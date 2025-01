Des célébrités masculines pour le défilé Louis Vuitton Homme. Image: getty

Les stars étaient au défilé Louis Vuitton

Pour lancer la Fashion Week masculine, Pharrell Williams, directeur artistique de Vuitton Homme, a choisi comme décor le Louvre. Un parterre de stars a répondu présent.

Plus de «Divertissement»

Pharrel Williams a tapé fort pour l'ouverture de la semaine de la mode masculine. En tant que directeur artistique de Louis Vuitton Homme, il a choisi le Louvre pour présenter sa collection automne-hiver 2025-2026. De longs manteaux en tweed, des vestes teddy en cuir lisse, des bermudas japonisants, des pantalons patte d'éléphant ou encore des costumes élégants, la collection se voulait élégante et s'éloigne de plus en plus du streetwear qu'avait imposé feu Virgil Abloh, le prédécesseur de Pharrell Williams.



Pharrell Williams a créé cette collection en collaboration avec Nigo, le directeur artistique de Kenzo. Getty Images Europe

Mais nous ne sommes pas là pour parler de veste à 3000 francs et encore moins pour tenter d'expliquer le thème de la collection, toujours un peu cryptique: «Se souvenir du futur».

Si vous avez cliqué sur cet article, c'est que vous voulez tout savoir des stars présentes à ce défilé glamour. Ce mardi 21 janvier au soir, un brochette de courageuses célébrités ont bravé le froid humide parisien pour assister au défilé.

Bradley Cooper

L'acteur, en couple avec le top model Gigi Hadid, est venu seul avec son manteau en tweed un peu tristounet. Getty Images Europe

Hé comment tu sais qu'il fait froid dehors? Getty Images Europe

Travis Scott

Comme toutes les stars présentes au défilé, le chanteur était habillé de la tête aux pieds en Vuitton. Getty Images Europe

Victor Wembanyama

Le basketteur français est aussi égérie de la marque. Getty Images Europe

Takashi Murakami

L'artiste a collaboré avec Vuitton à de nombreuses reprises. Il est à l'origine du monogramme multicolore sur fond blanc devenu iconique. Getty Images Europe

OMar Sy et sa femme Hélène

Aaaawhhhhiiee! Pardon, je baille. Getty Images Europe

Comme dirait Joey Tribbiani, «ce n'est pas un sac à main». Getty Images Europe

Idriss Elba et sa femme Sabrina

Eux, ils ont choisi la pilule rouge. Getty Images Europe

Bah voilà quelqu'un qui assume son sac à main! Getty Images Europe

Caroline Daur

Mais c'est qui??? Calmez-vous, c'est une influenceuse. Getty Images Europe

Adrien Brody et Georgina Chapman

Lui est acteur, elle, est l'ex-femme d'Harvey Weinstein. Getty Images Europe

Jada et Chris Paul

La femme du basketteur américain a joué le jeu en acceptant d'être le panneau publicitaire, mais n'a pas réussi à lâcher son sac Hermès. Getty Images Europe

Asap Nast

Louis Vuitton fait partie des rares marques de luxe à ne pas avoir encore arrêté la fourrure animale. Getty Images Europe

Soo Joo Park

Elle est mannequin sud-coréenne et américaine. Voilà, c'est tout. Getty Images Europe

Dylan Wang

L'acteur chinois est aussi le visage de Fenty Beauty, la marque de make-up de Rihanna. Getty Images Europe

Les chutes à la Fashion Week Vidéo: watson