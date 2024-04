Avec ce parterre de stars, le Met Gala promet du lourd

La fille de Kim et Kanye est entrée dans l'histoire (et la gueule du loup)

La plus chic, la plus chiante, la plus WTF: voici les tenues des stars au Met Gala

Parce qu'en plus d'être l'événement le plus attendu de l'année, pour les people c'est aussi un moyen de montrer à quel point ils pèsent lourd (ou pas) dans le milieu de la mode. Comme chaque année, nous aurons droit à des flops, mais également à des tops, enfin espérons.

Mais ce n'est pas tout. Toujours selon cette liste, Ryan Gosling ainsi que Margot Robbie, Billie Eilish, Timothée Chalamet, Pedro Pascal, Justin Bieber ou encore Lana Del Rey et Ice Spice devraient monter le bout de leur nez. Bref, de quoi réjouir tous les férus de mode et people du monde.

Cette année encore, le Met Gala promet du lourd. Outre les quatre coprésidents de la soirée qu'on connait déjà, les noms de Taylor Swift (et son homme), Madonna, Rihanna (et son homme), Céline Dion ou encore Blake Lively, sont ressortis sur une liste d'invités devenue virale sur les réseaux sociaux. Si pour l'heure, rien n'en confirme la véracité, le Met Gala s'annonce d'ores et déjà comme une soirée mémorable.

Sur les réseaux sociaux, une liste d'invités au Met Gala est rapidement devenue virale. Et pour cause, si elle se révèle être vraie, le tapis rouge promet d'être foulé par une belle brochette de stars.

Eminem revient et il a tué Slim Shady

Le rappeur Eminem annonce un nouvel album dans lequel il fait mourir son alter ego Slim Shady. Rendez-vous cet été pour le retour du roi.

Eminem est de retour avec un son douzième album studio intitulé The Death of Slim Shady (Coup de Grace). Un album annoncé pour cet été dans lequel, comme son titre l'indique, il évoquera la mort de son alter ego, Slim Shady. Ce surnom, c'était celui qu'il s'était attribué en 2000 avec son single le plus célèbre: The Real Slim Shady.