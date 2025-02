Voici le thème de la prochaine exposition du Met Gala

Les stars ont rendez-vous le 5 mai 2025 sur le tapis rouge du prestigieux Met Gala. Comme chaque année, leur tenue devra être conforme au thème de l'exposition de l'événement.

Le thème du prochain gala du «Costume Institute» abrité par le Metropolitan museum (le Met Gala, pour les initiés) est connu.

Les «pipeules» riches et célèbres ont rendez-vous le 5 mai 2025 sur le tapis rouge, vêtus de leurs plus beaux atours. L'exposition du Met Gala va explorer l’histoire de la mode à travers les diasporas noires. En anglais:

«Superfine: Tailoring Black Style»

Comme le décrypte pour nous Vogue France, le Met se focalisera sur la figure du dandy noir, et examinera «l'importance du vêtement et du style dans la formation des identités noires au sein de la diaspora».

C'est le premier Met axé sur la mode masculine depuis celui de 2003, qui s'intitulait «Men in Skirt».

Comme les stars ont parfois du mal à coller au sujet, ou le comprennent à l'envers, ou l'envoient carrément au diable, le compte X de l'événement a fourni de plus amples détails.

Monica Miller.

La collection s'appuie sur les recherches de la commissaire invitée, Monica Miller. Celle-ci est professeure et titulaire de la chaire «Africana Studies» au Barnard College de l'université de Columbia.

Monica Miller a écrit un livre publié en 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.

Dans le bouquin...

«elle présente le dandysme noir comme une construction à la fois esthétique et politique» Les stars: ouvrez bien les oreilles, il va falloir respecter le thème. source: vogue france

Voilà un style dandy typique. image: The Metropolitan Museum of Art

En gros, les célébrités vont devoir potasser pour bien comprendre les racines du mot dandysme. Selon Vogue, il s'agit d'une «attention exubérante portée à sa tenue».

Pour Monica Miller, il s'agira de «s'habiller intelligemment et bien» - ce n'est pas gagné pour les rich and famous, qui nous ont parfois offert des prestations plus que discutables sur le tapis rouge.

Kylie, on te voit. Kylie Jenner en 2022 sur le thème «Anthology of Fashion», qui nous avait fait un raté d'anthologie. Getty Images North America

Un thème symbolique

Comme le rappelle BFM TV, le thème n'est pas anodin, cinq ans après la naissance de l'immense vague de protestation antiraciste du mouvement Black Lives Matter, «qui a poussé de nombreuses institutions culturelles américaines à repenser leur représentation des diversités.»

L'exposition va explorer la frontière entre visibilité et invisibilité de la culture afro-américaine, et fait la part belle à la diversité de l'Histoire, à la résilience, ainsi qu'à l'éviction des préjugés.

Monica Miller explique:

«L'histoire du dandysme noir présentée dans l'exposition illustre ainsi la façon dont les Noirs sont passés du statut d'esclaves et d'objets de luxe, acquis comme n'importe quel autre signe de richesse et de statut, à celui d'individus autonomes qui s'habillent eux-mêmes et qui sont des créateurs de tendances à l'échelle mondiale.» Monica Miller dans Vogue.

Le concept de dandysme permet une pleine liberté créative, puisqu'il se base largement sur une tendance à la dissonance et à la théâtralité.

Photo tirées du site du Barnard College de l'université de Columbia.

- A gauche: un look Virgil Abloh pour LOUIS VUITTON, vêtements pour hommes automne/hiver 2021.

- Au milieu: un look Pharrell Williams pour LOUIS VUITTON, vêtements pour hommes printemps/été 2025.

- A droite: un look Maya Angelou Passport, automne/hiver 2023.



Le gala 2025 sera coprésidé par des hommes - et une femme - stylés et influents: Pharrell Williams (directeur artistique de Louis Vuitton Homme), l'acteur Colman Domingo, le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, ainsi que le rappeur A$AP Rocky.

Pharrell Williams, Anna Wintour, Lewis Hamilton, et Andrew Bolton assistent à la conférence de presse annonçant l'exposition Spring 2025 du Costume Institute «Superfine : Tailoring Black Style» au Metropolitan Museum of Art, le 09 octobre 2024, à New York. WireImage

La star du basket-ball Lebron James occupera la place de coprésident honoraire.

Comme chaque année, la grande prêtresse de la mode et iconique rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, tiendra l'événement sous sa houlette. On se réjouit de voir le résultat sur le tapis rouge, et watson sera là pour vous en faire un compte-rendu fidèle.