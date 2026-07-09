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Moustiquaire et plasma: les looks les plus dingues de la Fashion Week

Emma Corrin arrives for the Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Emma Corrin
Au défilé Schiaparelli, même les visiteurs arborent des looks extravagants.Image: keystone

Moustiquaire et plasma: les looks les plus dingues de la Fashion Week

C'est de nouveau la Semaine de la Haute Couture à Paris. Cela signifie que les plus grandes maisons de mode y présentent leurs dernières créations - parfois très funky - tandis que stars, starlettes et grands noms de la mode se rassemblent sur les podiums et en coulisses.
09.07.2026, 18:5109.07.2026, 19:03
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Du 6 au 9 juillet, Paris accueille la Fashion Week Haute Couture Automne/Hiver 2026/2027. Quels looks artistiques des créateurs et quels invités font particulièrement le buzz? Réponse dans notre petit panorama.

Germanier

Le créateur suisse Kevin Germanier est également de la partie pour cette Fashion Week. Il associe la haute couture à la conscience écologique et est connu pour son upcycling glamour. Qu'il s'agisse de plumes, de paillettes ou de plastique, il n'y a presque rien qui ne soit recyclé dans ses créations.

Germanier Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 7, 2026 Germanier Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Paris Fashion ...
Un monde en rose! Les créations de Germanier sont, comme à son habitude, hautes en couleur.Image: www.imago-images.de
Germanier Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 7, 2026 Germanier Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Paris Fashion ...
La jupe, parsemée de fleurs, rappelle la forme d'un cœur.Image: www.imago-images.de
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Germanier Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 7, 2026 Germanier Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Paris Fashion ...
En voici une variante plus sombre.Image: www.imago-images.de

Schiaparelli

La maison de couture Schiaparelli a figuré parmi les premiers temps forts de l'événement. Sous la direction de Daniel Roseberry, elle ne cesse de surprendre le monde de la mode avec ses looks extravagants. La collection, baptisée «Le Vertige de l'abîme» (Der Ruf der Leere), s'inspire des organismes marins et séduit par ses silhouettes sculpturales et son élégance sensuelle. Pour une seule robe, pas moins de 9 850 heures de travail ont été nécessaires, rapporte de.fashionnetwork.com.

L'actrice Zendaya s'est déjà affichée lors d'une avant-première de film dans une création de la marque.

epa13092383 US actor and cast member Zendaya attends the world premiere of &#039;The Odyssey&#039; at the Odeon Leicester Square in London, Britain, 06 July 2026. The movie will be released on 17 July ...
Zendaya dans une robe bustier de la maison Schiaparelli.Image: keystone

De nombreuses célébrités sont également venues assister au défilé, et leurs looks ont eux aussi fait fureur.

Bad Bunny arrives for the Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Bad Bunny
Le rappeur Bad Bunny porte des bottes de cowboy noires et une cravate en cheveux avec son costume jaune beurre.Image: keystone
Chiara Ferragni arrives for the Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Chiara Ferragni
L'influenceuse et entrepreneuse Chiara Ferragni dans une robe moulante noire et blanche.Image: keystone
Emma Corrin arrives for the Schiaparelli Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Emma Corrin
Emma Corrin fait véritablement sensation avec cette veste ornée de plumes, en mode «pigeon écrasé». Les piques sur le buste sont particulièrement saisissantes. Image: keystone
PFW Haute Couture Schiaparelli Outside Arrivals JR Tatiana Korsakova arriving at the Schiaparelli show during Haute Couture Fashion Week in Paris, France, on 6 July 2026. Photo by Julien Reynaud/APS-M ...
Le mannequin Tatiana Korsakova, tout en bleu.Image: www.imago-images.de
Zara mise sur ce créateur de génie au passé sulfureux

Christian Dior

Chez Dior, tout tourne cette fois autour du plissé, en hommage à l'artiste Lynda Benglis.

A model wears a creation as part of the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Fashion Chr ...
Une magnifique robe plissée argentée.Image: keystone
A model wears a creation as part of the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Fashion Chr ...
Le mannequin arbore un look de Petit Chaperon rouge moderne.Image: keystone
A model wears a creation as part of the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Fashion Chr ...
Beaucoup soupçonnent que ce modèle correspond au design de la robe de mariée de Taylor Swift.Image: keystone

Dior comptait également quelques invités de premier plan.

PFW - Christian Dior Photocall Priyanka Chopra and Nick Jonas attending the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France on July 6, 2026. Phot ...
Priyanka Chopra et Nick Jonas.Image: www.imago-images.de
PFW - Christian Dior Photocall Sabrina Carpenter attending the Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France on July 6, 2026. Photo by Laurent ...
Sabrina Carpenter arrive tout de blanc vêtue.Image: www.imago-images.de
A Guest at the Christian Dior Fashion Show, Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Photocall, as part of Paris Fashion Week, France, July 6, 2026 Bertrand Rindoff Bestimage Christian Dior Haute ...
Cet invité ne souhaite probablement pas être reconnu.Image: www.imago-images.de
Cet accessoire improbable du quotidien est la star de l'été

Iris van Herpen

Avec ses designs, Iris van Herpen est considérée comme une pionnière des nouvelles technologies de la mode. Elle utilise des matériaux tels que l'organza PETG, les thermoplastiques, les films Mylar ou le nylon imprimé en 3D, et collabore avec des architectes, des mathématiciens ou encore des biologistes marins et des neurobiologistes, écrit Kurier.at.

Pour cette collection, elle a intégré du plasma qui réagit au champ magnétique du corps, injecté dans de petits tubes de verre fixés sur les tenues. Comme le rapporte WWD, un accélérateur de particules a même été utilisé pour concevoir une mini-robe «éclair» à une vitesse fulgurante.

Iris Van Herpen Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 6, 2026 Iris Van Herpen Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Pa ...
Les designs d'Iris van Herpen rappellent l'univers d'un film fantastique.Image: www.imago-images.de
Iris Van Herpen Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 6, 2026 Iris Van Herpen Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Pa ...
Du plasma est intégré à cette robe. Elle brille dans le noir.Image: www.imago-images.de
Iris Van Herpen Fall/Winter 20262027 Haute Couture Collection Fashion Show during Paris Fashion Week, July 6, 2026 Iris Van Herpen Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show, during Pa ...
Ce mannequin porte une création rouge tout en volume.Image: www.imago-images.de

Rahul Mishra

Le créateur indien Rahul Mishra s'est inspiré de millénaires d'histoire, d'art et d'architecture pour sa collection. Les vêtements ont été spécialement confectionnés dans des tons chair.

PFW Haute Couture Rahul Mishra Runway JR A model walks the runway at the Rahul Mishra show during Haute Couture Fashion Week in Paris, France, on 6 July 2026. Photo by Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAP ...
Les mannequins de Rahul Mishra portent des variantes d'un même look.Image: www.imago-images.de
PFW Haute Couture Rahul Mishra Runway JR A model walks the runway at the Rahul Mishra show during Haute Couture Fashion Week in Paris, France, on 6 July 2026. Photo by Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAP ...
Ce look ne promet pas une grande liberté de mouvement.Image: www.imago-images.de

Rahul Mishra a reçu la visite d'une invitée de marque, Cardi B:

PFW Haute Couture Rahul Mishra Photocall JR Cardi B attending the Rahul Mishra photocall during Haute Couture Fashion Week in Paris, France, on 6 July 2026. Photo by Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAPRE ...
Avec sa tenue, la rappeuse Cardi B pourrait directement monter sur le podium aux côtés des mannequins de Rahul Mishra.Image: www.imago-images.de

Chanel

Le créateur de Chanel, Matthieu Blazy, a métamorphosé le podium en une forêt féerique. En plus des fleurs et des broderies, les créations arborent de nombreuses plumes.

epa13094657 A model walks the runway for the Women&#039;s Haute Couture Autumn/Winter 2026-2027 collection of Chanel during Paris Fashion Week, in Paris on July 7, 2026. EPA/Firas Abdullah
Le modèle porte un manteau à l'effet de plumes avec un bonnet assorti.Image: keystone

Des stars comme Pedro Pascal ou Lupita Nyong'o sont venues assister au défilé Chanel.

PFW - Chanel Photocall Pedro Pascal attending the Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France on July 07, 2026. Photo by Laurent Zabulon/ABACAPRESS.C ...
L'acteur Pedro Pascal associe un pantalon blanc à un pull à rayures pour le défilé Chanel.Image: www.imago-images.de
PFW - Chanel Photocall Lupita Nyongo attending the Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026/2027 show as part of Paris Fashion Week in Paris, France on July 07, 2026. Photo by Laurent Zabulon/ABACAPRESS. ...
Avec Lupita Nyong'o, on ne sait pas où donner de la tête.Image: www.imago-images.de
Un livre dévoile la vie secrète de cette icône de mode décédée en Suisse

Giorgio Armani Privé

Du côté de chez Giorgio Armani Privé, on reste fidèle à sa ligne directrice en présentant des créations sobres et élégantes, principalement déclinées en noir.

A model wears a creation as part of the Giorgio Armani Privé Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Fash ...
Les créations d'Armani témoignent d'une élégance épurée.Image: keystone

Les invités affichent eux aussi des tons discrets.

Rosamund Pike poses for photographers at the photo call for the Giorgio Armani Privé Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Em ...
L'actrice Rosamund Pike respecte scrupuleusement le code couleur.Image: keystone

Aziz Rebar

Il imagine des looks pour de grandes stars de la musique comme Lady Gaga. Sa collection de cette année possède elle aussi un solide potentiel de star.

Aziz Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show during Paris Fashion Week on July 7, 2026, in Paris, France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: xAgencex/xBestimagexAgencex ...
Le look rappelle une moustiquaire.Image: www.imago-images.de
Aziz Haute Couture Fall/Winter 20262027 Collection Fashion Show during Paris Fashion Week on July 7, 2026, in Paris, France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUKxUSAxAUSxBEL Copyright: xAgencex/xBestimagexAgencex ...
Le mannequin est carrément emballé! Il n'a probablement pas eu besoin d'être maquillé, c'est assez pratique!Image: www.imago-images.de
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