Moustiquaire et plasma: les looks les plus dingues de la Fashion Week
Du 6 au 9 juillet, Paris accueille la Fashion Week Haute Couture Automne/Hiver 2026/2027. Quels looks artistiques des créateurs et quels invités font particulièrement le buzz? Réponse dans notre petit panorama.
Germanier
Le créateur suisse Kevin Germanier est également de la partie pour cette Fashion Week. Il associe la haute couture à la conscience écologique et est connu pour son upcycling glamour. Qu'il s'agisse de plumes, de paillettes ou de plastique, il n'y a presque rien qui ne soit recyclé dans ses créations.
Schiaparelli
La maison de couture Schiaparelli a figuré parmi les premiers temps forts de l'événement. Sous la direction de Daniel Roseberry, elle ne cesse de surprendre le monde de la mode avec ses looks extravagants. La collection, baptisée «Le Vertige de l'abîme» (Der Ruf der Leere), s'inspire des organismes marins et séduit par ses silhouettes sculpturales et son élégance sensuelle. Pour une seule robe, pas moins de 9 850 heures de travail ont été nécessaires, rapporte de.fashionnetwork.com.
L'actrice Zendaya s'est déjà affichée lors d'une avant-première de film dans une création de la marque.
De nombreuses célébrités sont également venues assister au défilé, et leurs looks ont eux aussi fait fureur.
Christian Dior
Chez Dior, tout tourne cette fois autour du plissé, en hommage à l'artiste Lynda Benglis.
Dior comptait également quelques invités de premier plan.
Iris van Herpen
Avec ses designs, Iris van Herpen est considérée comme une pionnière des nouvelles technologies de la mode. Elle utilise des matériaux tels que l'organza PETG, les thermoplastiques, les films Mylar ou le nylon imprimé en 3D, et collabore avec des architectes, des mathématiciens ou encore des biologistes marins et des neurobiologistes, écrit Kurier.at.
Pour cette collection, elle a intégré du plasma qui réagit au champ magnétique du corps, injecté dans de petits tubes de verre fixés sur les tenues. Comme le rapporte WWD, un accélérateur de particules a même été utilisé pour concevoir une mini-robe «éclair» à une vitesse fulgurante.
Rahul Mishra
Le créateur indien Rahul Mishra s'est inspiré de millénaires d'histoire, d'art et d'architecture pour sa collection. Les vêtements ont été spécialement confectionnés dans des tons chair.
Rahul Mishra a reçu la visite d'une invitée de marque, Cardi B:
Chanel
Le créateur de Chanel, Matthieu Blazy, a métamorphosé le podium en une forêt féerique. En plus des fleurs et des broderies, les créations arborent de nombreuses plumes.
Des stars comme Pedro Pascal ou Lupita Nyong'o sont venues assister au défilé Chanel.
Giorgio Armani Privé
Du côté de chez Giorgio Armani Privé, on reste fidèle à sa ligne directrice en présentant des créations sobres et élégantes, principalement déclinées en noir.
Les invités affichent eux aussi des tons discrets.
Aziz Rebar
Il imagine des looks pour de grandes stars de la musique comme Lady Gaga. Sa collection de cette année possède elle aussi un solide potentiel de star.