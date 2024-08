Le prix de ce porte-clés révolte un spécialiste de la mode

Miu Miu commercialise un porte-clés et d'autres breloques à accrocher à votre sac à main, sauf que ces «charms» comme on les appelle, coûtent presque plus cher que le sac.

Plus de «Divertissement»

Hanan Besovic, critique de mode sur Instagram suivi par 354 000 followers, est connu pour son sens aiguisé de la mode. Il partage ses analyses sur les défilés, les looks des stars sur le red carpet, les couvertures de magazine, mais aussi les pièces phare des créateurs et des maisons de luxe.

Dernièrement, il a posté une vidéo concernant un porte-clés signé Miu Miu qui ressemble aux scoubidous qu'on faisait quand on était enfants. Trop chou, n'est-ce pas? Sauf que le gadget est vendu 480 dollars (environ 410 francs.)

«Ne vous inquiétez pas, si c'est trop cher, il y a la version en nylon à 420$» C'est sarcastique de la part de Hanan Besovic.

La vidéo:

Vidéo: instagram

Il poursuit en expliquant que sur le site de la marque, il y a une multitude de ces charms à accrocher à son sac à main dont un micro-bag en cuir à 1170 dollars. Tellement mimi!

Hanan Besovic propose alors de faire une petite expérience et se demande combien ça coûterait d'acheter plusieurs de ces grigris comme le suggère la publicité Miu Miu. Il fait le calcul et il en arrive à 2865 dollars, soit le prix d'un sac de la griffe italienne.

Hey comment tu sais que c'est Miu Miu? ideservecouture instagram

Cette tendance d'alourdir son sac comme s'il s'agissait d'un sapin de Noël a un nom. On appelle ça le Jane Birkinfying, référence à feu Jane Birkin et le sac Hermès qui porte son nom. L'artiste française, qui a créé en 1984 le sac iconique avec Jean-Louis Dumas, propriétaire d'Hermès, avait pour habitude d'y accrocher toutes sortes de pendentifs ramenés de ses voyages et même d'y coller un auto-collant «Free Tibet».

Mais tout le monde ne s'appelle pas Jane Birkin. Sa désinvolture, sa nonchalance et ce petit je-ne-sais-quoi (comme disent les Américains) rendaient son style cool et non pas snob (parce que quand même, elle trimballait un sac à 25 000 balles comme s'il s'agissait d'un cornet de la Coop).

Les influenceuses actuelles s'inspirent de cette marque de fabrique même si le résultat manque de poésie. Une blogueuse a récemment posté une vidéo TikTok de son sac bourré de charms de marques diverses pour la somme de 5000 pounds (environ 5400 francs).

Des gadgets à des prix déraisonnables, chaque maison de luxe en vend. C'est comme ça qu'elles font parler d'elles sur les réseaux sociaux, de la pub gratuite, même si elles sont parfaitement conscientes que les internautes vont s'offusquer, mais c'est le jeu. Balenciaga est experte dans ce domaine. Pour donner un dernier exemple, Fendi a récemment sorti un porte-sucette en cuir, collaboration avec la marque Chupa Chups, à 620 dollars.

Le plus grand sac Hermès au monde Vidéo: watson