-t-il virer à la fin du show?

Le Blue Monday, définition. Getty Images Europe

Il n'y a pas d'erreur. Il s'agit de l'une des créations de Bluemarble, label créé en 2018 par Anthony Alvarez. Elle est l'une des marques fétiches de Justin Bieber.

Maintenant qu'on a dit ça, on imagine facilement le chanteur dans l'une de ces couvertures en train de se promener dans les rues de Los Angeles pour aller se chercher un matcha latte dans un gobelet upcyclé en garum de champignon.

Justin Bieber, on t'a reconnu. Getty Images Europe

En parlant de Justin Bieber:

Les invités du show Bluemarble sont à la hauteur des looks du défilé: un peu décalos.

Voici les Clermont Twins, connues pour leurs chirurgies esthétiques excessives. Getty Images Europe

Louis Gabriel Nouchi

Le mannequin ci-dessous a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Si le cliché montre son côté pile, son côté face n'est pas inintéressant.

Les femmes portent des body, alors pourquoi pas les hommes? Getty Images Europe

Comme on est gentil, on vous a trouvé la vidéo du côté face.

Image: tiktok

Cette création est signée Louis-Gabriel Nouchi, couturier français. Il a notamment dessiné les 700 costumes des artistes pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. Pas mal.

Les accessoires

On termine cette sélection WTF avec les accessoires qui ont marqué cette Fashion Week, à commencer par le sac homard Louis Vuitton. Ou serait-ce une langouste?

On n'est pas spécialiste en crustacés. Image: Gamma-Rapho

Il y a aussi ce dragon en céramique (ci-dessous) signé Feng Chen Wang, à porter comme une pochette.

Getty Images Europe

Ou alors cette tête de Lego vu sur Marine Lamarre. A porter comme un dragon en céramique.

L'influenceuse surnommée Terriblement M, au défilé Jeanne Friot. Getty Images Europe

La Française suivie par 131 000 followers sur Instagram a assisté à plusieurs shows conceptuels et elle résume assez bien tout ce qu'on vient de voir:

«J'ai rien compris, mais c'était quand même sympa»

On a trouvé le défilé le plus trash de l'année Vidéo: watson