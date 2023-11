Balmain lance «les chaussures les plus laides de tous les temps»

Cette pantoufle n'est pas digne d'une princesse, selon la Toile. source: tonline/ instagram olivier rousteing

Balmain lance «les chaussures les plus laides du monde»

Balmain dévoile sa propre version de la basket «la plus confortable du monde». Internet n'a pas apprécié.

Les nouvelles baskets de luxe signées Balmain ont été prises en grippe par la Toile.

Le nom du nouveau produit? The Balmain Cloud, soit «La Balmain nuage», en français. Pour sa première, la godasse a flotté sur le podium du défilé homme printemps-été 2024 de la marque, et a même gracié les pieds du directeur artistique de la griffe, Olivier Rousteing.

Son apparence? On va dire que c'est un croisement douloureux entre des crocs et les Big Red Boots de la marque MSCHF. Vous vous souvenez d'elles?

Internet résume encore mieux le bail: les chaussures ressembleraient davantage aux souliers de Minnie Mouse, à ceux d’Homer Simpson, ou encore aux chaussures Playmobil.

Ces derniers mois, la mode a été balayée par la tendance «ugly shoes»: on mise moins sur l'esthétique, que sur le confort de nos petits petons. Et pour le coup, The Balmain Cloud nous promet d'être très bien dans nos baskets. Elles sont faites d'un matériau noir brillant, et avec leur forme de trapèze rembourré, elles ne sont pas sans rappeler l'aspect d'un sac poubelle gonflé. On peut en trouver plusieurs versions: soit noire vernie, dorée, blanche, ou même à paillettes!

Alors que certains fans de Rousteing ont crié au génie, d'autres ont été moins magnanimes:

«Ce sont les chaussures les plus laides de tous les temps» x

«Ces chaussures de dessins animés sont hilarantes» x

«C'est digne d'une de ces décorations de rond-points ignobles» entendu dans la rédaction

«On dirait un pot de fleurs achetable dans une boutique new age» entendu dans la rédaction

«C’est très moche» x

Les internautes ont même rivalisé de créativité en considérant une autre grande collaboration qui pique les yeux: Crocs X MacDo. Juste pour le plaisir des yeux, on vous le met ici, ainsi qu'un grand sondage pour départager les deux productions:

Qu'est-ce qui est le plus moche selon vous? Les Cloud Balmain sont assez stylées, contrairement aux McDonald's crocs qui font mal aux yeux. Les McDonald's crocs sont une oeuvre d'art par rapport aux Cloud Balmain. Toutes ces godasses sont affreuses. Vous êtes durs; moi je porte volontiers ces chaussures au travail.

