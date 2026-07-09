Au défilé Schiaparelli, même les visiteurs arborent des looks extravagants. Image: keystone

Moustiquaire et plasma: les looks les plus dingues de la Fashion Week

C'est de nouveau la Semaine de la Haute Couture à Paris. Cela signifie que les plus grandes maisons de mode y présentent leurs dernières créations - parfois très funky - tandis que stars, starlettes et grands noms de la mode se rassemblent sur les podiums et en coulisses.

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Du 6 au 9 juillet, Paris accueille la Fashion Week Haute Couture Automne/Hiver 2026/2027. Quels looks artistiques des créateurs et quels invités font particulièrement le buzz? Réponse dans notre petit panorama.

Germanier

Le créateur suisse Kevin Germanier est également de la partie pour cette Fashion Week. Il associe la haute couture à la conscience écologique et est connu pour son upcycling glamour. Qu'il s'agisse de plumes, de paillettes ou de plastique, il n'y a presque rien qui ne soit recyclé dans ses créations.

Un monde en rose! Les créations de Germanier sont, comme à son habitude, hautes en couleur. Image: www.imago-images.de

La jupe, parsemée de fleurs, rappelle la forme d'un cœur. Image: www.imago-images.de

En voici une variante plus sombre. Image: www.imago-images.de

Schiaparelli

La maison de couture Schiaparelli a figuré parmi les premiers temps forts de l'événement. Sous la direction de Daniel Roseberry, elle ne cesse de surprendre le monde de la mode avec ses looks extravagants. La collection, baptisée «Le Vertige de l'abîme» (Der Ruf der Leere), s'inspire des organismes marins et séduit par ses silhouettes sculpturales et son élégance sensuelle. Pour une seule robe, pas moins de 9 850 heures de travail ont été nécessaires, rapporte de.fashionnetwork.com.

L'actrice Zendaya s'est déjà affichée lors d'une avant-première de film dans une création de la marque.

Zendaya dans une robe bustier de la maison Schiaparelli. Image: keystone

De nombreuses célébrités sont également venues assister au défilé, et leurs looks ont eux aussi fait fureur.

Le rappeur Bad Bunny porte des bottes de cowboy noires et une cravate en cheveux avec son costume jaune beurre. Image: keystone

L'influenceuse et entrepreneuse Chiara Ferragni dans une robe moulante noire et blanche. Image: keystone

Emma Corrin fait véritablement sensation avec cette veste ornée de plumes, en mode «pigeon écrasé». Les piques sur le buste sont particulièrement saisissantes. Image: keystone

Le mannequin Tatiana Korsakova, tout en bleu. Image: www.imago-images.de

Christian Dior

Chez Dior, tout tourne cette fois autour du plissé, en hommage à l'artiste Lynda Benglis.

Une magnifique robe plissée argentée. Image: keystone

Le mannequin arbore un look de Petit Chaperon rouge moderne. Image: keystone

Beaucoup soupçonnent que ce modèle correspond au design de la robe de mariée de Taylor Swift. Image: keystone

Dior comptait également quelques invités de premier plan.

Priyanka Chopra et Nick Jonas. Image: www.imago-images.de

Sabrina Carpenter arrive tout de blanc vêtue. Image: www.imago-images.de

Cet invité ne souhaite probablement pas être reconnu. Image: www.imago-images.de

Iris van Herpen

Avec ses designs, Iris van Herpen est considérée comme une pionnière des nouvelles technologies de la mode. Elle utilise des matériaux tels que l'organza PETG, les thermoplastiques, les films Mylar ou le nylon imprimé en 3D, et collabore avec des architectes, des mathématiciens ou encore des biologistes marins et des neurobiologistes, écrit Kurier.at.

Pour cette collection, elle a intégré du plasma qui réagit au champ magnétique du corps, injecté dans de petits tubes de verre fixés sur les tenues. Comme le rapporte WWD, un accélérateur de particules a même été utilisé pour concevoir une mini-robe «éclair» à une vitesse fulgurante.

Les designs d'Iris van Herpen rappellent l'univers d'un film fantastique. Image: www.imago-images.de

Du plasma est intégré à cette robe. Elle brille dans le noir. Image: www.imago-images.de

Ce mannequin porte une création rouge tout en volume. Image: www.imago-images.de

Rahul Mishra

Le créateur indien Rahul Mishra s'est inspiré de millénaires d'histoire, d'art et d'architecture pour sa collection. Les vêtements ont été spécialement confectionnés dans des tons chair.

Les mannequins de Rahul Mishra portent des variantes d'un même look. Image: www.imago-images.de

Ce look ne promet pas une grande liberté de mouvement. Image: www.imago-images.de

Rahul Mishra a reçu la visite d'une invitée de marque, Cardi B:

Avec sa tenue, la rappeuse Cardi B pourrait directement monter sur le podium aux côtés des mannequins de Rahul Mishra. Image: www.imago-images.de

Chanel

Le créateur de Chanel, Matthieu Blazy, a métamorphosé le podium en une forêt féerique. En plus des fleurs et des broderies, les créations arborent de nombreuses plumes.

Le modèle porte un manteau à l'effet de plumes avec un bonnet assorti. Image: keystone

Des stars comme Pedro Pascal ou Lupita Nyong'o sont venues assister au défilé Chanel.

L'acteur Pedro Pascal associe un pantalon blanc à un pull à rayures pour le défilé Chanel. Image: www.imago-images.de

Avec Lupita Nyong'o, on ne sait pas où donner de la tête. Image: www.imago-images.de

Giorgio Armani Privé

Du côté de chez Giorgio Armani Privé, on reste fidèle à sa ligne directrice en présentant des créations sobres et élégantes, principalement déclinées en noir.

Les créations d'Armani témoignent d'une élégance épurée. Image: keystone

Les invités affichent eux aussi des tons discrets.

L'actrice Rosamund Pike respecte scrupuleusement le code couleur. Image: keystone

Aziz Rebar

Il imagine des looks pour de grandes stars de la musique comme Lady Gaga. Sa collection de cette année possède elle aussi un solide potentiel de star.

Le look rappelle une moustiquaire. Image: www.imago-images.de