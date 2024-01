Ce défilé de mode était complètement perché

La Semaine de la haute couture a débuté ce lundi 22 janvier à Paris. Schiaparelli a lancé les festivités, et n'a pas déçu en jouant la carte de la provocation soft, comme à son habitude.

Chaque année, Paris consolide son statut de capitale mondiale de la créativité à l'occasion de la Fashion week. Entre le 22 et le 26 janvier, les assoiffés de mode pourront se gargariser à tous les robinets haute couture qui mettent pleine pression en termes d'excentricité et de lancement de tendances.

En ce lundi, le coup de gong de départ a été sonné par Maison Schiaparelli, conduite par un Daniel Roseberry toujours aussi inspiré, et qui comme à son habitude ne tient pas en aversion les touches avant-gardistes ou surréalistes.

Rappelez-vous, voici un an, les réseaux sociaux avaient été divisés en découvrant la panoplie de fausses têtes de lion et de panthères qui ornaient le podium (et le front row).

La tenue de Kylie Jenner avait notamment fait jaser dans les chaumières.

Au cas où vous ne la reconnaitriez pas, c'est Dojo cat, recouverte de 30 000 cristaux.

Après le bestiaire schaparellien et ses robes de tous poils, l'on a eu droit cette année à une plongée dans quelques exoplanètes. Littéralement. En effet, le directeur artistique américain a été puiser dans l'histoire de la maison, celle de sa fondatrice Elsa Schiaparelli et de son oncle, Giovanni Schiaparelli, astronome et directeur de l'Observatoire de Brera à Milan, pour inspirer son coup de crayon.

Il faut dire que tonton Giovanni, c'est pas n'importe qui. C'est lui qui a découvert une série de canaux sur la surface de Mars et qui a inventé le terme «Martien», nous rappelle L'Officiel. Elsa elle-même n'aurait jamais cessé d'avoir la tête dans les étoiles, obsédée par le monde des planètes et de l'astrologie. Histoire, astronomie, mode... Vous avez l'équation pour la collection de cette saison?

«Cette collection est un hommage à cette obsession, ainsi qu'une étude sur les contradictions: l'héritage et l'avant-garde, la beauté pure et la provocation, la terre et le ciel. Mais comme l'art (et la nature) nous l'enseignent toujours, des choses et des idées qui semblent diamétralement opposées les unes aux autres peuvent aussi se combiner pour créer des chimères surprenantes» Les mots de Daniel Roseberry pour expliquer la collection. Ouais, en résumé, ça va de nouveau pas être banal.

On aura droit donc à des cow-boys de l'espace (normal pour un DA originaire du Texas), à des robots, à des câbles qui pendouillent en guise de frange...

Évidemment, les stars en front row se sont également mises au diapason de cette vibe extra-terrestre. Puisqu'une photo vaut plus que mille mots... Rideaux!

Un look poule qui n'a rien de la basse-cour! Des pétales de tissu, et un sac au visage doré pour JLo.

Et surtout des lunettes très discrètes. On adore. Image: AP

Tout le monde avait fait au moins un petit effort pour se couvrir le chef (le minimum). Image: AP

Pour résumer, Zendaya a éteint tout le monde.

Les tenues les plus perchées

Il faut pas croire, les aliens sont aussi très affectueux. Image: AP

Daniel Roseberry a exploré le thème de la maternité, avec un bébé high-tech (déjà obsolète, le pauvre) fait de cartes électroniques.

La tenue parfaite à offrir en cadeau. A sa belle-mère, ses voisins, à ses collègues le vendredi après-midi... Image: AP

Une silouhette à base de cartes-mères, inspiration game-boy. Image: AP

La tenue anti-pickpocket. Image: AP

Au moins, le falzar tiendra.

Et c'est reparti pour les Space cow boys (entre Pharrell Williams et Schiaparelli, vous risquez bien de retrouver des santiags dans les incontournables tendances de cette saison).

La robe-portail anti-car-jacking. Image: AP

Si vous optez pour ce col entonnoir, il vaut mieux ne pas avoir trop d'activités qui demandent du physique ce jour-là. Image: AP

