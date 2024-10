Kylie Jenner était la star du show Coperni à Disneyland Paris ce 1er octobre. instagram kyliejenner

Ce défilé à Disneyland n'a pas enchanté tout le monde

La Fashion Week à Disneyland, c'est une première. Le parc d'attractions a accueilli le défilé Coperni. La marque française a revisité les personnages typique de Disney, avec ses vilains personnages et ses princesses. Ils se sont même offerts une célébrité, mais cette dernière exaspère plus qu'elle enchante.

Plus de «Divertissement»

C'est peut-être LE défilé qu'il ne fallait pas rater à Paris. Il a d'ailleurs clôturé la semaine de la mode. Coperni, petite marque ayant explosé il y a 2 ans, a choisi Disneyland pour présenter sa collection printemps-été 2025. C'est devant le château de la Belle au bois dormant que les mannequins ont défilé à la nuit tombée ce mardi 1ᵉʳ octobre.

Coperni, c'est cette marque que personne n'achète, chez nous autres les mortels, mais que tout le monde connaît. On se souvient du sac à main fait d'air, de la robe vaporisée sur le corps pratiquement nu de Bella Hadid ou encore de la combinaison que portait la chanteuse Angèle à la cérémonie de clôture des JO. Les deux créateurs français, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, sont toujours à la limite de la performance artistique avec une forte identité technochic qui leur est chère.

A l'image de la parade Disney qui fait briller les yeux des enfants, le défilé Coperni a probablement fait briller celui des adultes avec ses feux d'artifice, de la musique des films et classiques de Disney et des looks de méchantes et de princesses. Mais Coperni à Disneyland, c'est plus qu'un show. La maison de luxe a créé une collab avec le parc d'attractions dont voici ci-dessous l'une des créations.

C'est beau, non? instagram coperni

Une princesse boudée

Qui dit Disney dit princesse et qui dit princesse dit Kylie Jenner. Vous ne voyez pas le rapport? Nous non plus. C'est pourtant elle que le duo de créateurs a choisi pour enchanter ce défilé. La benjamine du clan Kardashian a clôturé le show dans une volumineuse robe façon Cendrillon, mais toute noire.

Si sur le compte Instagram de la star, ses fans la complimentent, la qualifiant de «supermodel» et «d'icône», c'est une toute autre histoire sur le profil de Vogue qui a documenté le défilé en long et en large. Certains se disent exaspéré de voir chaque semaine un post en lien avec les Kardashian, d'autres ne peuvent s'empêcher de la comparer avec son autre sœur, Kendall, mannequin, souvent critiquée pour sa façon de marcher sur le catwalk. D'autres encore se demandent pourquoi les marques ne donnent pas leur chance à des modèles inconnues et s'obstinent à faire défiler des stars. Vendre, serait peut-être la réponse.

La soirée s'est poursuivie dans le parc où les invités ont pu profiter des attractions jusque 4 heures du matin. La prochaine fois, on demandera une accréditation.

Le mannequin Bella Hadid se fait vaporiser une robe sur le corps Vidéo: watson