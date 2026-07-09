«Turn around!» Voici les plus grands succès de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler est décédée à l'âge de 75 ans. Image: imago stock&people

Voici les plus grands succès de Bonnie Tyler

Elle a touché la vie d'innombrables personnes grâce à sa musique. Aujourd'hui, le monde entier pleure la disparition de cette icône du rock. Voici les hymnes les plus célèbres de Bonnie Tyler.

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L'annonce est tombée ce jeudi: la chanteuse britannique est décédée de manière inattendue à l'âge de 75 ans dans un hôpital au Portugal, alors qu'elle s'apprêtait à remonter sur scène pour une nouvelle tournée européenne. Hospitalisée depuis le mois de mai pour une opération intestinale, l'interprète légendaire à la voix éraillée si caractéristique laisse derrière elle un répertoire qui a marqué des générations de fans.

«Total Eclipse of the Heart» (1983)

«Turn around, bright eyes!» – tout simplement légendaire! Cette power ballade épique est le chef-d'œuvre incontesté de la discographie de Bonnie Tyler et un jalon de l'histoire de la pop. Composé par Jim Steinman, ce succès planétaire fascine aujourd'hui encore par sa mise en scène furieuse, presque opératique, et la voix émouvante et unique de Tyler, qui a propulsé le titre au sommet des charts à travers le globe. Aux États-Unis, la chanson est restée en tête des classements pendant 29 semaines.

Hit-parade suisse: 34 semaines

Höchte Platzierung: 3



Total Eclipse Of The Heart (Turn Around) Vidéo: watson

«Holding Out For A Hero» (1984)

Enregistré à l'origine pour la bande originale du film culte Footloose, ce titre énergique est devenu l'un des hymnes les plus emblématiques des années 1980. Le rythme entraînant des synthétiseurs, associé au chant puissant et presque désespéré de Tyler, fait de cette chanson un classique intemporel de la culture pop.

Hit-parade suisse: –

«It's A Heartache» (1977)

C'est avec ce morceau country-pop mélancolique que la chanteuse galloise a percé sur la scène internationale. La chanson a révélé pour la première fois au monde son style vocal rauque si caractéristique et s'est hissée, avec des millions d'exemplaires vendus, au rang de single parmi les plus couronnés de succès et les plus diffusés de toute sa carrière.

Hit-parade suisse: 15 semaines

Meilleur classement: 3



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(nle/pre)