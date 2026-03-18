La marque phare du groupe espagnol Inditex a une nouvelle recrue choc. image: getty x zara

Zara mise sur ce créateur de génie au passé sulfureux

Zara frappe un grand coup en confiant ses prochaines collections à John Galliano, l'ex-directeur artistique de Dior au passé sulfureux, pour une collaboration artistique de deux ans dès septembre 2026.

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L'enseigne de mode espagnole Zara a annoncé mardi avoir conclu un «partenariat artistique» de deux ans avec le créateur britannique controversé John Galliano.

Le couturier de 65 ans va réinterpréter des pièces issues des collections passées de Zara pour créer de nouveaux modèles, a indiqué la société dans un communiqué.

«Guidées par une démarche et une approche de haute couture, les collections seront dévoilées chaque saison pendant toute la durée du partenariat, à partir de septembre 2026», est-il écrit dans le communiqué, sans plus de détails.

Zara appartient à Inditex, le premier détaillant de mode à bas prix au monde, qui a enregistré un bénéfice annuel record en 2025 pour la troisième année consécutive.

Galliano a partagé son enthousiasme auprès du magazine de mode Vogue:

«Pouvoir diffuser la mode via cette plateforme immense, c’est évidemment passionnant. Et pouvoir travailler avec les ressources dont ils disposent, c’est tout aussi passionnant.»

Des frasques, des excuses et un retour

Galliano, qui a précédemment dirigé la création artistique chez Givenchy et Christian Dior, a habillé d'innombrables célébrités durant son mandat, dont Kim Kardashian, Kary Perry et Zendaya pour des événements sur tapis rouge.

Connu pour sa personnalité flamboyante et ses créations audacieuses, la carrière de Galliano a subi un revers dramatique en 2011 suite à une diatribe en état d'ivresse dans un bar parisien où il a proféré des insultes antisémites et racistes à l'encontre des autres clients.

Il a par la suite été licencié de Dior, a suivi une cure de désintoxication en Suisse et a présenté ses excuses pour son comportement lors d'une visite à la synagogue centrale de Londres.

Né à Gibraltar, Galliano a fait son retour dans le monde de la mode en 2014 en rejoignant la marque française Maison Margiela en tant que directeur artistique, poste qu'il a occupé jusqu'en 2024.

Face à la croissance rapide de Shein, détaillant de mode à bas prix qui gagne des parts de marché sur le segment le moins cher, Zara a cherché à attirer une clientèle plus exigeante et propose depuis quelques années des vêtements plus chers.

(rbj-ds/yad)

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