beau temps30°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

«Turn around!» Voici les plus grands succès de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler, Konzert in Huxleys neue Welt in Berlin 1992 Bonnie Tyler Concert in Huxley New World in Berlin 1992
Bonnie Tyler est décédée à l'âge de 75 ans.Image: imago stock&people

Voici les plus grands succès de Bonnie Tyler

Elle a touché la vie d'innombrables personnes grâce à sa musique. Aujourd'hui, le monde entier pleure la disparition de cette icône du rock. Voici les hymnes les plus célèbres de Bonnie Tyler.
09.07.2026, 16:5409.07.2026, 16:54

L'annonce est tombée ce jeudi: la chanteuse britannique est décédée de manière inattendue à l'âge de 75 ans dans un hôpital au Portugal, alors qu'elle s'apprêtait à remonter sur scène pour une nouvelle tournée européenne. Hospitalisée depuis le mois de mai pour une opération intestinale, l'interprète légendaire à la voix éraillée si caractéristique laisse derrière elle un répertoire qui a marqué des générations de fans.

La chanteuse Bonnie Tyler est morte alors qu'elle préparait une tournée

«Total Eclipse of the Heart» (1983)

«Turn around, bright eyes!» – tout simplement légendaire! Cette power ballade épique est le chef-d'œuvre incontesté de la discographie de Bonnie Tyler et un jalon de l'histoire de la pop. Composé par Jim Steinman, ce succès planétaire fascine aujourd'hui encore par sa mise en scène furieuse, presque opératique, et la voix émouvante et unique de Tyler, qui a propulsé le titre au sommet des charts à travers le globe. Aux États-Unis, la chanson est restée en tête des classements pendant 29 semaines.

Hit-parade suisse: 34 semaines
Höchte Platzierung: 3

Total Eclipse Of The Heart (Turn Around)Vidéo: watson

«Holding Out For A Hero» (1984)

Enregistré à l'origine pour la bande originale du film culte Footloose, ce titre énergique est devenu l'un des hymnes les plus emblématiques des années 1980. Le rythme entraînant des synthétiseurs, associé au chant puissant et presque désespéré de Tyler, fait de cette chanson un classique intemporel de la culture pop.

Hit-parade suisse: –

Vidéo: YouTube/bonnietylerVEVO

«It's A Heartache» (1977)

C'est avec ce morceau country-pop mélancolique que la chanteuse galloise a percé sur la scène internationale. La chanson a révélé pour la première fois au monde son style vocal rauque si caractéristique et s'est hissée, avec des millions d'exemplaires vendus, au rang de single parmi les plus couronnés de succès et les plus diffusés de toute sa carrière.

Hit-parade suisse: 15 semaines
Meilleur classement: 3

Vidéo: YouTube/Bonnie Tyler
«Quelle chanson de Bonnie Tyler a marqué votre vie ? Partagez-le dans les commentaires!»

(nle/pre)

Si vous êtes branchés musique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
de Fred Valet
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
de Jérémie Crausaz
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
de Nadja Zeindler
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Thèmes
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
1 / 25
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
source: sda / timothy matwey
partager sur Facebookpartager sur X
Une boulangerie fait le buzz avec un croissant «aux poils pubiens»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le prochain volet de «Dune» s'annonce dantesque
Warner Bros vient de diffuser de nouvelles images de Dune: Troisième partie. Le dernier volet de la saga réalisée par Denis Villeneuve sortira au cinéma le 16 décembre prochain.
Dernier tour de piste sur la planète Arrakis pour Denis Villeneuve. Avant de se consacrer à James Bond, le réalisateur québécois livre la conclusion tant attendue de sa trilogie débutée en 2021. Adapté du roman Le Messie de Dune de Frank Herbert, le film conclura l’histoire de Paul Atreides, incarné à l’écran par Timothée Chalamet.
L’article