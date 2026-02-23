Le suspense est enfin levé sur le dresscode du MET Gala 2026. image: Metropolitan Museum of Art

On connait enfin le dresscode du MET gala 2026

Après l'annonce en novembre dernier du thème de l'exposition qui viendra habiller les nouvelles galeries flambant neuves du Costume Institute du MET, on connait enfin le dresscode imposé aux convives de l'évènement prestigieux, en mai prochain.

C'est LE moment de l'année qui fait vibrer toutes les fashionistas et adeptes de potins mondains de la planète: le MET Gala, qui prend place tous les premiers lundis du mois de mai et voit défiler le gratin mondial sur les marches du Metropolitan Museum de New York. Le dresscode imposé vient enfin d'être révélé par Vogue ce lundi, et il promet toutes les idées les plus folles: «Fashion is Art» («La mode, c'est de l'art»).

Un thème assez vague, en écho à l'exposition du printemps 2026, qui marque par ailleurs l'inauguration des premières galeries permanentes de l'Institut au sein du musée: «Costume Art», qui se tiendra du 10 mai 2026 au 10 janvier 2027 promet d'explorer «la place centrale du corps habillé à travers les multiples représentations de la figure humaine présentes dans les vastes collections» du Metropolitan Museum.

De quoi filer des idées aux célébrités conviées, qui devront envisager «le corps comme une toile vierge et à révéler la manière dont les créateurs le transforment en œuvre d'art». Ça promet.

En décembre dernier, Vogue avait confirmé que Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams et Anna Wintour seraient les coprésidentes du gala de 2026. Cette année marquera donc le grand retour de la chanteuse au Met Gala après dix ans d'absence, depuis sa dernière apparition en 2016 au gala Manus x Machina. La superstar y a assisté sept fois depuis 2008.

Quoi qu'il en soit, rendez-vous est donné le 4 mai prochain pour découvrir la liste précise des invités (un secret d'Etat jusqu'à la dernière minute) et les incroyables tenues qu'ils auront concoctées. (mbr)

