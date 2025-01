A gauche, Justin Bieber se fait cramer les fesses. A droite, le voici en compagnie de Hailey Bieber, sa femme. instagram

Un divorce en vue chez les Bieber? Ce détail éveille les soupçons

La planète des stars s'est arrêtée ce mardi 21 janvier quand les médias people ont révélé que Justin Bieber ne suivait plus sa femme Hailey sur Instagram.

Le geste qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux en ce moment, ce n'est pas celui d'Elon Musk à l'investiture de Trump, mais une affaire bien plus sérieuse et concernante pour le monde entier: ce mardi 21 janvier, Justin Bieber a arrêté de suivre sa femme Hailey Bieber sur Instagram. OMG, what-a-drama.

Ce sont les fans (qui d'autre aurait eu l'idée de faire ça?) qui ont remarqué que le chanteur ne suivait plus son épouse avec qui il a un fils de 5 mois. Pour preuve, les médias people ont fait une capture d'écran et effectivement, hier matin, Justin Bieber ne suivait plus Hailey Bieber.

Breaking news!!!! Image: instagram

Depuis, les internautes sont en ébullition. Surtout qu'il y a quelques semaines, des rumeurs de divorce planaient sur le couple, à tel point que Hailey Bieber s'était fendue d'un message sur Instagram. Cette fois-ci, c'est Justin qui monte au front. Il a posté ces mots en story:

«Quelqu'un est allé sur mon compte et a unfollow ma femme. Tout devient trop bizarre ici»

Fausse alerte, donc. Justin Bieber s'est juste fait pirater son compte Instagram. Une explication nébuleuse et aussi crédible qu'un Brad Pitt tout sourire sur un lit d'hôpital.

Pour prouver que «circulez, il n'y a rien à voir», il a publié une série de photos dans laquelle on le voit avec Hailey Bieber, en train de partager un moment de complicité en noir et blanc, parce que c'est plus poétique.

Des problèmes? Nous? Pas du tout! Regardez comme nous sommes heureux. Image: instagram

Le couple est actuellement à Aspen, le Saint-Moritz des Etats-Unis, avec leur fils Jack, âgé de 5 mois. Mais la presse people, pour ajouter de l'eau à son moulin, a dévoilé des photos paparazzi de Hailey Bieber sur les pistes où on la voit en compagnie d'un professeur privé de ski et, clairement, il n'a pas la même allure que le prof de Jean-Claude Dusse dans Les Bronzés.

Justin, lui, n'a pas besoin qu'on lui tienne la main. De toute façon, il fait du snowboard et, quand il n'est pas sur le domaine skiable, il est en compagnie de sa clique de musiciens pour bosser sur son prochain album.

Comment tu sais qu'on vient de L.A.?

Alors que Hailey améliore son planter de bâton, de nombreuses photos postées par Justin Bieber le montrent en train de composer ou d'enregistrer des chansons dans un chalet cosy.

J'ai pas trouvé de blague pour légender cette photo.

D'autres clichés le montrent en train de se balader dans la forêt, se baigner dans l'eau glacée, faire du patinage avec sa femme ou encore en train de fumer un bang, la marijuana récréative étant légale dans le Colorado depuis 2012.

C'est ça chérie, lâche la barrière maintenant. Image: instagram

Mais non maman, je fume pas du cannabis, je fais une inhalation de sauge mexicaine purifiée par mon chaman à Ibiza. Image: instagram

Le dernier album de Justin Bieber, Justice, est sorti en 2021 et la star avait dû annuler sa tournée mondiale en 2022 pour des raisons de santé. Le Canadien de 30 ans est atteint du syndrome de Ramsay Hunt, une maladie qui provoque une paralysie partielle du visage. Il s'était filmé dans une vidéo choc pour montrer à ses fans ce trouble neurologique qui l'atteint.

«Je suis paralysé d'une partie du visage» La vidéo choc de Justin Bieber Vidéo: instagram