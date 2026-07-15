Une nouvelle page s'ouvre pour le styliste français Olivier Rousteing, nommé mardi directeur artistique de la maison Rabanne. images: getty

5 choses à savoir sur Olivier Rousteing, la nouvelle star de Rabanne

Une nouvelle ère s’ouvre pour la mode française. Olivier Rousteing, l’un des créateurs les plus influents de sa génération, est nommé directeur artistique de la maison Rabanne. Après son départ surprise de chez Balmain en novembre 2025, le styliste star s’apprête à insuffler son audace et sa vision contemporaine à cette griffe historique.

Plus de «Divertissement»

La rumeur courait avec insistance depuis le départ de Julien Dossena à la fin du mois de juin 2026, après treize années de service. C’est désormais officiel: la maison Rabanne a annoncé l’arrivée d’Olivier Rousteing à la tête de sa direction créative. Le styliste de 40 ans présentera sa toute première collection en mars 2027.

Pour le créateur, ce nouveau chapitre est un retour très attendu après une pause de plusieurs mois dédiée à sa santé physique et mentale. Sur ses réseaux sociaux, il a immédiatement partagé son enthousiasme en évoquant le début d'une nouvelle aventure.

Dans un communiqué, il a précisé: «Rejoindre Rabanne est un immense honneur. (...) Pour moi, la mode est une question d'émotion, d'identité et de confiance en soi pour exprimer qui nous sommes vraiment. Cette conviction me semble étroitement liée à Paco Rabanne et à sa vision intemporelle de la liberté et de l'individualité».

Rabanne: l’héritage de l’audace et du futurisme

Fondée en 1966 par le couturier franco-espagnol Paco Rabanne, la griffe aujourd’hui détenue par le groupe espagnol Puig est synonyme d’avant-garde. Dès ses débuts, Paco Rabanne a bousculé les codes de la haute couture en introduisant des matériaux industriels improbables, comme le métal ou le plastique, pour créer des silhouettes architecturales inédites.

Au-delà de ses robes métalliques iconiques qui ont marqué l'histoire du style, la marque s'est imposée auprès du grand public grâce à un catalogue de parfums devenus des références mondiales dans le domaine. L’arrivée d’un créateur qui conçoit la mode comme un laboratoire d'expérimentation textile s'inscrit donc en parfaite adéquation avec l’ADN profondément novateur de Rabanne.

5 fun facts sur Olivier Rousteing

Derrière le créateur prodige et son ascension stratosphérique se cache une personnalité fascinante et complexe:

1. Il a fait de Balmain une maison incontournable

Nommé directeur artistique de Balmain en 2011 alors qu’il n’avait que 24 ans, il y a passé près de quinze ans. Il a transformé cette maison de couture confidentielle en un rendez-vous planétaire incontournable pour la jet-set et le luxe contemporain.

Comme l'explique Vogue, sur les tapis rouges, le vocabulaire stylistique d’Olivier Rousteing chez Balmain s’exprimait à travers deux notions phares: la force et la puissance. Ses silhouettes spectaculaires, caractérisées par des vestes aux épaules ultra-structurées et des mini-robes précieuses brodées de cristaux, n’étaient assurément pas conçues pour passer inaperçues.

Kim Kardashian en Balmain. getty

Le créateur dessinait des armures modernes pour sa célèbre «Balmain Army» - menée par des icônes telles que Kim Kardashian, Jennifer Lopez et Zendaya - incarnant ainsi une légion de femmes conquérantes, pleinement maîtresses de leur pouvoir.

Gigi Hadid. getty

Cate Blanchett en 2023. getty

Rappelez-vous de Tyla et sa robe sculpturale au Met Gala 2024.

getty

«S'appuyant sur le mot "temps" du code vestimentaire "Jardin du temps" de la soirée, l'équipe de Balmain a confectionné pour Tyla une robe en sable, clin d'œil aux sables du temps» Vogue

Zendaya s'était présentée dans une superbe création née de la main de Rousteing, à la Mostra de Venise 2023. L'actrice était littéralement moulée dans une pièce en cuir couleur crème à la jambe fendue.

2.Le pionnier de la pop culture et d'Instagram

Olivier Rousteing a été l'un des premiers à comprendre le pouvoir des réseaux sociaux. Fort de ses près de 10 millions d’abonnés (9,4 millions, plus précisément) sur Instagram, il a collaboré avec des icônes mondiales telles que Rihanna, Justin Bieber ou encore Beyoncé. Il a également été le premier à introniser Kim Kardashian comme égérie en 2015, à une époque où l'industrie de la mode la boudait encore.

3. Un engagement précurseur pour la diversité

Comme l'explique l'AFP, en tant que l’un des rares créateurs noirs ou métisses à la tête d’une maison de luxe française, il s’est battu très tôt pour imposer la diversité et l’inclusion sur les podiums et dans ses campagnes publicitaires, refusant de masquer ses origines ou de se plier au conformisme de l’époque.

4. Un goût de l’extrême né de son histoire personnelle

Né de parents éthiopien et somalien, Olivier Rousteing a été adopté. Durant son enfance, la crainte constante de décevoir ses parents et d'être ramené à l'orphelinat a forgé son besoin absolu de réussir et de vivre chaque instant avec une intensité extrême. C'est ce moteur psychologique qui nourrit aujourd'hui son perfectionnisme et sa créativité.

Extrait d'interview pour GQ: «Depuis que je suis petit (...) j’ai toujours pensé que mes parents allaient me ramener à l’orphelinat, donc j’ai toujours essayé de vivre chaque journée avec mes parents comme si c’était la dernière, en me disant: s’ils sont déçus de l’enfant qu’ils ont adopté, j’aurais au moins été heureux avec eux jusqu’à la dernière minute. (...) Je vis comme si c’était le dernier jour, comme si tout allait s’arrêter demain.»

5. Une solitude dédiée à son art

Bourreau de travail assumé, le créateur s'est imposé un rythme de vie drastique et, durant ses années Balmain, passait le plus clair de son temps au bureau. Pour ne pas être distrait de sa trajectoire professionnelle, il dit s'être longtemps interdit de tomber amoureux, conscient qu'une passion amoureuse extrême pourrait l'inciter à tout abandonner: «Je préfère ne pas tomber amoureux et je m'oblige à ne rencontrer personne…», confiait-il en interview, en 2024.