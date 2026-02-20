en partie ensoleillé
House of the Dragon: la saison 3 de la série qui divise arrive

House of the Dragon est de retour pour une troisième saison sur HBO, voici le trailer.
La série de HBO revient avec une maison Targaryen divisée qui s'apprête à livrer bataille.image: hbo/watson

La série qui divise est de retour

House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones qui divise l'opinion publique et la rédaction de watson aussi sûrement que le concept de pizza ananas, est de retour cet été pour une troisième saison. Les premières images ont été dévoilées par HBO ce jeudi.
20.02.2026, 14:5520.02.2026, 14:55

Pour le plus grand plaisir de ses fans et la plus grande douleur de ses détracteurs, House of the Dragon rempile en 2026 pour une nouvelle saison assurément pleine de dragons, trahisons, conflits, complots, coups bas et d'épée.

Notre avis divisé sur la première saison...

Vidéo: watson

...Et sur la deuxième!

Vidéo: watson

Pour rappel, la série, qui se déroule 172 ans avant les événements de Game of Thrones, raconte la guerre de succession qui opposa Rhaenyra Targaryen, fille aînée du roi Viserys Ier, à son demi-frère, Aegon II, pour le Trône de Fer. Si la première saison avait globalement plu, la seconde a connu un accueil nettement plus mitigé.

La saison 3, basée sur le roman de George R. R. Martin, Fire & Blood, promet pour sa part son lot de batailles sanglantes et de retournements de situation brutaux. Le trailer dévoilé jeudi montre la maison déchirée des Targaryen se livrant bataille, avec de nombreuses scènes d'action spectaculaires à dos de dragon.

La voici!

Vidéo: watson

Selon The Hollywood Reporter, les mordus doivent notamment s'attendre à une bataille majeure très attendue, initialement prévue pour la deuxième saison, avant d'être finalement déplacée.

Le spin-off de «Game of Thrones» bat un nouveau record

Qu'ils se préparent également psychologiquement: cette troisième saison, prévue pour juin 2026 et qui comptera huit épisodes, sera suivie d'une quatrième et ultime salve qui conclura la Danse des Dragons, guerre civile qui déchire la maison Targaryen.

Ils pourront toujours se reporter sur l'autre préquel de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, qui, malgré un budget plus modeste que ses grandes sœurs, suscite un véritable engouement auprès des connaisseurs de la saga. Quoi qu'il en soit, les adeptes de la franchise restent les grands gagnants cette année: c'est la toute première fois que deux projets Game of Thrones sont diffusés la même année. (mbr)

